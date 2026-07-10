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Jose Mourinho, amical surprinzător după revenirea la Real Madrid. Un român va juca împotriva lui „The Special One”

Vineri, 10 iulie, Real Madrid a anunțat un amical la care puțină lume se aștepta. Noua echipă a lui Jose Mourinho își va măsura forțele cu formația la care evoluează un fotbalist român
Cristian Măciucă
10.07.2026 | 17:58
Jose Mourinho amical surprinzator dupa revenirea la Real Madrid Un roman va juca impotriva lui The Special One
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Jose Mourinho, amical surprinzător după revenirea la Real Madrid. Un român va juca împotriva lui „The Special One”. FOTO: Fanatik
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Jose Mourinho (63 de ani) a revenit după 13 ani la Real Madrid și are misiunea de a îi transforma pe „galactici” în forța care să se bată la titlu în LaLiga și la câștigarea Ligii Campionilor. „The Special One” începe în forță pregătirea de vară și va susține un meci amical împotriva unui fotbalist român.

Jose Mourinho vs. Radu Drăgușin! Amical Real Madrid – Fiorentina

Adversara lui Real Madrid va fi Fiorentina, noua echipă a lui Radu Drăgușin (24 de ani). Gruparea de pe „Artemio Franchi” l-a împrumutat pe fundașul român de la Tottenham, pentru un sezon, și are opțiunea unui transfer definitiv. Dacă se va materializa, Drăgușin va semna un contract cu Fiorentina valabil până în 2031.

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Până să debuteze oficial la Firenze, Radu Drăgușin va avea parte de un amical de lux în stagiul de pregătire de vară. Real Madrid a transmis vineri, 10 iulie, ca va juca o partidă de verificare împotriva Fiorentinei. Duelul va avea loc pe 1 august, de la ora 19:00, ora României, iar anunțul „los blancos” a fost confirmat și de Fiorentina.

 

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Meciul de verificare dintre Real Madrid și Fiorentina va avea loc pe 1 august 2026, de la ora 19:00, pe stadionul Worthersee din Austria, în stagiul de pregătire al celor două formații. Real Madrid și Fiorentina nu s-au mai întâlnit de nouă ani. Ultima dată când a avut loc o dispută între cele două formații a fost în 2017 și a fost tot una amicală.

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Fiorentina mai are programate în această vară și alte meciuri amicale, iar multe dintre ele se vor disputa la baza de pregătire a italienilor, dar nici unul nu se compară cu cel împotriva lui Real Madrid.Celelalte meciuri amicale pe care le-a programat Fiorentina pentru cantonamentul de vară:

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  • Fiorentina – Fiorentina Primavera, 19 iulie;
  • Fiorentina – Gubbio, 22 iulie;
  • QPR – Fiorentina, 25 iulie;
  • Watford – Fiorentina, 29 iulie;
  • Deportivo la Coruna – Fiorentina, 6 august;
  • Modena – Fiorentina, 8 august.
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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