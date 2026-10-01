Jorge Jesus a fugit după Cristiano Ronaldo la aeroport! Ultima încercare de a-l opri să plece de la naționala Portugaliei

Scandalul uriaș de la naționala Portugaliei continuă să producă valuri. Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul înaintea meciului cu Danemarca, din Liga Națiunilor, după un conflict cu selecționerul Jorge Jesus
Potrivit publicației spaniole Marca, citând informațiile apărute în presa portugheză, situația putea lua o altă turnură. Selecționerul Jorge Jesus și președintele Federației, Pedro Proenca, au mers de urgență la aeroportul din Copenhaga după Cristiano Ronaldo, pentru a-l determina să rămână alături de colegii săi.
Gestul a venit la câteva ore distanță după ce Jorge Jesus a transmis că „el comandă la naționala Portugaliei”, lăsând de înțeles că este dispus să-l lase din nou pe banca de rezerve pe Cristiano Ronaldo atunci când va simți că este benefic acest lucru.
La scurt timp după această declarație, Cristiano Ronaldo a plecat de la stadion, s-a întors la hotel și și-a făcut bagajele. Apoi a cerut ca avionul său privat, aflat la Madrid, să vină la Copenhaga pentru a-l prelua. Aeronava a ajuns în capitala Danemarcei în jurul orei 22:15, ora Spaniei, și a decolat spre Madrid la 23:35.
Jesus și Proenca au încercat până în ultima clipă să-i schimbe decizia lui Cristiano Ronaldo, însă fără succes. Atacantul, considerat de mulți drept unul dintre cei mai buni jucători din istoria fotbalului, s-a urcat în avion și a plecat spre Madrid.
Conform cotidianului Marca, în Portugalia sentimentul general este acela că Ronaldo s-a retras definitiv din națională. Fotbalistul a transmis prin intermediul rețelelor sociale că va explica public ce s-a întâmplat, la momentul potrivit.
Dacă decizia rămâne una definitivă, Cristiano Ronaldo va pune punct unui capitol de 23 de ani din viața sa. Alături de echipa națională, lusitanul a cucerit trei trofee majore: Euro 2016 și Liga Națiunilor în 2019 și 2025.