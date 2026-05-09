Jose Mourinho a dat verdictul despre Cristi Chivu și Inter! Comparația care a uimit Italia: „Pe el îl iubesc de trei ori mai mult”

Cristi Chivu (45 de ani) și-a demonstrat rapid calitatea de antrenor. În urmă cu un an și trei luni, românul își începea prima aventură la nivel de seniori, prelunând Parma. În doar 15 luni, Cristi Chivu a reușit să o salveze pe Parma de la retrogradare, să câștige titlul cu Inter Milano și să se califice în finala din Coppa Italia, unde miercuri, 13 mai, va avea șansa să bifeze eventul de la primul său sezon pentru „nerazzurri”. Cum a comentat Jose Mourinho performanța sa.

Jose Mourinho, dezvăluiri despre cum era Cristi Chivu ca jucător la Inter

Antrenorul român a reușit să câștige titlul cu numărul 21 al lui Inter la primul său sezon pe banca echipei sale de suflet, pentru care și-a dedicat un deceniu și jumătate ca jucător și antrenor. Jose Mourinho reușea o performanță uluitoare în 2010, când cucerea alături de „nerazzurri” Serie A, Coppa Italia și UEFA Champions League, cu Cristi Chivu pe teren.

The Special One recunoaște că nu a intuit calitatea de antrenor a lui Chivu încă de când era jucător, iar cel mai probabil el a devenit un antrenor bun pentru că nu și-a grăbit procesul și pentru că a antrenat echipele de juniori ale lui Inter, alături de care a făcut performanțe: „Când juca, nu era antrenor pe teren, dacă asta vrei să mă întrebi. El nu s-a retras din cariera de jucător ieri și a început să antreneze azi. Dezvoltarea lui nu a fost spontană.

A urmat un program de pregătire, a antrenat echipa Primavera a lui Inter timp de mai multe sezoane, s-a pregătit și s-a descurcat foarte bine la Parma, mai ales că era prima sa experiență la o echipă de seniori. Anul acesta, trofeul tinde să fie subapreciat, pentru că niciunul dintre ceilalți adversari nu a fost cu adevărat un candidat puternic la Scudetto. Napoli nu a reușit să țină pasul, Milan este în tranziție, la fel și Juventus. Bineînțeles, victoria îți dă credit!”, a spus Jose Mourinho într-un interviu pentru

The Special One, comparație uluitoare între echipa lui Inter din prezent și cea din 2010

cu jucători de poveste. Julio Cesar, Chivu, Zanetti, Sneijder, Eto’o și Milito sunt doar câteva dintre superstarurile pe care Jose Mourinho le avea sub comandă la acea vreme. În prezent, echipa condusă de Cristi Chivu nu are nume sonore,

Într-o comparație între cele două formații, Jose Mourinho a recunoscut că niciun jucător din actuala echipă nu ar fi putut intra în echipa din 2010: „Îmi plac mulți dintre jucătorii lui Inter, dar niciunul dintre ei nu ar fi jucat în echipa care a câștigat tripla. (n.r. – Lautaro poate fi comparat cu Milito?) Îl prefer pe Milito. Îl iubesc pe Lautaro, dar îl iubesc pe Milito de trei ori mai mult, pentru că vorbesc despre unul dintre jucătorii care au câștigat tripla. Milito a fost unul dintre jucătorii care mi-au oferit cel mai mult”, a mai spus Mourinho.