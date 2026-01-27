Jose Mourinho a spus tot adevărul despre ”disputa” cu Cristi Chivu: ”V-a prins bine să vorbiți”

ADVERTISEMENT

Jose Mourinho are nevoie de multă șansă pentru a prinde play-off-ul optimilor din Champions League la finalul întâlnirii Benfica – Real Madrid. Înaintea jocului, ”The Special One” a făcut lumină într-un caz în care s-a interpretat că și-a acuzat foștii elevii, printre care și Cristi Chivu.

Înainte de meciul Benfica – Real Madrid, Jose Mourinho a lămurit scandalul cu Cristi Chivu

Aflat săptămâna trecută cu Benfica în Italia pentru duelul de Champions League cu Juventus, tehnicianul portughez a explicat că nu i se pare normal ca antrenori fără experiență să fie numiți ”peste noapte” în funcții la echipe de top.

Afirmația lui Mourinho a făcut valuri și jurnaliștii au ajuns la concluzia că , Alvaro Arbeloa de la Real Madrid și Liam Rosenior de la Chelsea, ultimii doi numiți de curând. Acum, portughezul a explicat că sub nicio formă nu s-a referit la Chivu și Arbeloa, doi dintre jucătorii pe care i-a avut sub comandă la Inter și, respectiv, Real Madrid.

”Întrebarea de atunci era despre Spalletti, iar răspunsul meu este despre el. În anul 2000, Benfica a sunat un antrenor care nu antrenase pe nimeni. Acel antrenor nu a răspuns, pentru că a crezut că îl vor ca asistent. Asta mi s-a întâmplat mie. Vouă, spaniolilor, v-a prins bine să vorbiți despre Arbeloa, iar italienilor despre Chivu.

Amândoi sunt băieții mei, foștii mei jucători și sunt speciali. Din punct de vedere uman, el este unul dintre jucătorii mei preferați. Nu a fost cel mai bun, dar poate a fost unul dintre cei mai buni oameni de la Madrid. Sper ca lui Arbeloa să-i meargă foarte bine și să aibă o carieră fantastică”, a declarat Mourinho, conform .

Chivu, răspuns elegant pentru Mourinho

Imediat după ce Inter a învins-o pe Pisa în campionat cu scorul de 6-2, revenind de la 0-2, Cristi Chivu a fost întrebat despre ”înțepăturile” lui Mourinho, iar .

”Reacția a fost minunată și nu am avut nicio îndoială că vom reveni de la 0-2. Dar experiența mea mă face să înțeleg că meciul durează 100 de minute. Deși experiența mea e acumulată în sectorul de tineret și cineva îmi poate contesta experiența.

În ciuda ‘zgomotului’ pe care îl fac atât prietenii, cât și dușmanii noștri, noi continuăm să muncim din greu pentru ca echipa să devină una competitivă și să își îndeplinească obiectivele”, a precizat Chivu.

Mourinho, mesaj războinic înaintea duelului cu Real Madrid

Benfica întâlnește pe teren propriu Real Madrid în ultima etapă a grupei din Champions League. Partida de la Lisabona este programată miercuri, 28 ianuarie, de la ora 22:00, iar portughezii au nevoie de victorie pentru a mai spera că vor prinde play-off-ul.

”Nu avem nimic de pierdut. Vom juca împotriva unei echipe extraordinare și a unor jucători mari. Ori ucizi, ori mori. Vom încerca să facem asta mâine printr-un echilibru. Fără echilibru, Real Madrid ne va pedepsi. Înfrângerea noastră cu Leverkusen, când trebuia să câștigăm, a fost crucială.

Nu am vorbit cu Arbeloa. Să ai numărul meu de telefon este foarte complicat, pentru că singurul care este permanent este telefonul clubului. Și cel al familiei mele. Celălalt telefon al meu se schimbă. Sunt oameni care pierd contactul cu mine, și eu îl pierd”, a spus Jose Mourinho.

Ce mesaj a avut pentru Arbeloa înaintea duelului direct

”The Special One” a vorbit foarte frumos despre Alvaro Arbeloa, a refuzat să-i ofere vreun sfat, însă i-a atras atenția că meseria de antrenor nu este deloc un ușoară, mai ales în momentele în care ești criticat constant.

”Între el și mine nu este nevoie de un apel pentru a ne ura noroc. El știe deja asta. Iar despre meci… E simplu. Dacă nu câștigăm, suntem eliminați. Egal sau înfrângere. Dacă vom câștiga, vom afla în vestiar dacă ne-am calificat sau nu.

Arbeloa poate antrena orice club din lume. Real Madrid poate fi condusă de orice antrenor din lume și vreau să se descurce bine. Îi urez noroc, cu excepția zilei de mâine, după aceea poate câștiga mereu.

Îl iubesc pe Arbeloa și pe Real Madrid. Nu pot să-i dau sfaturi. Important este ca el să fie fericit. Să fii antrenor este o misiune dificilă, pentru că sunt mulți oameni care te critică și vorbesc despre tine în fiecare zi”, a afirmat Jose Mourinho.