Sport

Jose Mourinho a luat decizia în cazul lui Kylian Mbappe, acuzat că strică atmosfera la Real Madrid!

Jose Mourinho, primele declarații de când a revenit la Real Madrid! Ce a decis să facă în cazul lui Kylian Mbappe, acuzat că strică atmosfera la echipă
Gabriel-Alexandru Ioniță
24.06.2026 | 17:21
Jose Mourinho a luat decizia in cazul lui Kylian Mbappe acuzat ca strica atmosfera la Real Madrid
ULTIMA ORĂ
Jose Mourinho, anunț crucial despre Kylian Mbappe, considerat o problemă în vestiarul lui Real Madrid. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Jose Mourinho (63 de ani) a revenit în această vară la Real Madrid, iar acum a acordat primul interviu amplu de la producerea acestui moment. Printre altele, antrenorul portughez a fost întrebat în mod special cum va gestiona situația lui Kylian Mbappe (27 de ani), acuzat în mai multe rânduri de-a lungul timpului că ar strica atmosfera din vestiarul „galacticilor” prin comportamentul său.

Jose Mourinho susținere totală pentru Kylian Mbappe, acuzat că strică atmosfera în vestiarul lui Real Madrid: „E fenomenal”

Recunoscut la nivel internațional, printre altele, exact pentru faptul că știe foarte bine cum să îi unească pe jucătorii săi, mai ales în momentele delicate, Mourinho a dat în mod clar de înțeles că va încerca să facă același lucru și acum, explicând că în primă fază va dori doar să înțeleagă foarte bine despre ce e vorba, pentru ca ulterior să acționeze în sensul rezolvării problemelor.

ADVERTISEMENT

„Cum gestionezi o situație ca aceasta? Trebuie să văd lucrurile cu ochii mei. Am nevoie să înțeleg aspecte pe care încă nu le cunosc. În acest moment, știu doar ceea ce citesc în ziare și văd la televizor. Trebuie să-i cunosc pe jucători. Acum nu este momentul să vorbesc prea mult. Este momentul să rămân calm, să analizez, să comunic, să pun întrebări și să ascult răspunsurile, construind un dialog deschis și sincer.

Obiectivul meu este să îi ajut pe jucători să se îmbunătățească, să ajut echipa să crească și să ajut clubul să fie mai bun. Sunt aici pentru a-i ajuta pe toți. Nu pentru a critica, nu pentru a vorbi cu orice preț, ci pentru a asculta. Singurul lucru pe care îl pot spune despre Kylian Mbappe este că este un jucător fenomenal și că voi încerca să-l ajut să devină și mai puternic decât este astăzi”, a spus Jose Mourinho pentru Vanity Fair. 

ADVERTISEMENT
Accidentul secret al Elenei Ceaușescu: Soția dictatorului a suferit un traumatism cranian sever....
Digi24.ro
Accidentul secret al Elenei Ceaușescu: Soția dictatorului a suferit un traumatism cranian sever. Ce a făcut Securitatea

De ce a decis Jose Mourinho să revină la Real Madrid

Într-un context destul de delicat generat de un sezon ratat, multă lume s-a întrebat de ce a decis „The Special One” să se întoarcă pe „Santiago Bernabeu”. Chestionat acum direct în legătură cu acest subiect, tehnicianul lusitan a oferit un răspuns destul de simplu, dar și ferm în același timp: „Ce m-a făcut să vreau să revin? Istoria. Istoria lui Real Madrid nu seamănă cu cea a niciunui alt club. Cred că tricoul alb are ceva magic. Istoria lui Real Madrid este diferită. Nu este vorba doar despre numeroșii campioni care au purtat acest tricou. Este vorba despre club și despre trofeele sale.

ADVERTISEMENT
OUT! FIFA l-a dat afară de la Cupa Mondială:
Digisport.ro
OUT! FIFA l-a dat afară de la Cupa Mondială: "Ce rușine, ce barbarie! Ați ucis fotbalul"

Desigur, există și perioade dificile, momente în care nu poți câștiga atât de mult pe cât ți-ai dori. Există întotdeauna etape în care trebuie să construiești și să reconstruiești. Dar asta face parte din ADN-ul lui Real Madrid. Astăzi este cel mai mare club din lume din multe puncte de vedere: social, economic și sportiv. Până la urmă însă, ceea ce rămâne sunt trofeele. Iar când vorbim despre Real Madrid, vorbim despre istoria și moștenirea fotbalului”. 

ADVERTISEMENT
Elias Charalambous a dat lovitura: s-a înțeles cu noua echipă și semnează: ”Vă...
Fanatik
Elias Charalambous a dat lovitura: s-a înțeles cu noua echipă și semnează: ”Vă dăm puțină brânză”
Ce cadou i-a făcut legendara Nadia Comăneci cântăreței Loredana Groza: ”O să fac...
Fanatik
Ce cadou i-a făcut legendara Nadia Comăneci cântăreței Loredana Groza: ”O să fac totul de 10, așa ca tine”
Doliu în Ungaria! Vicecampioana europeană a murit la 32 de ani în condiții...
Fanatik
Doliu în Ungaria! Vicecampioana europeană a murit la 32 de ani în condiții tragice
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Bölöni șterge pe jos cu Generația de Aur: 'Dacă ești inteligent...'
iamsport.ro
Bölöni șterge pe jos cu Generația de Aur: 'Dacă ești inteligent...'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!