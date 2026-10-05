Jorge Jesus, anunț tranșant despre Cristiano Ronaldo! În ce condiții revine starul la naționala Portugaliei: „Nu îmi cer scuze nimănui”

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Portugalia a învins-o cu 2-1 pe Norvegia și s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor. Încântat de performanța lusitanilor, selecționerul Jorge Jesus (72 de ani) a vorbit pentru prima dată despre cazul Cristiano Ronaldo (41 de ani).

Jorge Jesus a comentat pe larg situația lui Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e foc și pară pe Federația Portugheză de Fotbal și pe selecționerul Jorge Jesus, după ce a fost lăsat pe banca de rezerve la meciul Norvegia – Portugalia 1-2. Superstarul lui Al Nassr . Chiar și fără CR7, , după ce au învins Danemarca (4-2) și, din nou, Norvegia (2-1).

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„Nu știu ce se va întâmpla, pentru mine totul este deschis. Trebuie să-și decidă viața înaintea convocării. Dacă joacă și vrea să fie la echipa națională, poate reveni când vrea. De ce nu?”, a declarat Jorge Jesus, la conferința de presă de la finalul partidei Portugalia – Norvegia 2-1.

Potrivit , selecționerul naționalei Portugaliei a catalogat situația dintre el și Cristiano Ronaldo drept „o neînțelegere” și a apreciat că aceasta poate fi „ușor de rezolvat”, precizând că, din punctul său de vedere, „totul este în regulă”. „Pentru mine, la început, nu a fost niciodată o problemă. Cristiano va fi convocat la următoarea acțiune dacă joacă pentru Al Nassr și dacă vrea să revină la echipa națională”, a adăugat selecționerul în vârstă de 72 de ani.

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Selecționerul Portugaliei nu are de gând să îi ceară scuze lui CR7

Spaniolii cred că Ronaldo nu va mai juca vreodată la prima reprezentativă după ultimele evenimente, iar retragerea sa de la națională pare a fi definitivă. Cu toate acestea, Jorge Jesus are altă părere. „Pentru ca două persoane să ajungă la un acord, ambele trebuie să vorbească și să se pună de acord. Nu depinde de mine.

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Vreau să rămână. El știe că acest lucru se va termina, că nu durează pentru totdeauna. Dar mi-ar plăcea să se încheie la echipa națională așa cum își dorește el. El este cel care va decide. I-am spus lui Cristiano că nu putea să își încheie cariera la Mondiale cu echipa națională pierzând și plângând. Trebuia să își încheie cariera jucând bine”, a mai spus Jesus.

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Selecționerul Portugaliei nu crede însă că ar trebui să îi ceară scuze lui Cristiano Ronaldo. „Nu îmi cer scuze nimănui. Problema a fost cauzată de faptul că jucătorul se încălzea. Învinuiesc decizia și ceea ce s-a întâmplat. Dar să-mi cer scuze pentru ce? Cui?”, a conchis Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo, susținuți de colegi: „Cel mai bun jucător pe care l-a avut Portugalia”

Marcator al unui gol în victoria Portugaliei, scor 2-1, cu Norvegia, Joao Cancelo susține revenirea lui CR7 la prima reprezentativă. „Fără îndoială, totul se va termina în cel mai bun mod. Am vorbit cu el, dar nu voi spune aici ce am discutat. Așa cum a spus Bruno, Cris este căpitanul nostru, un simbol al echipei naționale, cel mai bun jucător pe care l-a avut vreodată Portugalia”, a transmis Joao Cancelo, după Portugalia – Norvegia 2-1.