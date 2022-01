Jose Mourinho e pe făraș la AS Roma. Când ar putea fi demis de italieni

Adus cu surle și trâmbițe în vara anului trecut, Jose Mourinho a avut un start aproape perfect de sezon, cu șapte victorii în opt etape și părea să transforme AS Roma într-o echipă capabilă să se lupte cu șanse reale pentru titlul de campioană.

Numai că înfrângerile care au urmat, culminate cu o – 1-6 în fața norvegienilor de la Bodo/Glimt – au spulberat orice urmă de speranță, iar acum „The Special One” își vede postul amenințat.

Jose Mourinho ar putea pleca de la AS Roma. Totul depinde de rezultatele din Cupa Italiei și Conference League

În momentul de față, gruparea de „Olimpico” ocupă locul șapte în Serie A, la 15 puncte de liderul Inter Milano și 7 de Atalanta, echipa aflată pe ultima poziție care asigură prezența în Champions League. Rezultate cel puțin dezamăgitoare, având în vedere eforturile financiare din ultima perioadă.

Concret, salariului stagional uriaș, de 7,5 milioane de euro, i se adaugă cele peste 100 de milioane de euro investite în transferurile lui Matias Vina, Rui Patricio, Marash Kumbulla, Eldor Shomurodov și Tammy Abraham, jucători doriți insistent, dar care nu s-au ridicat momentan la înălțimea așteptărilor.

Pentru a fi sigur de rămânerea la Roma, tehnicianul portughez are nevoie de un parcurs perfect în Cupa Italiei, unde s-a calificat în sferturile de finală după ce a trecut de Lecce cu 3-1. La fel de mult va cântări în această ecuație și prestația din Conference League. AS Roma are asigurat locul în optimi, dar misiunea s-ar putea dovedi extrem de dificilă, întrucât pe lista cu posibile adversare se află Olympique Marseille, PSV Eindhoven, Fenerbahce, Leicester, Celtic sau Slavia Praga.

„The Special One” și-ar putea încerca norocul ca selecționer

Dacă va fi demis, Jose Mourinho ar putea renunța la echipele de club în favoarea unei experiențe ca selecționer. Și nu oriunde, ci la cârma reprezentativei Portugaliei, în locul lui Fernando Santos. Acesta își joacă postul în meciurile de baraj cu Turcia și Italia, .

De altfel, „Mou” s-a aflat și pe lista cu posibili selecționeri ai , dar cele două părți nu au ajuns la un acord. „Noul antrenor trebuie să pună accent pe disciplină. Un alt criteriu va fi reprezentat de dorința acestuia de a câștiga trofee, cât de motivat este.

N-aș putea să vă spun că nu am discutat cu Mourinho pentru că deja am făcut asta. Inclusiv ministrul sportului a discutat cu Mourinho și nu este nimic în neregulă cu asta”, declara recent președintelui Federației Nigeriene de Fotbal, Amaju Pinnick.

Un fost star al Romei îi dă speranțe lui Mourinho: „E foarte greu, dar are șanse”

În ciuda rezultatelor înregistrate până acum, nu toată lumea pune tunurile pe Jose Mourinho. Fost mare jucător al romanilor, Olivier Dacourt încă mai crede în șansele portughezului de a redresa situația și a reveni în lupta pentru titlu.

„La Roma e greu. Cel mai rău loc pentru un antrenor, e foarte, foarte greu. Ai atât de multe posturi de radio, reviste, ziare, emisiuni TV despre fotbal.

Toată lumea vorbește în permanență despre acest sport. Există deja o presiune enormă pentru el (n.r. Mourinho) oriunde ar merge , dar cu atât mai mult acum, că este la Roma.

Cu toate acestea, la ce se întâmplă în Serie A, pot spune că are o șansă. Juventus nu mai este ce a fost și, chiar dacă Inter, Milano, Napoli sau Atalanta sunt puternice și îi pun probleme, cu siguranță poate obține rezultate pozitive”, a opinat francezul.