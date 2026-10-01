Jorge Jesus a fugit după Cristiano Ronaldo la aeroport! Ultima încercare de a-l opri să plece de la naționala Portugaliei

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Scandalul uriaș de la naționala Portugaliei continuă să producă valuri. Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul înaintea meciului cu Danemarca, din Liga Națiunilor, după un conflict cu selecționerul Jorge Jesus

Jorge Jesus și președintele Pedro Proenca au mers la aeroport după Ronaldo

Potrivit publicației spaniole , citând informațiile apărute în presa portugheză, situația putea lua o altă turnură. Selecționerul Jorge Jesus și președintele Federației, Pedro Proenca, au mers de urgență la aeroportul din Copenhaga după Cristiano Ronaldo, pentru a-l determina să rămână alături de colegii săi.

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Gestul a venit la câteva ore distanță după ce Jorge Jesus a transmis că „el comandă la naționala Portugaliei”, lăsând de înțeles că atunci când va simți că este benefic acest lucru.

La scurt timp după această declarație, Cristiano Ronaldo a plecat de la stadion, s-a întors la hotel și și-a făcut bagajele. Apoi a cerut ca avionul său privat, aflat la Madrid, să vină la Copenhaga pentru a-l prelua. Aeronava a ajuns în capitala Danemarcei în jurul orei 22:15, ora Spaniei, și a decolat spre Madrid la 23:35.

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Cristiano Ronaldo nu s-a lăsat convins. S-a retras definitiv?

Jesus și Proenca au încercat până în ultima clipă să-i schimbe decizia lui Cristiano Ronaldo, însă fără succes. Atacantul, considerat de mulți drept unul dintre cei mai buni jucători din istoria fotbalului, s-a urcat în avion și a plecat spre Madrid.

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Conform cotidianului Marca, în Portugalia sentimentul general este acela că Ronaldo s-a retras definitiv din națională. Fotbalistul a transmis prin intermediul rețelelor sociale .

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Dacă decizia rămâne una definitivă, Cristiano Ronaldo va pune punct unui capitol de 23 de ani din viața sa. Alături de echipa națională, lusitanul a cucerit trei trofee majore: Euro 2016 și Liga Națiunilor în 2019 și 2025.