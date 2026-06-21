Jose Mourinho a luat decizia! Cine va fi căpitanul lui Real Madrid în sezonul viitor

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Jose Mourinho a decis că mijlocașul uruguayan Federico Valverde (27 de ani) va prelua banderola de căpitan a lui începând din sezonul viitor, acesta urmând să devină noul lider al grupării de pe Santiago Bernabeu după plecarea veteranului Dani Carvajal (34). Astfel, Valverde va fi conducătorul din teren al noii ere „blanco”.

Jose Mourinho l-a numit pe Fede Valverde noul căpitan al lui Real Madrid!

Se pare că „The Special One” nu a ținut cont de marele scandal iscat în vestiarul „galacticilor” la finele stagiunii precedente, în care protagoniști au fost Fede Valverde și Aurelien Tchouameni, numindu-l pe uruguayan noul căpitan al lui Real Madrid, potrivit publicației spaniole . Sursa citată a mai precizat faptul că principalul motiv pentru care tehnicianul în vârstă de 63 de ani a luat această decizie este reprezentat de experiența îndelungată a uruguayanului pe Santiago Bernabeu, el fiind în momentul de față cel mai vechi jucător din lotul grupării „blanco”.

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Valverde a semnat cu Real Madrid în 2016, iar primul sezon l-a petrecut la „Castilla”, echipa secundă a formației din capitala Spaniei. Din 2017 însă, uruguayanul a făcut pasul la „echipa mare”, iar de atunci și până în prezent, acesta a bifat nu mai puțin de 372 de meciuri pentru „galactici” în toate competițiile, timp în care a izbutit să înscrie 41 de goluri și să ofere 44 de pase decisive. Ba mai mult, alături de Real Madrid, Valverde a cucerit 14 trofee, printre ele numărându-se două Ligi ale Campionilor (2021/2022, 2023/2024) și trei titluri în La Liga (2019/2020, 2021/2022, 2023/2024).

Jose Mourinho, comandantul unei adevărate revoluții la Real Madrid!

„The Special One” a revenit pe Santiago Bernabeu într-un moment extrem de dificil pentru club, dat fiind faptul că „los blancos” vin după două stagiuni în care nu au reușit să cucerească niciun trofeu, iar apele par mai tulburi decât oricând. Chiar și așa, tehnicianul portughez este încrezător că va putea redresa corabia, iar primele măsuri pe care le-a luat a fost să transfere nu mai puțin de patru jucători de top: Bernardo Silva (ex-Manchester City), Denzel Dumfries (ex- ), Marc Cucurella (ex-Chelsea) și Ibrahima Konate (ex-Liverpool).

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Primul mandat al lui Jose Mourinho la Real Madrid s-a petrecut în perioada 2010-2013, lusitanul reușind să adauge trei trofee în bogatul palmares al clubului „blanco”: un titlu în La Liga (2011/2012), o Cupă a Regelui (2010/2011) și o Supercupă a Spaniei (2012). Ceea ce nu a izbutit însă a fost câștigarea Ligii Campionilor, un obiectiv pe care speră să-l poată îndeplini acum, odată cu revenirea pe Santiago Bernabeu.