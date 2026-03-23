Fostul star de la Chelsea și Arsenal, în război cu un celebru popstar internațional. Conflictul a izbucnit într-un hotel din Brazilia: „Mi-a traumatizat copilul”

Jorginho Frello (34 de ani), fostul jucător al lui Chelsea și , în prezent fotbalistul lui Flamengo, a fost implicat într-un conflict de prima pagină în presa internațională. Mijlocașul italian a acuzat-o pe Chappell Roan, un celebru popstar internațional, că i-a traumatizat fiica în Sao Paolo. Atât artista, cât și familia fotbalistului, erau cazați în același hotel, iar scandalul s-a iscat la micul dejun.

Fetița lui Jorginho, în lacrimi după ce a fost acuzată de hărțuire împotriva lui Chappell Roan!

Chappell Roan se afla la Sao Paolo pentru a susține un concert în cadrul festivalului Lollapalooza, iar coincidența a făcut ca artista și echipa ei să fie cazați la același hotel unde se afla și familia lui Jorginho: Catherine Harding, soția fotbalistului, și de fiica lor de 11 ani. Incidentul nefericit s-a petrecut în sala în care se servește micul dejun.

Fotbalistul a povestit totul pe rețelele de socializare, afirmând că Ada, fiica sa vitregă, este un mare fan al artistei, iar ceea ce s-a întâmplat este de-a dreptul inadmisibil. Conform spuselor lui Jorginho, Ada a văzut-o la masă pe Chappell Roan și s-a entuziasmat, însă nu a făcut niciun gest necugetat, doar i-a zâmbit cântăreței. Reacția a fost însă una uluitoare – artista și-a trimis să o îndepărteze pe fetiță, iar ulterior, aceștia au acuzat-o de hărțuire și au anunțat că vor depune plângere la hotel. Evenimentul a trezit reacții puternice pentru tânăra Ada, care a izbucnit în lacrimi.

„Am trecut printr-o situație foarte supărătoare. Soția mea (Catherine Harding, cunoscută și sub numele de Cât Cavelli) este în Sao Paulo pentru Lollapalooza Brasil, împreună cu fiica noastră, Ada. În această dimineață, fiica mea s-a trezit incredibil de entuziasmată. Și-a întâlnit artistul preferat, pe Chappell Roan, însă totul s-a transformat într-un coșmar. A rămas traumatizată. A fost acuzată de hărțuire, deși nici măcar nu s-a apropiat de ea. A trecut doar pe lângă masa cântăreței, s-a uitat spre ea ca să confirme dacă într-adevăr este persoana pe care o idolatrizează, după care i-a zâmbit și s-a întors lângă mama ei. Bodyguarzii au spus că vor depunde plângere la hotel, iar de atunci, Ada nu s-a mai oprit din plâns”, a scris Jorginho pe Instagram.

Chappell Roan este una dintre cele mai în vogă artiste din SUA

Artista în vârstă de 28 de ani a devenit cunoscută pe plan internațional în anul 2024, odată cu single-ul „Good Luck, Babe!”, care a ajuns pe locul patru în Billboard Hot 100 în SUA și care s-a clasat în top cinci melodii la nivel mondial. Ulterior, mai multe piese de pe albumul ei de debut au intrat în diverse topuri, inclusiv „Hot to Go!” și „Pink Pony Club”, ambele ajungând în top cinci în Marea Britanie.

Ba mai mult, la cea de-a 67-a ediție a Premiilor Grammy (2025), Chappell Roan a fost unul dintre cei doar 15 artiști nominalizați pentru toate premiile „Big Four” într-o singură seară, câștigând premiul pentru „Best New Artist”. În 2026, ea și-a făcut apariția pentru a doua oară la prestigiosul eveniment, deoarece a primit alte două nominalizări, însă de această dată nu a mai reușit să câștige. Totuși, cântăreața a atras toate privirile pe covorul roșu datorită ținutei sale provocatoare.