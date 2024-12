Jorge Mendes, fostul impresar al lui Cristiano Ronaldo, a dat verdictul! Cine are potențialul de a deveni cel mai bun fotbalist din lume: „Are un talent aparte și tot ce îi trebuie pentru a fi numărul unu în lume”

La doar 17 ani, Lamine Yamal este . Deja campion european cu naționala Spaniei, jucătorul Barcelonei are un potențial uriaș de a deveni unul dintre cei mai buni, așa cum a explicat și agentul său Jorge Mendes.

Celebrul impresar Jorge Mendes a dat verdictul! Cine are potențialul de a deveni cel mai bun fotbalist din lume: „Are un talent aparte și tot ce îî trebuie pentru a fi numărul unu în lume”

Lamine Yamal este unul dintre oamenii de bază ai lui Hansi Flick la Barcelona, dar este o piesă importantă și în angrenajul echipei naționale de fotbal a Spaniei. Campion european în această vară la doar 17 ani, starul catalanilor are un potențial enorm, fiind evaluat în prezent la 180 de milioane de euro.

Cu 6 goluri și 12 pase decisive în 21 de meciuri la Barcelona în actualul sezon, Yamal a câștigat titlul de , iar mulți îl văd pe acesta drept următorul fotbalist de top la nivel mondial.

Prezent la , acolo unde a primit distincția de cel mai bun impresar din fotbal, portughezul Jorge Mendes a evidențiat calitățile lui Yamal și a explicat care sunt șansele ca el să-i depășească pe Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo.

Impresarul lui Lamine Yamal a vorbit într-un interviu pentru despre exemplele pe care fotbalistul spaniol trebuie să le ia în calcul pentru a deveni cel mai bun din lume.

„Trebuie să urmeze exemple bune, precum Cristiano și Messi, care încă concurează la aproape 40 de ani. Are talentul de a fi numărul unu. Lamine este jucător celor de la Barça și va fi mulți ani. Este foarte bun, anul trecut a arătat că este una dintre figurile principale, dacă nu cea principală, din fotbalul european. A depășit toate așteptările, are un talent unic, mai talentat decât oricine. Este încă foarte tânăr, dar are un viitor foarte mare în față și toate condițiile pentru a reuși la cel mai înalt nivel și a fi numărul unu.

Este o situație pe care am avut ocazia să o influențez. Un jucător care la 15 ani a jucat deja primul său joc, apoi la 16, cu o maturitate neobișnuită, că dacă nu îi cunoști vârsta, crezi că este un veteran pentru că are un talent aparte. Acest lucru este foarte bun pentru că înseamnă că nu simți presiunea. El este imun la această presiune și a demonstrat că este pregătit pentru culmi foarte înalte”, a început celebrul impresar Jorge Mendes.

Jorge Mendes: „Lamine Yamal are totul pentru a fi numărul unu în lume”

„În ziua de azi în lumea fotbalului există mulți oameni care încearcă să fie aproape de jucători și așa că ceea ce trebuie să facă Lamine este să se concentreze pe munca lui și pe Barça, și nimic altceva, și să continue cu prietenii săi din trecut și să fie foarte atent cu oamenii care se apropie de jucători.

Am spus-o de mai multe ori, 90% dintre jucătorii care au independență financiară și care nu mai au nevoie să muncească, care au destui bani pentru ei și familiile lor până la sfârșitul vieții, pierd totul. Este foarte important să găsești pe cineva care să le ofere protecție jucătorilor, să-i sfătuiască și să-i abată de la alegerile proaste, pentru că sunt multe.

Să nu se gândească la afaceri, să se concentreze pe munca lor, pentru că dacă nu, peste un an sau doi vor fi conștienți de banii pe care i-au pierdut undeva. Are totul pentru a fi numărul unu în lume, evitând anumite lucruri, fiind concentrat și urmând cele mai bune exemple, urmează să câștige toate trofeele colective și multe individuale.

Lamine are de toate, cel mai important lucru în fotbal este talentul, iar Lamine îl are. Este un jucător de la Barça care are talent încorporat. Cu vârsta lui arătând ceea ce arată, imaginați-vă unde poate ajunge. Cu umilință, muncă și multă determinare. Și a fi un mare profesionist pe teren și în afara acestuia. Viitorul este pentru el. Fanii Barça pot fi siguri că cel mai bun tânăr jucător din lume și cel mai bun jucător din lume pentru următorii câțiva ani va semna pentru Barcelona”, a declarat Jorge Mendes.

Cifrele lui Lamine Yamal în fotbalul profesionist:

72 de meciuri, 13 goluri și 21 de pase decisive în tricoul Barcelonei

de meciuri, goluri și de pase decisive în tricoul Barcelonei 17 selecții și 3 goluri la naționala Spaniei

selecții și goluri la naționala Spaniei campion al Spaniei cu Barcelona în sezonul 2022/23

câștigător al Campionatului European în 2024