Sport

Jose Mourinho a spus tot adevărul despre ”disputa” cu Cristi Chivu: ”V-a prins bine să vorbiți”

Jose Mourinho a lămurit situația în ceea ce-l privește pe Cristi Chivu. Ce a zis portughezul despre tehnicianul român înaintea partidei Benfica - Real Madrid.
Traian Terzian
28.01.2026 | 00:16
Jose Mourinho a spus tot adevarul despre disputa cu Cristi Chivu Va prins bine sa vorbiti
ULTIMA ORĂ
Înainte de Benfica - Real Madrid, Jose Mourinho a vorbit din nou de Cristi Chivu. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Jose Mourinho are nevoie de multă șansă pentru a prinde play-off-ul optimilor din Champions League la finalul întâlnirii Benfica – Real Madrid. Înaintea jocului, ”The Special One” a făcut lumină într-un caz în care s-a interpretat că și-a acuzat foștii elevii, printre care și Cristi Chivu.

Înainte de meciul Benfica – Real Madrid, Jose Mourinho a lămurit scandalul cu Cristi Chivu

Aflat săptămâna trecută cu Benfica în Italia pentru duelul de Champions League cu Juventus, tehnicianul portughez a explicat că nu i se pare normal ca antrenori fără experiență să fie numiți ”peste noapte” în funcții la echipe de top.

ADVERTISEMENT

Afirmația lui Mourinho a făcut valuri și jurnaliștii au ajuns la concluzia că cei vizați sunt Cristi Chivu de la Inter, Alvaro Arbeloa de la Real Madrid și Liam Rosenior de la Chelsea, ultimii doi numiți de curând. Acum, portughezul a explicat că sub nicio formă nu s-a referit la Chivu și Arbeloa, doi dintre jucătorii pe care i-a avut sub comandă la Inter și, respectiv, Real Madrid.

”Întrebarea de atunci era despre Spalletti, iar răspunsul meu este despre el. În anul 2000, Benfica a sunat un antrenor care nu antrenase pe nimeni. Acel antrenor nu a răspuns, pentru că a crezut că îl vor ca asistent. Asta mi s-a întâmplat mie. Vouă, spaniolilor, v-a prins bine să vorbiți despre Arbeloa, iar italienilor despre Chivu.

ADVERTISEMENT
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte...
Digi24.ro
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș

Amândoi sunt băieții mei, foștii mei jucători și sunt speciali. Din punct de vedere uman, el este unul dintre jucătorii mei preferați. Nu a fost cel mai bun, dar poate a fost unul dintre cei mai buni oameni de la Madrid. Sper ca lui Arbeloa să-i meargă foarte bine și să aibă o carieră fantastică”, a declarat Mourinho, conform RTL Today.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"N-a avut nicio șansă". Un martor a spus ce făcea șoferul dubei făcute praf pe "drumul morții" din România

Chivu, răspuns elegant pentru Mourinho

Imediat după ce Inter a învins-o pe Pisa în campionat cu scorul de 6-2, revenind de la 0-2, Cristi Chivu a fost întrebat despre ”înțepăturile” lui Mourinho, iar tehnicianul ”nerazzurrilor” a avut o reacție fantastică.

”Reacția a fost minunată și nu am avut nicio îndoială că vom reveni de la 0-2. Dar experiența mea mă face să înțeleg că meciul durează 100 de minute. Deși experiența mea e acumulată în sectorul de tineret și cineva îmi poate contesta experiența.

ADVERTISEMENT

În ciuda ‘zgomotului’ pe care îl fac atât prietenii, cât și dușmanii noștri, noi continuăm să muncim din greu pentru ca echipa să devină una competitivă și să își îndeplinească obiectivele”, a precizat Chivu.

Mourinho, mesaj războinic înaintea duelului cu Real Madrid

Benfica întâlnește pe teren propriu Real Madrid în ultima etapă a grupei din Champions League. Partida de la Lisabona este programată miercuri, 28 ianuarie, de la ora 22:00, iar portughezii au nevoie de victorie pentru a mai spera că vor prinde play-off-ul.

”Nu avem nimic de pierdut. Vom juca împotriva unei echipe extraordinare și a unor jucători mari. Ori ucizi, ori mori. Vom încerca să facem asta mâine printr-un echilibru. Fără echilibru, Real Madrid ne va pedepsi. Înfrângerea noastră cu Leverkusen, când trebuia să câștigăm, a fost crucială.

Nu am vorbit cu Arbeloa. Să ai numărul meu de telefon este foarte complicat, pentru că singurul care este permanent este telefonul clubului. Și cel al familiei mele. Celălalt telefon al meu se schimbă. Sunt oameni care pierd contactul cu mine, și eu îl pierd”, a spus Jose Mourinho.

Ce mesaj a avut pentru Arbeloa înaintea duelului direct

”The Special One” a vorbit foarte frumos despre Alvaro Arbeloa, a refuzat să-i ofere vreun sfat, însă i-a atras atenția că meseria de antrenor nu este deloc un ușoară, mai ales în momentele în care ești criticat constant.

”Între el și mine nu este nevoie de un apel pentru a ne ura noroc. El știe deja asta. Iar despre meci… E simplu. Dacă nu câștigăm, suntem eliminați. Egal sau înfrângere. Dacă vom câștiga, vom afla în vestiar dacă ne-am calificat sau nu.

Arbeloa poate antrena orice club din lume. Real Madrid poate fi condusă de orice antrenor din lume și vreau să se descurce bine. Îi urez noroc, cu excepția zilei de mâine, după aceea poate câștiga mereu.

Îl iubesc pe Arbeloa și pe Real Madrid. Nu pot să-i dau sfaturi. Important este ca el să fie fericit. Să fii antrenor este o misiune dificilă, pentru că sunt mulți oameni care te critică și vorbesc despre tine în fiecare zi”, a afirmat Jose Mourinho.

Daniel Pancu șochează, deși CFR Cluj a umilit-o pe FCSB: „Jucăm ca o...
Fanatik
Daniel Pancu șochează, deși CFR Cluj a umilit-o pe FCSB: „Jucăm ca o echipă mică. Ăsta este ADN-ul clubului”
Campionatul European de handbal masculin 2026, live blog. Croația, pas uriaș spre semifinale....
Fanatik
Campionatul European de handbal masculin 2026, live blog. Croația, pas uriaș spre semifinale. Islanda și Suedia, ținute în șah. Toate rezultatele zilei
Cristiano Ronaldo, mesaj din 8 cuvinte pentru logodnica sa, Georgina Rodriguez. Ocazia specială...
Fanatik
Cristiano Ronaldo, mesaj din 8 cuvinte pentru logodnica sa, Georgina Rodriguez. Ocazia specială pe care o sărbătorește vedeta
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Vizează șefia FRF, dar cere excluderea Farului lui Hagi din SuperLigă: 'O anomalie'
iamsport.ro
Vizează șefia FRF, dar cere excluderea Farului lui Hagi din SuperLigă: 'O anomalie'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!