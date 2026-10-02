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Jorge Jesus a reacționat în scandalul Cristiano Ronaldo! Ce a declarat selecționerul Portugaliei despre vedeta de 41 de ani

Cristiano Ronaldo n-a suportat statutul de rezervă la naționala Portugaliei și a plecat din cantonamentul echipei naționale, înaintea meciului cu Danemarca, disputant la Copenhaga
Catalin Oprea
02.10.2026 | 06:22
Jorge Jesus a reactionat in scandalul Cristiano Ronaldo Ce a declarat selectionerul Portugaliei despre vedeta de 41 de ani
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Plecarea lui Cristiano Ronaldo din cantonamentul Portugaliei a provocat un scandal răsunător. Fără el însă, lusitanii au învins Danemarca, la Copenhaga, scor 4-2 și conduc grupa din Liga Națiunilor, în care mai sunt Norvegia și Țara Galilor.

Jorge Jesus va da explicații amănunțite după meciul cu Norvegia

După meciul de la Copenhaga, toată lumea așteapta reacția lui Jorge Jesus, privitor la CR7, însă acesta a fost destul de evaziv și a amânat discuția pentru finalul primului interval de meciuri din Liga Națiunilor.

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„Voi explica totul după ultimul joc. Sunt în fotbal de mulți ani și știu că nu am făcut nimic care ar fi trebuit să schimbe lucrurile”, a spus el. „După meciul cu Norvegia, vom discuta această problemă. Nu mă voi ascunde și nu voi fugi de ea”, a afirmat Jesus.

Antrenorul portughez a încercat însă să reducă climatul de tensiune care a apărut în ultimele zile în media portugheză. „Nimeni nu poate lua ceea ce reprezintă Cristiano. Este o icoană și asta nu poate fi dezbătut”, a spus el.

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“Există jucători cu statut, dar regulile sunt aceleași pentru toată lumea”

Jorge Jesus a vorbit despre meciul cu Danemarca și nu a oferit nicio explicație suplimentară despre problema lui Cristiano: „O victorie ca aceasta, patru goluri, în opinia mea ne duce la un nivel înalt, iar acesta este cel mai important lucru pentru mine”.

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„Continui să gândesc la fel. Există jucători cu statut, dar regulile sunt aceleași pentru toată lumea. În cariera mea de antrenor am gândit mereu așa”, a încheiat el, fără a pronunța numele lui Cristiano Ronaldo.

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Bruno Fernandes a strălucit, Rafa Leao a luat numărul 7

În absența lui Ronaldo, la rampă a ieșit Bruno Fernandes. Mijlocașul lui Manchester United a preluat banderola de căpitan și a avut o prestație consistentă în partida de la Copenhaga. Acesta a oferit 2 pase decisive: la reușita lui Goncalo Ramos și a lui Vitinha.

Bruno Fernandes a mai reușit 2 centrări și 35 de pase, creând 3 ocazii de gol, pe lângă fazele în care a pasat decisiv. Pentru prestația sa, mijlocașul a fost desemnat ”Omul meciului”.

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Numărul 7, cel în care Cristiano Ronaldo s-a consacrat, nu a rămas liber la primul meci după plecarea starului de la națională. Jorge Jesus a decis să il acorde lui Rafael Leao, jucătorul lui Galatasaray, care a fost titular.

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