Jorge, mărturii cutremurătoare despre moartea tatălui său: “A fost șoc total pentru mine”

Cântărețul Jorge a fost prezent într-o emisiune TV în care a făcut mărturii cu adevărat impresionante despre tatăl lui. Bărbatul s-a stins cu mai mulți ani în urmă și pare să fi lăsat un gol imens în sufletul artistului.

Jorge a detaliat în timpul invitației sale în direct și faptul că mama lui a fost cea care i-a dat veștile tragice, la acel moment. Artistul era plecat departe de România, în respectivele clipe, și intenționa să își ceară în căsătorie prima soție.

Solistul de 38 de ani a fost considerat mereu o fire foarte optimistă, dar ascunde o foarte mare dramă, din pricina pierderii părintelui său. Acesta a reușit să emoționeze prin mărturiile sale, susținând și faptul că din motive evidente până acum nu a dorit să vorbească foarte deschis despre acea latură a vieții lui.

Artistul Jorge a făcut mărturii impresionante cu lacrimi în ochi despre tatăl lui decedat

Jorge și-a impresionat fanii la începutul acestei săptămâni prin sinceritatea de care a dat dovadă. Artistul și-a pierdut tatăl din pricina unui atac cerebral, în urma căruia medicii nu au putut să îl ajute pe bărbat să își revină la normal.

Doborât de această situație, artistul a petrecut foarte mult timp în spital, la căpătâiul părintelui său, atunci când avea vârsta de 24 de ani. A reprezentat un moment foarte dificil pentru el și din pricina faptului că a coincis cu unul fericit, câns semnase primul contract cu o casă de discuri și avea toată cariera în fața lui.

“Nu am vorbit cu nimeni despre moartea tatălui. Nu am vrut niciodată să expun latura asta dureroasă a mea, lacrimogenă, pe care toată lumea o are. Când tatăl meu a murit, eu făceam 24 de ani, la o zi după înmormântarea lui eu am semnat cu o casă de discuri, eram și trist și fericit, și pe mine blocajul acela m-a lovit peste câțiva ani, când nu mă așteptam. Eu credeam că am depășit momentul, dar a murit bunicul la 90 de ani și la șapte luni după s-a stins și tata, am simțit că am rămas singur”, a povestit Jorge, într-o emisiune TV.

Prezentatorul de la Masked Singer a mai dezvăluit că anunțul legat despre starea de sănătate tot mai precară a tatălui său a venit din partea mamei, care l-a sunat când era plecat să își ceară în căsătorie prima soție. Din cauza pierderii celor dragi, acesta a picat multă vreme într-o depresie puternică.

“Eu eram în Italia când am vorbit ultima dată cu el la telefon. Atunci am mers să-mi cer prima soție în căsătorie. Ultima discuție față în față a fost când eu i-au cerut bani tatei pentru inel. Atunci mi-a dat binecuvântarea, am băut o țuică și aia a fost.

Când am ajuns în țară, mama m-a sunat și mi-a zis să merg acasă că tata e în spital, e grav. Stăteam în spital zi și noapte, stăteam în genunchi și mă rugam de doctori să mai facă ceva. Dar nu mai avea niciun semn vital. Tatăl meu a suferit un atac cerebral, a fost operat, dar nu a mai rezistat. A fost șoc total pentru mine și pe toate le-am ascuns în sufletul meu, voiam să par puternic”, a mai povestit Jorge, la Vorbește Lumea.

