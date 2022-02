Se clatină scaunul lui Jose Mourinho la AS Roma! Când ar putea fi demis

Jose Mourinho are zilele numărate la AS Roma. Eliminarea din Cupa Italiei i-a determinat pe șefi să ia în considerare o schimbare la nivelul băncii tehnice în viitorul apropiat.

Jose Mourinho, pe făraș. Când ar putea fi demis de AS Roma

Deși au fost aduși mulți dintre jucătorii doriți în această iarnă, gruparea de pe „Olimpico” se află pe poziția a șaptea în clasament, la nu mai puțin de 14 puncte în spatele liderului Inter, așa că viitorul portughezului este pus sub semnul întrebării. Potrivit , conducerea ia în calcul demiterea sa în vară, dacă situația nu se va îmbunătăți.

Dincolo campionat, AS Roma este implicată și în cea de-a treia competiție intercluburi din Europa, Conference League, pe care „Mou” trebuie neapărat să o câștige . Adversara din optimile de finală va fi anunțată abia la sfârșitul lunii februarie.

Pe de altă parte, Cupa Italiei s-a transformat într-un vis interzis după eșecul usturător suferit pe Giuseppe Meazza, scor 0-2. Golurile au fost marcate de Edin Dzeko, chiar în primul minut de joc, respectiv Alexis Sanchez, cu 22 de minute înaintea fluierului final. Miile de fani prezenți pe stadion nu l-au uitat, însă, pe antrenorul care i-a adus Interului două titluri și trofeul Ligii Campionilor.

„The Special One”, tir de ironii după ce a încasat un cartonaș galben

„Modul în care m-au întâmpinat domnii Steven Zhang, Giuseppe Marotta și Javier Zanetti a reprezentat un cadou fantastic pe care mi l-au făcut înainte de meci.

Oamenii s-au comportat foarte frumos cu mine. Nu pot decât să le mulțumesc. Nu voi ascunde niciodată că relația cu Inter și oamenii de acolo va fi eternă.

Dar am venit să câștig, pentru AS Roma și pentru suporteri echipei mele. Îmi iubesc echipa și sunt foarte trist că am pierdut”, și-a început discursul de după meci, lăudându-și elevii pentru jocul prestat. În schimb, pentru cartonașul galben pe care i l-a acordat.

„Dacă fac abstracție de primele cinci minute, AS Roma a jucat foarte bine. În prima repriză am avut două ocazii uriașe de gol. În repriza secundă am controlat mai mult jocul.

Bineînțeles, fără a crea ocazii mari, dar făcând un joc bun. Al doilea gol a schimbat dinamica jocului, la fel cum a procedat și arbitrul, care din punct de vedere tactic a fost foarte bun până la acel scor.

Cartonașul galben pe care l-am primit? Un galben dat lui Mourinho înseamnă mult pentru CV…. Nu mai vorbesc despre asta. De ce să vorbesc? Oricum nu se va schimba, așa este de la începutul sezonului.

De aceea am spus că arbitrul a fost bun din punct de vedere tactic. Echipa a primit alte două cartonașe galbene, dar după 2-0 s-au schimbat lucrurile. Numai un arbitru de calitate poate face aceste lucruri, iar Marco Di Bello este un arbitru de calitate”, a conchis portughezul.