Jose Mourinho a luat decizia în cazul lui Kylian Mbappe, acuzat că strică atmosfera la Real Madrid!

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Jose Mourinho (63 de ani) a revenit în această vară la Real Madrid, iar acum a acordat primul interviu amplu de la producerea acestui moment. Printre altele, antrenorul portughez a fost întrebat în mod special cum va gestiona situația lui Kylian Mbappe (27 de ani), acuzat în mai multe rânduri de-a lungul timpului că ar strica atmosfera din vestiarul „galacticilor” prin comportamentul său.

Jose Mourinho susținere totală pentru Kylian Mbappe, acuzat că strică atmosfera în vestiarul lui Real Madrid: „E fenomenal”

Recunoscut la nivel internațional, printre altele, exact pentru faptul că știe foarte bine cum să îi unească pe jucătorii săi, mai ales în momentele delicate, Mourinho a dat în mod clar de înțeles că va încerca să facă același lucru și acum, explicând că în primă fază va dori doar să înțeleagă foarte bine despre ce e vorba, pentru ca ulterior să acționeze în sensul rezolvării problemelor.

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„Cum gestionezi o situație ca aceasta? Trebuie să văd lucrurile cu ochii mei. Am nevoie să înțeleg aspecte pe care încă nu le cunosc. În acest moment, știu doar ceea ce citesc în ziare și văd la televizor. Trebuie să-i cunosc pe jucători. Acum nu este momentul să vorbesc prea mult. Este momentul să rămân calm, să analizez, să comunic, să pun întrebări și să ascult răspunsurile, construind un dialog deschis și sincer.

Obiectivul meu este să îi ajut pe jucători să se îmbunătățească, să ajut echipa să crească și să ajut clubul să fie mai bun. Sunt aici pentru a-i ajuta pe toți. Nu pentru a critica, nu pentru a vorbi cu orice preț, ci pentru a asculta. Singurul lucru pe care îl pot spune despre Kylian Mbappe este că este un jucător fenomenal și că voi încerca să-l ajut să devină și mai puternic decât este astăzi”, a spus pentru

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De ce a decis Jose Mourinho să revină la Real Madrid

Într-un context destul de delicat generat de un sezon ratat, multă lume s-a întrebat de ce a decis Chestionat acum direct în legătură cu acest subiect, tehnicianul lusitan a oferit un răspuns destul de simplu, dar și ferm în același timp: „Ce m-a făcut să vreau să revin? Istoria. Istoria lui Real Madrid nu seamănă cu cea a niciunui alt club. Cred că tricoul alb are ceva magic. Istoria lui Real Madrid este diferită. Nu este vorba doar despre numeroșii campioni care au purtat acest tricou. Este vorba despre club și despre trofeele sale.

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Desigur, există și perioade dificile, momente în care nu poți câștiga atât de mult pe cât ți-ai dori. Există întotdeauna etape în care trebuie să construiești și să reconstruiești. Dar asta face parte din ADN-ul lui Real Madrid. Astăzi este cel mai mare club din lume din multe puncte de vedere: social, economic și sportiv. Până la urmă însă, ceea ce rămâne sunt trofeele. Iar când vorbim despre Real Madrid, vorbim despre istoria și moștenirea fotbalului”.