Lamine Yamal, sfătuit să o ia pe urmele lui Cristiano Ronaldo: „Trebuie să faci ca el pentru a deveni cel mai bun jucător din lume”

După accidentarea suferită în meciul cu Celta Vigo, din cauza căreia va rata restul sezonului, Lamine Yamal (18 ani) a fost consiliat de impresarul său, portughezul Jorge Mendes. Acesta l-a sfătuit pe tânărul jucător al catalanilor să o ia pe urmele lui Cristiano Ronaldo pentru a deveni cel mai bun fotbalist de pe planetă.

Lamine Yamal, sfătuit de Jorge Mendes să urmeze exemplul lui Cristiano Ronaldo!

. Superstarul catalanilor a marcat unicul gol al întâlnirii în minutul 40, învingându-l pe Ionuț Radu de la punctul cu var, însă imediat după acest eveniment, tânărul fotbalist a acuzat probleme musculare și a fost nevoit să părăsească terenul. Diagnosticul primit din partea medicilor a fost însă unul mult mai grav decât s-a speculat inițial, și anume ruptură musculară la nivelul bicepsului femural de la piciorul stâng.

Potrivit informațiilor apărute în presa din Spania, actuala problemă fizică i-a afectat serios moralul lui Yamal, dar acest lucru este cumva de înțeles, deoarece accidentarea suferită în meciul cu Celta reprezintă cea mai dură lovitură pe care a suferit-o tânărul star al formației blaugrana până acum în cariera sa. Din fericire pentru el, acesta nu a dus lipsă de sprijin. Pe lângă mesajele de susținere primite din partea clubului și suporterilor, acesta a beneficiat și de niște sfaturi importante din partea impresarului său, Jorge Mendes.

Agentul portughez a declarat că a purtat o discuție amplă cu Yamal, imediat după accidentarea acestuia, în care i-a sugerat să urmeze exemplul de disciplină al lui . Astfel, fotbalistul Barcelonei va putea, în viitor, să preîntâmpine astfel de momente și, bineînțeles, să devină cel mai bun jucător din lume: „Cristiano este cel mai bun jucător din istorie și, de asemenea, un exemplu impecabil în afara terenului. El este modelul pe care trebuie să-l transmitem tuturor. Asta i-am spus și lui Lamine. O astfel de accidentare este inevitabilă în cariera unui fotbalist, dar contează foarte mult să știi cum să gestionezi și momente dificile, iar disciplina contează foarte mult. El (n.r – Yamal) este un talent enorm, iar dacă va își va îmbunătății și abilitățile din afara terenului, va fi cel mai bun fotbalist din lume”, a declarat Jorge Mendes, impresarul lui Yamal, dar și al lui Cristiano.

Lamine Yamal va fi prezent la Cupa Mondială!

Vestea bună pentru Yamal este că accidentarea nu îi pune în pericol participarea la Campionatul Mondial. Acesta se va reface până să înceapă turneul final din SUA, Canada și Mexic, iar astfel, tânărul fotbalist al Barcelonei va putea fi prezent în lotul selecționatei pregătite de Luis De La Fuente, care țintește câștigarea celui de-al doilea trofeu suprem din istoria Spaniei (primul a venit în 2010, la turneul final din Africa de Sud).

Competiția din această vară nu va fi însă primul turneu final la care va participa Lamine Yamal. Fotbalistul Barcelonei a fost prezent în lotul grupării „La Roja” și la Campionatul European din 2024, găzduit de Germania, unde Spania a reușit să cucerească marele trofeu. Până în momentul de față, Yamal a strâns 25 de selecții pentru prima reprezentativă a naționalei iberice, timp în care a izbutit să puncteze de șase ori.