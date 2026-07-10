Jose Mourinho, amical surprinzător după revenirea la Real Madrid. Un român va juca împotriva lui „The Special One”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Jose Mourinho vs. Radu Drăgușin! Amical Real Madrid – Fiorentina

ADVERTISEMENT

și are misiunea de a îi transforma pe „galactici” în forța care să se bată la titlu în LaLiga și la câștigarea Ligii Campionilor. „The Special One” începe în forță pregătirea de vară și va susține un meci amical împotriva unui fotbalist român.

Jose Mourinho vs. Radu Drăgușin! Amical Real Madrid – Fiorentina

Adversara lui Real Madrid va fi Gruparea de pe „Artemio Franchi” l-a împrumutat pe fundașul român de la Tottenham, pentru un sezon, și are opțiunea unui transfer definitiv. Dacă se va materializa, Drăgușin va semna un contract cu Fiorentina valabil până în 2031.

ADVERTISEMENT

Până să debuteze oficial la Firenze, Radu Drăgușin va avea parte de un amical de lux în stagiul de pregătire de vară. Real Madrid a transmis vineri, 10 iulie, ca va juca o partidă de verificare împotriva Fiorentinei. Duelul va avea loc pe 1 august, de la ora 19:00, ora României, iar anunțul „los blancos” a fost confirmat și de Fiorentina.

Vezi această postare pe Instagram

Meciul de verificare dintre Real Madrid și Fiorentina va avea loc pe 1 august 2026, de la ora 19:00, pe stadionul Worthersee din Austria, în stagiul de pregătire al celor două formații. Real Madrid și Fiorentina nu s-au mai întâlnit de nouă ani. Ultima dată când a avut loc o dispută între cele două formații a fost în 2017 și a fost tot una amicală.

ADVERTISEMENT

Fiorentina mai are programate în această vară și alte meciuri amicale, iar multe dintre ele se vor disputa la baza de pregătire a italienilor, dar nici unul nu se compară cu cel împotriva lui Real Madrid.Celelalte meciuri amicale pe care le-a programat Fiorentina pentru cantonamentul de vară:

ADVERTISEMENT