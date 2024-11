Jose Mourinho a refuzat oferta de a deveni cel mai bine plătit antrenor din lume: “A venit cu un avion de-al lor aici, la București”

Jose Mourinho a fost prezent la . Atunci, liber de contract, lusitanul a negociat chiar de la Bucureşti cu mai multe echipe, fiind dorit insistent din Arabia Saudită.

Jose Mourinho a refuzat oferta de a deveni cel mai bine plătit antrenor din lume!

, a dezvăluit că Jose Mourinho a refuzat oferta de a deveni cel mai bine plătit antrenor din lume (150 de milioane de euro). În schimb, câteva zile mai târziu a acceptat oferta lui Fenerbahce, pe bani mult mai puţini:

“Mourinho vine aici, la meciul Generației de Aur. Vine din Arabia Saudită… Din Bahrain, pentru că toți ăștia din Arabia Saudită, dacă vor să-și trăiască viața ca în Europa, se duc în Bahrain.

Și proprietarii unei echipe din divizia B, care a intrat în prima ligă din Arabia, l-au chemat să-l pună antrenor. Dar fără stadion, fără jucători, fără cutare.E cea mai bogată firmă din lume,

Aramco, de petrol! Cea mai cunoscută din lume, cea mai bogată. Și i-a oferit 150 de milioane de euro pe trei sezoane. După care s-a gândit mult… A venit cu un avion de-al lor aici, la București, fără să ceară un ban pe avion.

L-am așteptat la Băneasa, a stat două zile cu mine, după aceea, în a treia, a venit la gală. A zis: «Giovanni, nu mă duc acolo, mă duc în Turcia pentru că am un contract pe doi ani de câte 15 milioane de euro pe an. E totuși aproape de Europa, o echipă bună, am niște jucători!»”, a povestit Giovanni Becali pentru .

Giovanni Becali: “A fost un click între mine și el când trebuia să ne combinăm”

Agentul a povestit şi cum trebuia să colaboreze cu Jose Mourinho la începutul anilor 2000. Însă, pe fir a intrat Jorge Mendes, cel are este impresarul portughezului şi în acest moment:

“Când a plecat de la echipe mici, a ajuns la Benfica și la Porto. Eu îl duc pe Marius Niculae la Sporting Lisabona. Îl duc pe Jardel înapoi de la Galatasaray la Sporting. Era și Boloni acolo antrenor. Atunci a fost un click între mine și el când trebuia să ne combinăm. Eu cu Mourinho.

S-a dus repede Jorge Mendes, mai ales cu Ronaldo, care i-a dat și niște bani. În loc să dau eu 100.000 lui Ronaldo și 100.000 lui Quaresma, să îmi semneze o procură pe o lună… Dar astea sunt trenurile vieții, n-ai ce face”, a povestit Giovanni Becali.