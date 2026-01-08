Jose Mourinho a distrus pe toată lumea după ce Benfica a fost eliminată de fosta adversară a lui CFR Cluj: „Oribil! Inexplicabil”

ADVERTISEMENT

Benfica a ratat o șansă imensă de a câștiga un prim trofeu în acest sezon. Echipa lui Jose Mourinho a întâlnit-o miercuri seară pe SC Braga în semifinala Cupei Ligii Portugaliei și pornea cu prima șansă la victorie, însă a cedat cu 1-3, fiind eliminată din competiție. La final, experimentatul tehnician nu a avut milă de proprii jucători, dar l-a criticat și pe arbitrul Joao Pinheiro.

Jose Mourinho a „explodat” la adresa tuturor după Benfica – Braga 1-3

Benfica a fost condusă cu 2-0 la pauză în meciul disputat la Leiria, după reușitele semnate de Pau Victor și Rodrigo Zalazar. Gruparea din capitala Portugaliei a redus din diferență prin Vangelis Pavlidis, dintr-o lovitură de la 11 metri, însă ultimul cuvânt a aparținut tot celor de la Braga, Gustaf Lagerbielke stabilind scorul final, 3-1. La conferința de presă, Jose Mourinho și-a distrus proprii jucători, dar și pe arbitrul Joao Pinheiro, care a acordat un penalty pentru Braga la scorul de 0-0 după un fault comis în afara careului, decizie întoarsă mai apoi de VAR. De tirada lui „The Special One” nu au scăpat nici cei de la SC Braga, fosta adversară a lui CFR Cluj din preliminariile Europa League.

ADVERTISEMENT

„Prima repriză a fost pur și simplu oribilă, inexplicabil. Am început bine, cu o mare ocazie, dar apoi a fost acel penalty acordat și apoi anulat de VAR. Trebuia să fie un impuls pozitiv, dar a existat o prăbușire. Nu pot găsi ceva pozitiv în prima repriză, cu excepția primelor 5 minute. În repriza a doua, lucrurile s-au schimbat complet, la toate nivelurile.

Prima repriză a aparținut celor de la Braga, iar a doua lui Benfica, așadar ar fi fost egalul un rezultat echitabil? Eu sunt de părere că nu. Oricine joacă atât de rău pe cum am făcut-o noi în prima repriză merită să piardă. Pentru mine, ar fi fost mult mai ușor să vin aici și să-i felicit pe cei de la SC Braga și pe Carlos (n.r. antrenorul Carlos Vicens), dar, îmi pare rău, nu pot spune asta. Nu SC Braga a câștigat meciul, noi l-am pierdut”, a declarat Jose Mourinho, conform .

ADVERTISEMENT

Jose Mourinho l-a atacat pe arbitru după eșecul suferit de Benfica

Tehnicianul portughez a continuat apoi cu atacul la adresa „centralului” Joao Pinheiro, care i-a arătat al doilea galben în minutul 89 lui Nicolas Otamendi. „Nu îmi plac în mod normal scenariile ipotetice, dar dacă nu ar fi existat al treilea gol, nu s-ar fi terminat 1-2. Braga s-a retras complet și a fost în mare dificultate în repriza a doua. Al treilea gol a încheiat meciul.

ADVERTISEMENT

Iar apoi, Joao Pinheiro ‘și-a arătat mușchii’, lucru pe care nu îl face împotriva altor căpitani, dar în fața căpitanului nostru, a făcut-o”, a spus . Otamendi va rata astfel următorul meci al lui Benfica, sfertul de finală din Cupa Portugaliei contra lui FC Porto, care se va disputa pe 14 ianuarie, de la ora 22:45.

În ce situație se află Benfica

După eliminarea din Cupa Ligii, Benfica mai evoluează pe trei fronturi în acest sezon: campionat, Champions League și Cupa Portugaliei. În Primeira Liga, echipa antrenată de Jose Mourinho ocupă locul 3, cu 39 de puncte, la 10 lungimi în urma liderului FC Porto, grupare pe care „vulturii” o vor întâlni și în sferturile Cupei. În , lusitanii sunt pe locul 25, primul în afara zonei de calificare în faza eliminatorie. În ultimele două etape din faza ligii, Benfica va evolua pe terenul lui Juventus și acasă împotriva lui Real Madrid.