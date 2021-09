Jose Mourinho acuză arbitrajul după înfrângerea cu Lazio: „Arbitrul a decis acest derby”

„Derby de la Capitalle” a stârnit ample discuții după ce rezultatul final a fost influențat de deciziile arbitrului central.

Antrenorul lui AS Roma a fost un pachet de nervi după înfrângerea în fața marii rivale și a refuzat să mai participe la conferința de presă din cauza măsurilor anti COVID-19.

Jose Mourinho, pachet de nervi după înfrângerea în derby-ul cu Lazio

Portughezul a tunat și a fulgerat după înfrângerea cu Lazio și consideră că arbitrul și-a pus amprenta asupra partidei: „Din păcate, însă, într-un meci fantastic, arbitrajul și VAR-ul nu s-au ridicat la același nivel. Ar fi putut fi 1-1, arbitrul a comis o mare eroare, VAR-ul era… la Coverciano poate”.

Ba mai mult, Mourinho consideră că Lazio ar fi trebuit să rămână în zece oameni: „Apoi, Leiva trebuia să primească al doilea cartonaș galben, ceea ce ar fi schimbat jocul. Pentru un fault similar, Pellegrini a fost eliminat (n.r. etapa trecută)”.

Lazio a condus cu 2-0 după reușitele lui Milinkovic-Savic și a lui Pedro, din minutele 10, respectiv 19, iar Ibanez a redus din diferență în minutul 41. Anderson a dus scorul la 3-1 în minutul 63, iar șase minute mai târziu Veretout a redus din diferență din penalty.

Mourinho, surprins de cum a evoluat Serie A de când a plecat de la Inter

este impresionat de cât de mult a evoluat fotbalul italian în ultimul deceniu: „În primul rând, vreau să spun ceva pozitiv. Am fost plecat zece ani din fotbalul italian și trebuie să remarc cât a crescut nivelul campionatului”.

Nici jucătorii nu au scăpat de tirul lui Mourinho, însă admite că două dintre reușite au venit în urma unor contraatacuri: „Am primit trei goluri, e clar că am făcut ceva greșit, însă ultimele două au venit pe contraatacuri”.

Tehnicianul lui AS Roma consideră că „romanii” au dominat partida cu Lazio, iar lazialii și-au impus jocul doar în ultimele minute ale partidei: „Iar la al doilea, noi așteptam să primim penalty. Am dominat, ei au controlat doar în ultimele minute. Nu mă îngrijorează erorile făcute, aș fi fost îngrijorat doar dacă nu am fi jucat. Am fi vrut alt deznodământ, dar arbitrul a decis acest derby”.

Ștefan Radu, doar rezervă în meciul cu AS Roma

Căpitanul lui Lazio, fundașul central nu a jucat niciun minut în „Derby de la Citadella”. De altfel, stoperul de 34 de ani al lui Lazio nu are niciun meci în acest sezon în Serie A și nici în cupele europene.

Fotbalistul român este o adevărată legendă a lui Lazio și are peste 400 de meciuri pentru echipa din capitala Italiei. În această vară s-a vorbit despre plecarea jucătorului de 34 de ani, care este evaluat conform transfermarkt la două milioane de euro.

Radu Ștefan e la Lazio din 2008 și și-a prelungit contractul cu Lazio până la finalul acestui sezon, acceptând chiar o reducere a salariului. Jucătorul primea 1,4 milioane de euro pe an și a acceptat o reducere de 200.000 de euro pentru a continua la echipa la care a scris istorie.