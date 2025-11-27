Sport

Jose Mourinho a refuzat cel mai mare contract din istorie! Giovanni Becali a dezvăluit oferta ireală primită de portughez. Exclusiv

Jose Mourinho putea să fie cel mai bine plătit antrenor din lume, iar Giovanni Becali dezvăluie cum portughezul a refuzat o propunere incredibilă din punct de vedere financiar.
Mihai Alecu
27.11.2025 | 20:45
Jose Mourinho a refuzat cel mai mare contract din istorie Giovanni Becali a dezvaluit oferta ireala primita de portughez Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cum a refuzat Jose Mourinho o sumă uriașă de bani
ADVERTISEMENT

Jose Mourinho rămâne unul dintre cei mai importanți tehnicieni din lume, chiar dacă rezultatele din ultimii ani nu au fost la nivelul așteptărilor, ci mai degrabă au dezamăgit și i-au scăzut cota acestuia.

Contractul fabulos refuzat de Jose Mourinho. Dezvăluirea făcută de Giovanni Becali

Cu toate acestea, lusitanul nu a dus lipsă de propuneri incredibile. Giovanni Becali dezvăluie că portughezul a fost dorit de Al-Qadisiyah FC, formație din Arabia Saudită, care era gata să-i dea un salariu anual de 50 de milioane de euro. Totuși, Mourinho a refuzat propunerea pentru că a promis celor de la Fenerbahce că merge în Turcia.

ADVERTISEMENT

„Mourinho a fost la Al-Qadisiyah FC, a vorbit acolo, ăia îi dădeau 150 de milioane de euro pe trei ani. Arabia Saudită. E singura echipă profesionistă din Arabia Saudită, nu au niciun șef, au firma cea mai mare de construcții din zonă în spate. Atât au zis că îi dau, 150 de milioane de euro. Îi dăduse cuvântul lui Ali Koc. Aici a avut 15 milioane de euro pe an.

El s-a dus acolo ca să se întâlnească cu ei, în Arabia Saudită. A spus așa: ‘uite care e situația. Un an sau doi poate găsesc echipă în fotbalul mare, până atunci vă dau eu un antrenor, vă spun ce stadion să faceți, ce jucători să luați’. Ăia erau intrați din liga 2 și acum se luptă pentru primele 4 locuri. Nu s-au mai înțeles”, a spus Ioan Becali la Giovanni Show.

ADVERTISEMENT
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se...
Digi24.ro
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”

Jose Mourinho a plecat de la Fenerbahce și a ajuns la Benfica

Jose Mourinho a ajuns în vara anului 2024 la Fenerbahce, acolo unde a fost primit ca un rege de către turci. Așteptările au fost mari, șefii echipei sperau să câștige campionatul, lucru care nu s-a întâmplat. Cu Mourinho pe bancă, Fenerbahce a terminat pe locul 2, în spatele marii rivale, Galatasaray, iar astfel stagiunea a fost considerată una eșuată.

ADVERTISEMENT
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție...
Digisport.ro
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova

Lucrurile s-au complicat, iar după doar câteva meciuri din sezonul 2025-2026, lusitanul s-a despărțit de echipa din Turcia. Nu a stat mult timp pe bară și a semnat cu Benfica, revenind în fotbalul portughez după 21 de ani, când a plecat de la FC Porto după ce a câștigat Liga Campionilor cu echipa.

Cei mai bine plătiți antrenori din lume

1. Diego Simeone – Atletico Madrid – 30 de milioane de euro pe an
2. Simone Inzaghi – Al Hilal – 25 de milioane de euro pe an
3. Pep Guardiola – Manchester City – 23 de milioane de euro pe an
4. Mikel Arteta – Arsenal – 18 milioane de euro pe an
5. David Moyes – Everton – 14 milioane de euro pe an
6. Jorge Jesus – Al Nassr – 12 milioane de euro pe an
7. Luis Enrique – PSG – 11 milioane de euro pe an
8. Matthias Jaissle – Al-Ahli – 11 milioane de euro pe an
9. Unai Emery – Aston Villa – 9,5 milioane de euro pe an
10. Thomas Frank – Tottenham – 9 milioane de euro pe an

ADVERTISEMENT

La Benfica, salariul pe care Mourinho îl are în acest moment este de 3 milioane de euro pe an.

Contractul incredibil refuzat de Jose Mourinho

Îi paște o nouă amendă? Ce scenografie au afișat oltenii în Universitatea Craiova...
Fanatik
Îi paște o nouă amendă? Ce scenografie au afișat oltenii în Universitatea Craiova – Mainz. UEFA are toleranță zero! Video și foto
Fanatik SuperLiga, vineri, 28 noiembrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, show cu invitați de...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, vineri, 28 noiembrie, ora 12:00. Horia Ivanovici, show cu invitați de marcă după meciurile FCSB-ului și Craiovei
Europa League, rezultate etapa 5. Surpriză în Ludogoreţ – Celta Vigo! Răzvan Lucescu,...
Fanatik
Europa League, rezultate etapa 5. Surpriză în Ludogoreţ – Celta Vigo! Răzvan Lucescu, ţinut în şah
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Radu Banciu: 'Am trăit unul dintre cele mai penibile momente din viața mea,...
iamsport.ro
Radu Banciu: 'Am trăit unul dintre cele mai penibile momente din viața mea, ca ultimul pușcăriaș! Nu știu cum am supraviețuit'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!