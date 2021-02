Jose Mourinho a ajuns la patru înfrângeri în ultimele cinci etape: ”Rezultatul trebuia să fie altul”

Antrenorul echipei Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, a ajuns la patru înfrângeri în ultimele cinci etape din Premier League și crede că șansele formației sale la un loc de Champions League sunt comproimise.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Spurs a pierdut pe terenul celor de la West Ham, scor 1-2, și au ajuns pe poziția a noua în clasament, la nouă puncte în urma ”ciocănarilor” care se află pe ultimul loc care permite accederea în Champions League.

În ciuda parcusului dezastruos, ”The Special One” este practic imposibil de demis din cauza contractului “beton” pe care îl are.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După patru înfrângeri în cinci etape, Jose Mourinho și-a luat adio de la locurile de Champions League

”Mă simt trist, evident. Cred că rezultatul ar fi trebuit să fie unul diferit ținând cont de ce am jucat, în special în repriza a doua. Acesta este sentimentul meu și este unul de deja-vu. Fundașii lor centrali ne-au făcut un meci foarte dificil. Jocul a debutat cu o greșeală a noastră și am început repriza a doua cu încă una”, a declarat Jose Mourinho după a patra înfrângere în cinci etape.

”În doua repriză băieții au încercat absolut totul. Am avut șanse, a lovit bara, am avut centrări excelente în fața porții. Am avut poziții ușoare de a marca, așa că ar fi trebuit să înscriem mai multe goluri.

ADVERTISEMENT

Am vorbit despre asta de atât de mult ori cu jucătorii. Aceasta nu este o critică, pentru că trebuie să laud spiritul. Au luptat, au luptat din greu, au luptat. Am fost echipa care a încercat să joace, dar băieții nu au avut noroc”, a mai spus portughezul la finalul întâlnirii.

Mourinho îl apără pe Gareth Bale

”Înainte de joc nu mă uitam la clasament, mă uitam la joc și obiectivul era să câștig și când câștigi te uiți la clasament pentru a vedea unde ești. Este foarte dificil să te gândești la primele patru, va fi foarte, foarte greu. Europa League este o motivație excelentă pentru a obține un loc în Champions League și un trofeu în același timp”, a continuat Mourinho.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În final, tehnicianul lui Spurs a vorbit despre Gareth Bale, care nu este nici pe departe jucătorul decisiv pe care îl așteptau fanii: ”Știu calitatea lui. Nu pot să vă spun totul, nu ar trebui. Nu vreau.

Încercăm totul cu el pentru a-l recupera pentru a fi la un nivel bun. A jucat 65 de minute joi, dar astăzi nu era pregătit să fie titular și să joace 90 de minute. Sunt fericit pentru că știm ce aduce, aduce calitatea lui”.

ADVERTISEMENT