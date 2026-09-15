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Real Madrid, echipa antrenată de Jose Mourinho (63 de ani), a câștigat greu marți seară pe terenul lui Elche, scor 3-2, în cadrul etapei cu numărul 6 din acest sezon de La Liga, grație unui gol marcat de tânărul Carlos Espi în prelungiri, mai exact în minutul 90+1. Madrilenii au condus cu 2-0 la pauză, dar au fost egalați pe final de partidă.

Ce a declarat Jose Mourinho la finalul meciului Elche – Real Madrid 2-3

La final, antrenorul portughez s-a declarat nemulțumit de faptul că jucătorii săi au ratat multe ocazii bune de a închide partida mult mai devreme, iar această chestiune s-ar fi putut dovedi fatală în cele din urmă. „3 puncte și nimic mai mult. Puteam să marcăm 4 sau 5 goluri în prima repriză, dar am scăzut intensitatea în repriza a doua. Am făcut schimbări pentru că aveam jucători obosiți și avem calitate pe bancă. Senzația a fost că nu aveam cum să pierdem puncte în acest meci. Trei meciuri într-o săptămână? Este mult mai greu pentru echipele cu loturi mai subțiri și cu mai puțină calitate. Elche joacă sâmbătă, este mult mai greu pentru ei.

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Jucătorii noștri sunt uniți, sunt prieteni. Singura mea critică este că avem uneori posibilitatea să închidem meciurile și nu o facem. Asta le oferă echipelor adverse șansa de a reveni. Mâine ne vom odihni, iar apoi ne vom gândi la derby (n.r. meciul cu Atletico Madrid). Problema este evidentă pentru mine.

Meciurile par uneori terminate, dar nu sunt. Avem 3, 4, 5 ocazii de a închide jocul, dar nu o facem. Apoi pare ușor și nu mai reușim să controlăm meciul. Pe stadioanele din Spania, care sunt pline mereu, este nevoie doar de un gol marcat de gazde pentru a vedea oportunitatea de a reveni și astfel putem pierde puncte”, a declarat la finalul meciului 2-3.

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Gluma făcută de Jose Mourinho la finalul meciului

De asemenea, cu aceeași ocazie, „The Special One” a glumit pe seama evoluțiilor avute de echipa sa până acum în acest sezon și a spus că singura parte bună în acest context este reprezentată de faptul că meciurile madrilenilor nu au cum să fie plictisitoare: „Partea bună este că nimeni nu se poate plictisi urmărind Real Madrid, meciurile noastre sunt foarte distractive. Espi face o treabă foarte bună și este foarte motivat. Dar are în fața lui un tip care nu este un jucător obișnuit (n.r. Kylian Mbappe). Să jucăm cu amândoi în același timp nu este ușor, ar însemna să nu avem extreme clasice și avem nevoie de echilibru. Am riscat tot pe final”.