Jose Mourinho a ieșit la atac în cazul Vinicius! Antrenorul lui Real Madrid l-a făcut praf pe Javier Tebas, președintele Ligii din Spania

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Jose Mourinho a oferit o serie de declarații extrem de dure înaintea partidei dintre și Sevilla, programată duminică, 18 octombrie, pe Santiago Bernabeu. Tehnicianul portughez a intervenit în scandalul dintre clubul madrilen și Javier Tebas, președintele La Liga, după ce acesta din urmă a făcut o comparație controversată între comunicarea televiziunii Real Madrid și metodele de propagandă folosite de regimul nazist. Mourinho nu a ezitat să îl atace pe oficialul spaniol, afirmând că singura scuză posibilă pentru asemenea afirmații ar fi existența unei probleme clinice. Antrenorul a vorbit și despre Vinicius Junior, suspendat patru etape după eliminarea din partida cu Villarreal, afirmând, în mod ironic bineînțeles, că este fericit cu verdictul Federației.

Jose Mourinho, atac fără menajamente la adresa lui Javier Tebas: „Singura scuză ar fi un caz clinic”

„Ați văzut deja ce părere am eu. El (n.r – Tebas) a intrat într-o zonă în care singura scuză ar putea fi reprezentată de un caz clinic. Fanii înțeleg cu ce se confruntă Real Madrid. Fotbalul spaniol se bucură de un succes imens în străinătate, doar vorbim despre campionii mondiali, iar noi suntem cel mai prestigios club din istorie…așa că ar fi mai bine să mă opresc aici cu declarațiile”, a precizat Mourinho.

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Reacția lui Mourinho vine la scurt timp după ce Real Madrid a solicitat public demisia lui Javier Tebas. Clubul a catalogat comparația făcută de președintele Ligii drept una extrem de gravă și incompatibilă cu funcția pe care acesta o ocupă. Potrivit Reuters, gruparea madrilenă a acuzat lipsa de neutralitate și imparțialitate a oficialului, considerând că asemenea afirmații depășesc limitele unei dispute obișnuite între un club și conducerea competiției. Astfel, conflictul dintre Real Madrid și La Liga a căpătat o nouă dimensiune, iar intervenția lui Mourinho demonstrează că tensiunile au ajuns și în interiorul vestiarului. Portughezul a preferat să nu intre în alte detalii, dar mesajul transmis a fost suficient de clar pentru a arăta de partea cui se poziționează.

Mourinho, reacție surprinzătoare după suspendarea lui Vinicius: „Mă gândeam că va primi mai multe meciuri!”

Un alt subiect important abordat de Jose Mourinho a fost situația lui Vinicius Junior, care a primit o suspendare de patru etape după eliminarea din partida cu Villarreal. Brazilianul a fost sancționat în urma incidentului în care l-a tras de păr pe adversarul său, Nathan Saliba, dar și pentru protestele ulterioare la adresa arbitrului. Real Madrid a încercat să obțină reducerea pedepsei, însă apelul clubului a fost respins, iar atacantul va rata inclusiv primul El Clasico al sezonului, programat pe 25 octombrie, pe terenul Barcelonei.

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Întrebat despre suspendare, „The Special One” a răspuns ironic, susținând că se aștepta la o pedeapsă și mai mare. „În privința celor patru meciuri, sunt foarte mulțumit, pentru că mă gândeam că îi vor da mai multe. Credeam că vor apărea niște personaje ascunse care să îi mai adauge unul sau două meciuri”, a declarat antrenorul, făcând referire la decizia luată după .

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Tehnicianul portughez a avut însă și un discurs emoționant atunci când a vorbit despre presiunea la care este supus Vinicius. Mourinho consideră că brazilianul demonstrează o forță psihică impresionantă prin faptul că reușește să își păstreze zâmbetul, în ciuda criticilor și a conflictelor în care este implicat constant. Mai mult, antrenorul a făcut o afirmație surprinzătoare, mărturisind că el nu ar fi rezistat în locul atacantului. „Este un băiat extraordinar, cu care este foarte ușor să ai o relație bună. Îi acord o valoare enormă pentru că reușește să trăiască și să reziste păstrându-și zâmbetul. Dacă aș fi fost în locul lui, probabil că nu aș mai fi aici (n.r – la Real Madrid)”, a explicat Mourinho.