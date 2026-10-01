Sport

Jorge Jesus a fugit după Cristiano Ronaldo la aeroport! Ultima încercare de a-l opri să plece de la naționala Portugaliei

Ies la suprafață noi informații legate de plecarea lui Cristiano Ronaldo din cantonamentul Portugaliei. Selecționerul Jorge Jesus și președintele Federației, Pedro Proenca, au mers după atacant la aeroport în încercarea de a-l convinge să se răzgândească.
Mihai Cheleş
01.10.2026 | 08:56
Jorge Jesus a fugit dupa Cristiano Ronaldo la aeroport Ultima incercare de al opri sa plece de la nationala Portugaliei
ULTIMA ORĂ
Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus / Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Scandalul uriaș de la naționala Portugaliei continuă să producă valuri. Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul înaintea meciului cu Danemarca, din Liga Națiunilor, după un conflict cu selecționerul Jorge Jesus

Jorge Jesus și președintele Pedro Proenca au mers la aeroport după Ronaldo

Potrivit publicației spaniole Marca, citând informațiile apărute în presa portugheză, situația putea lua o altă turnură. Selecționerul Jorge Jesus și președintele Federației, Pedro Proenca, au mers de urgență la aeroportul din Copenhaga după Cristiano Ronaldo, pentru a-l determina să rămână alături de colegii săi.

ADVERTISEMENT

Gestul a venit la câteva ore distanță după ce Jorge Jesus a transmis că „el comandă la naționala Portugaliei”, lăsând de înțeles că este dispus să-l lase din nou pe banca de rezerve pe Cristiano Ronaldo atunci când va simți că este benefic acest lucru.

La scurt timp după această declarație, Cristiano Ronaldo a plecat de la stadion, s-a întors la hotel și și-a făcut bagajele. Apoi a cerut ca avionul său privat, aflat la Madrid, să vină la Copenhaga pentru a-l prelua. Aeronava a ajuns în capitala Danemarcei în jurul orei 22:15, ora Spaniei, și a decolat spre Madrid la 23:35.

ADVERTISEMENT
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a...
Digi24.ro
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR

Cristiano Ronaldo nu s-a lăsat convins. S-a retras definitiv?

Jesus și Proenca au încercat până în ultima clipă să-i schimbe decizia lui Cristiano Ronaldo, însă fără succes. Atacantul, considerat de mulți drept unul dintre cei mai buni jucători din istoria fotbalului, s-a urcat în avion și a plecat spre Madrid.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Trădare": selecționerul Portugaliei l-a mințit în față pe Cristiano Ronaldo, după ce i-a cerut iertare!

Conform cotidianului Marca, în Portugalia  sentimentul general este acela că Ronaldo s-a retras definitiv din națională. Fotbalistul a transmis prin intermediul rețelelor sociale că va explica public ce s-a întâmplat, la momentul potrivit.

ADVERTISEMENT

Dacă decizia rămâne una definitivă, Cristiano Ronaldo va pune punct unui capitol de 23 de ani din viața sa. Alături de echipa națională, lusitanul a cucerit trei trofee majore: Euro 2016 și Liga Națiunilor în 2019 și 2025.

Ce jucători pleacă de la FCSB în iarnă? Mihai Stoica, anunț ferm despre...
Fanatik
Ce jucători pleacă de la FCSB în iarnă? Mihai Stoica, anunț ferm despre Garita
Reproșuri pentru Gică Hagi din Italia: „Drăgușin mai bine rămânea la Florența decât...
Fanatik
Reproșuri pentru Gică Hagi din Italia: „Drăgușin mai bine rămânea la Florența decât să rămână pe bancă! Asta nu îl ajută”
Cristiano Ronaldo, „devoratorul” de antrenori! Ce le-a făcut lui Mourinho, Ten Hag și...
Fanatik
Cristiano Ronaldo, „devoratorul” de antrenori! Ce le-a făcut lui Mourinho, Ten Hag și Rangnick: „Cum îndrăznești să-mi spui asta?”
Tags:
Parteneri
Anunț clar pentru Dinamo și Universitatea Craiova! Fotbalistul dorit de ambele cluburi nu...
iamsport.ro
Anunț clar pentru Dinamo și Universitatea Craiova! Fotbalistul dorit de ambele cluburi nu este de vânzare
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!