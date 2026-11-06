Jorge Jesus a găsit înlocuitor pentru Cristiano Ronaldo! Fiul unui fost jucător de la FCSB a fost convocat

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a anunțat miercuri, 4 noiembrie, că se retrage definitiv de la echipa națională a Portugaliei. Lusitanul lasă în spate o carieră în care a marcat cele mai multe goluri internaționale și și-a ajutat naționala să câștige Campionatul European, dar și Liga Națiunilor.
Absența lui Cristiano Ronaldo din lotul Portugaliei a eliberat un loc în atac. Astfel, Jorge Jesus, selecționerul lusitanilor, a fost deschis la a oferi șanse altor jucători ce pot conduce naționala către noi performanțe. Alegerea antrenorului a fost una surprinzătoare. Jorge Jesus l-a convocat, în premieră, pe fiul lui Fernando Varela, Gustavo Varela.
Vârful provenit de la Monza are un sezon mai mult decât senzațional la echipa de club, reușind 11 goluri în 10 meciuri disputate în acest sezon. Printre ”victimele” sale se numără și echipa lui Cristi Chivu, Inter, în prima etapă din Serie A, 1-4. Cifrele sale l-au făcut unul dintre cei mai prolifici atacanți portughezi din startul acestui sezon.
Pe lângă Gustavo Varela, Jorge Jesus a mai convocat un jucător care nu a evoluat niciodată pentru prima reprezentativă: Alberto Costa. Acesta este lotul complet chemat de selecționer pentru ultimele dueluri din Liga Națiunilor:
Selecționata lui Jorge Jesus a avut un parcurs perfect în competiție, obținând patru victorii din tot atâtea meciuri disputate. Porgualia ocupă prima poziție, la o diferență de șase puncte față de echipa aflată pe locul secund, Danemarca. Astfel, pentru a câștiga matematic faza grupei, lusitanii trebuie să mai obțină un singur punct din ultimele două meciuri rămase de disputat.
Portugalia va reveni în competiție, pe 14 noiembrie, la Braga, contra Danemarcei. Epilogul grupei va fi disputat între echipa lui Jorge Jesus și Țara Galilor, pe 17 noiembrie, la Cardiff. Acesta este clasamentul complet al Grupei D din Liga Națiunilor: