Lovitură de teatru! Jose Mourinho ar putea părăsi Roma pentru a deveni selecționerul unei naționale africane: „Deja am discutat”

Chiar dacă mai are trei ani de contract cu AS Roma, echipă pe care a preluat-o chiar în vara acestui an, Jose Mourinho are gânduri de plecare în pauza competițională din iarnă. Nigerienii caută un antrenor de top care să conducă echipa națională în următoarea ediție a Cupei Africii pe Națiuni și l-a pus pe tehnicianul portughez în capul listei.

Jose Mourinho, pe picior de plecare de la Roma. E dorit la cârma naționalei Nigeriei

Potrivit președintelui Federației Nigeriene de Fotbal, Amaju Pinnick, cele două părți chiar au purtat deja primele discuții în acest sens. În cursa pentru postul de selecționer se mai află, însă, alți doi antrenori: portughezul – care în 2008 a pregătit-o, pentru o scurtă perioadă, pe Rapid – și sârbul Mladen Krstajic, aflat recent pe banca lui Maccabi Tel Aviv.

„Noul antrenor trebuie să pună accent pe disciplină. Un alt criteriu va fi reprezentat de dorința acestuia de a câștiga trofee, cât de motivat este.

N-aș putea să vă spun că nu am discutat cu Mourinho pentru că deja am făcut asta. Inclusiv ministrul sportului a discutat cu Mourinho și nu este nimic în neregulă cu asta”, a dezvăluit omul care conduce destinele forului din statul african.

Acesta va evolua în grupa D la Cupa Africii pe Națiuni, alături de Egipt, Sudan și Guineea Bissau. Competiția este programată chiar în prima parte a anului 2022, între 9 ianuarie și 6 februarie.

Discursul dur al lui „Mou” după ultimul meci din 2021: „Un joc prost”

După 19 etape, AS Roma ocupă poziția a șasea, la nu mai puțin de 14 puncte în spatele liderului Inter Milano. Acest parcurs modest face în așa fel încât despărțirea de Jose Mourinho să nu mai pară un scenariu imposibil, chiar dacă .

Un argument în plus poate fi discursul său dur de la finalul meciului de pe teren propriu cu Sampdoria. Formația din Capitala Italiei a deschis scorul în minutul 72, prin Shomurodov, dar s-a văzut egalată, 10 minute mai târziu, în urma execuției lui Gabbiadini.

„În prima repriză, jucătorii au dat senzația de oboseală. Au fost lenți și lipsiți de concentrare. Am jucat prost, dar meritam victoria, dacă judecăm în funcție de ocaziile create.

Doar o echipă a fost interesată să joace în seara asta. Nu vreau să fiu prea critic cu băieții mei, sunt mereu de partea lor, dar nu am jucat bine.

Nu am văzut aceeași atitudine pe care au arătat-o împotriva Atalantei (n.r. 4-1). Cei de la Sampdoria nu aveau niciun interes să joace și s-a mulțumit cu un punct.

L-au obținut, așa că îi felicit. Rezumând prima jumătate a sezonului, clasamentul pare normal. Inter, Milan, Napoli, Atalanta și Juve sunt în fața noastră”, a spus tehnicianul portughez.