Jorge Jesus, reacție de necrezut despre Cristiano Ronaldo după umilința Portugaliei: „Îmi lipsește doar că îmi ținea companie”

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Recent, Jorge Jesus (72 de ani), selecționerul Portugaliei, a avut un conflict foarte aprins cu superstarul echipei, Cristiano Ronaldo (41 de ani). Ca urmare a acelor tensiuni, La primul meci de la anunțul făcut de el în acest sens,

Jorge Jesus, reacție halucinantă la adresa lui Cristiano Ronaldo

Sâmbătă seară, în cadrul etapei cu numărul 5 din actuala ediție de Liga Națiunilor, Grupa A4, Portugalia a fost învinsă pe teren propriu, la Braga, de Danemarca, scor 1-4, după ce a fost condusă chiar cu 0-4 și a reușit să marcheze „golul de onoare” abia în prelungiri, într-o partidă care a fost marcată de

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La finalul meciului, bineînțeles că Jesus a fost întrebat dacă este de părere că echipei sale i-ar lipsi deja prezența lui CR7 în lot. Iar răspunsul său a fost unul care pur și simplu i-a șocat pe jurnaliști. Mai exact, selecționerul Portugaliei a spus în mod clar, de mai multe ori, că nu simte că absența lui Ronaldo ar fi cauzat în vreun fel jocului echipei.

Ce a spus Jorge Jesus după Portugalia – Danemarca 1-4 în Liga Națiunilor

Mai mult, spre finalul declarației sale, Jorge Jesus chiar l-a ironizat pe Cristiano, spunând că singurul lucru care îi lipsește în raport cu superstarul de la Al-Nassr ar fi compania lui din cantonamentul echipei naționale. „Ce să îmi lipsească? Nu este ca și cum ar mai fi încă aici. Nu mai este la echipa națională, ce să lipsească?

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Singurul lucru care ar putea să lipsească este prezența lui Cristiano aici ca să îmi țină companie. Nu mai joacă la națională și nu mai este aici. A luat deja decizia, iar Cristiano nu mai face parte din echipă”, a declarat Jorge Jesus la finalul meciului, citat de jurnaliștii portughezi de la .