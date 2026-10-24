Jose Mourinho a dat cărțile pe față: Cum a spulberat iluziile fanilor înainte de ”El Clasico”

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, pe Camp Nou, în etapa 10 din La Liga. Duelul poate relansa lupta pentru prima poziție a campionatului spaniol.

Jose Mourinho a comparat Real Madrid și Barcelona

Cu o zi înaintea ”El Clasico”, Jose Mourinho, antrenorul madrilenilor, a avut cuvinte de laudă la adresa adversarilor. Totuși, între cum se raportează fanii la cele două cluburi. Antrenorul a subliniat că trupa sa nu se află în formă maximă, din cauza lipsei de omogenitate.

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”The Special One” cere răbdare pentru a prinde experiență alături de lotul său. De asemenea, diferența dintre Barcelona și Real Madrid este continuitatea pe banca tehnică de pe Camp Nou.

”Cei care acum o săptămână credeau că Barça ne poate învinge, acum cred la fel. Nu cred că se va schimba asta. Faptul că oamenii vorbesc de bine despre Barça nu mă deranjează. Ca să fiu sincer, există meciuri în care merită evident să fie lăudați pentru că fac lucruri foarte bune.

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În cazul nostru, suntem văzuți ca un produs finit. Produsele finite în fotbal sunt greu de găsit. Dacă vorbim despre noi într-un stadiu avansat al procesului, lucrăm de trei luni. Dacă excludem presezonul, pauza internațională… lucrăm de o lună și jumătate. Departe de a fi un produs finit, suntem un produs inițial, într-o fază preliminară în care antrenorul ne cunoaște, analizează și dezvoltă strategii… Și jucătorii mă cunosc. Nu mi se pare corect să compar o echipă ca aceasta cu una care este împreună de mai mulți ani”, a spus Jose Mourinho, la conferința de presă, potrivit .

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”El Clasico” poate relansa lupta pentru primul loc

Real Madrid și Barcelona se întâlnesc într-un punct ce s-ar putea dovedi critic în lupta pentru primul loc din La Liga. Catalanii au maxim de puncte după 9 meciuri și un atac în formă maximă: 39 de goluri marcate. În tabăra cealaltă, Real Madrid a făcut doi pași greșiți, contra lui Real Betis (0-1) și împotriva rivalei Atletico Madrid (1-2).

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În cazul unei victorii a ”galacticilor”, elevii lui Jose Mourinho se vor apropia la numai 3 puncte de Barcelona. De asemenea, un succes al lui Atletico Madrid împotriva lui Deportivo La Coruna ar face ca avantajul câștigat cu greu de catalani să fie fragil: 2 puncte față de locul 2. Totuși, Barcelona se poate distanța considerabil față de marea rivală dacă se impune în ”El Clasico”. Diferența dintre cele două formații ar fi de 9 puncte.