Jose Mourinho a refuzat cel mai mare contract din istorie! Giovanni Becali a dezvăluit oferta ireală primită de portughez. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Jose Mourinho rămâne unul dintre cei mai importanți tehnicieni din lume, chiar dacă rezultatele din ultimii ani nu au fost la nivelul așteptărilor, ci mai degrabă au dezamăgit și i-au scăzut cota acestuia.

Contractul fabulos refuzat de Jose Mourinho. Dezvăluirea făcută de Giovanni Becali

Cu toate acestea, lusitanul nu a dus lipsă de propuneri incredibile. Giovanni Becali dezvăluie că portughezul a fost dorit de Al-Qadisiyah FC, formație din Arabia Saudită, care era gata să-i dea un salariu anual de 50 de milioane de euro. Totuși, Mourinho a refuzat propunerea pentru că a promis celor de la Fenerbahce că merge în Turcia.

ADVERTISEMENT

„Mourinho a fost la Al-Qadisiyah FC, a vorbit acolo, ăia îi dădeau 150 de milioane de euro pe trei ani. Arabia Saudită. E singura echipă profesionistă din Arabia Saudită, nu au niciun șef, au firma cea mai mare de construcții din zonă în spate. Atât au zis că îi dau, 150 de milioane de euro. Îi dăduse cuvântul lui Ali Koc. Aici a avut 15 milioane de euro pe an.

El s-a dus acolo ca să se întâlnească cu ei, în Arabia Saudită. A spus așa: ‘uite care e situația. Un an sau doi poate găsesc echipă în fotbalul mare, până atunci vă dau eu un antrenor, vă spun ce stadion să faceți, ce jucători să luați’. Ăia erau intrați din liga 2 și acum se luptă pentru primele 4 locuri. Nu s-au mai înțeles”, a spus Ioan Becali la Giovanni Show.

ADVERTISEMENT

Jose Mourinho a plecat de la Fenerbahce și a ajuns la Benfica

acolo unde a fost primit ca un rege de către turci. Așteptările au fost mari, șefii echipei sperau să câștige campionatul, lucru care nu s-a întâmplat. Cu Mourinho pe bancă, Fenerbahce a terminat pe locul 2, în spatele marii rivale, Galatasaray, iar astfel stagiunea a fost considerată una eșuată.

ADVERTISEMENT

Lucrurile s-au complicat, iar după doar câteva meciuri din sezonul 2025-2026, lusitanul s-a despărțit de echipa din Turcia. Nu a stat mult timp pe bară și a semnat cu Benfica, revenind în fotbalul portughez după 21 de ani, când a plecat după ce a câștigat Liga Campionilor cu echipa.

Cei mai bine plătiți antrenori din lume

1. Diego Simeone – Atletico Madrid – 30 de milioane de euro pe an

2. Simone Inzaghi – Al Hilal – 25 de milioane de euro pe an

3. Pep Guardiola – Manchester City – 23 de milioane de euro pe an

4. Mikel Arteta – Arsenal – 18 milioane de euro pe an

5. David Moyes – Everton – 14 milioane de euro pe an

6. Jorge Jesus – Al Nassr – 12 milioane de euro pe an

7. Luis Enrique – PSG – 11 milioane de euro pe an

8. Matthias Jaissle – Al-Ahli – 11 milioane de euro pe an

9. Unai Emery – Aston Villa – 9,5 milioane de euro pe an

10. Thomas Frank – Tottenham – 9 milioane de euro pe an

ADVERTISEMENT

La Benfica, salariul pe care Mourinho îl are în acest moment este de 3 milioane de euro pe an.