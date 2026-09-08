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Jose Mourinho, surpriză pentru Chivu în Real Madrid – Inter! A făcut tot posibilul ca fostul elev al românului să fie pe teren

Capul de afiș al zilei din Champions League este duelul Real Madrid - Inter. Jose Mourinho (63 de ani) i-a pregătit o surpriză lui Cristi Chivu (45 de ani).
Traian Terzian
08.09.2026 | 21:34
Jose Mourinho surpriza pentru Chivu in Real Madrid Inter A facut tot posibilul ca fostul elev al romanului sa fie pe teren
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Cum vrea Jose Mourinho (63 de ani) să-l surprindă pe Cristi Chivu (45 de ani) în Real Madrid - Inter. Sursă foto: colaj Fanatik
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După ce i-a fost elev lui Jose Mourinho la Inter în urmă cu 15 ani, Cristi Chivu îi va fi acum adversar din postura de antrenor. Iar portughezul a făcut tot posibilul să-l surprindă pe român și a făcut o mutare neașteptată în primul ”11”.

Ce surpriză i-a pregătit Jose Mourinho lui Cristi Chivu la Real Madrid – Inter

Fără câțiva jucători importanți care sunt accidentați sau suspendați, Jose Mourinho a fost nevoit să facă câteva schimbări în echipa de start la meciul cu Inter, din prima etapă a grupei de Champions League, care va începe la ora 22:00.

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Odată cu noul sezon și revenirea portughezului pe banca ”galacticilor”, titular pe postul de fundaș dreapta a devenit Denzel Dumfries, care i-a luat locul lui Trent Alexander-Arnold. Olandezul adus chiar de la Inter va juca și în această partidă, dar surpriza este că și englezul și-a făcut loc în echipa de start.

Fostul jucător al lui Liverpool va evolua în linia de mijloc, alături de căpitanul Federico Valverde și de Jude Bellingham. Lipsit de Arda Guler și Bernardo Silva, ambii suspendați, ”The Special One” a ales să joace în banda dreaptă a atacului cu Brahim Diaz în detrimentul lui Yan Diomande.

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Cum răspunde Cristi Chivu

Nici Cristi Chivu nu a stat cu mâinile în sân și a făcut câteva schimbări importante în primul ”11”, în special în compartimentul defensiv. Tehnicianul român a ales să-i titularizeze pe Benjamin Pavard și Yann Bisseck, lăsându-i pe bancă pe mai experimentații Manuel Akanji și John Stones.

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Cel mai bun jucător al Interului în sezonul precedent, Federico Dimarco este accidentat, astfel că în locul său în banda stângă apare Carlos Augusto. Și tot în linia de mijloc, Chivu a preferat să-l joace pe Curtis Jones în locul lui Petar Sucic.

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Dumfries și-a salutat foștii colegi

Chiar înainte de startul partidei de pe Santiago Bernabeu, Denzel Dumfries a mers să-și salute foștii coechipieri la ieșirea pe gazon. Olandezul s-a întreținut câteva momente cu câțiva dintre jucătorii Interului.

Chivu își dorește să pună capăt unui blestem care durează de aproape 60 de ani. ”Nerazzurrii” au câștigat o singură dată pe terenul Realului, pe 1 martie 1967, pierzând în schimb de nu mai puțin de opt ori.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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