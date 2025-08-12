Sport

Jose Mourinho anunță „iadul” pentru Robin van Persie în Fenerbahce – Feyenoord: „Fanii noștri pot face asta”

Fenerbahce a pierdut partida tur împotriva lui Feyenoord, însă Jose Mourinho le-a pus gând rău olandezilor: „Le-am spus că îi va aștepta iadul”
12.08.2025 | 09:45
Jose Mourinho anunta iadul pentru Robin van Persie in Fenerbahce Feyenoord Fanii nostri pot face asta
Jose Mourinho i-a avertizat pe cei de la Feyenoord cu privire la „iadul” în care vor păși. Foto: Colaj FANATIK

Fenerbahce – Feyenoord este unul dintre cele mai interesante dueluri din turul al treilea preliminar al UEFA Champions League. Olandezii au reușit să se impună acasă printr-un gol marcat în prelungiri, iar Fener și Mourinho au misiunea de a întoarce soarta calificării. Antrenorul lusitan a anunțat „iadul” în Turcia pentru partida retur.

Jose Mourinho anunță „iadul” în Turcia. Fenerbahce și Feyenoord se luptă pentru un loc la „masa bogaților”

Fanatismul suporterilor de fotbal din Turcia este arhicunoscut în toată lumea. Fanii din „Țara Semilunii” reușesc de fiecare dată să creeze o atmosferă incendiară atunci când favoriții joacă pe teren propriu, iar acest lucru formează o presiune uriașă pe adversar.

Feyenoord a fost preluată de legendarul atacant al Olandei, Robin van Persie, și are ca obiectiv principal calificarea pe tabloul Ligii Campionilor. Deoarece echipa din Rotterrdam nu a finalizat decât pe poziția a treia, Fayenoord se vede nevoită să câștige două tururi preliminare pentru a pune mâna pe zecile de milioane din Champions League.

Deși în această fază se luptă echipe mult mai slab cotate, din cauza faptului că ambele echipe merg pe traseul noncampioanelor, adversarii sunt mult mai puternici și din campionate de top. Feyenoord s-a impus în manșa tur cu scorul de 2-1, după ce a trecut în avantaj în prelungirile partidei.

În conferința de presă premergătoare meciului dintre cele două echipe, Jose Mourinho a ținut să reamintească olandezilor că îi va aștepta „iadul” pe stadionul Şükrü Saracoğlu, cu o capacitate de 50.000 de suporteri: „După primul meci am spus că aici îi va aștepta un iad. Suporterii noștri pot crea, atunci când vor, un mediu foarte dificil pentru adversari. Și noi am jucat în deplasare într-o atmosferă dificilă. A fost un cadru frumos. Și suporterii noștri pot crea o atmosferă pozitivă”, a transmis Jose Mourinho.

Fenerbahce, transferuri de top pentru Liga Campionilor

Pentru echipa turcă ar fi o adevărată dezamăgire să rateze faza principală din Champions League, mai ales în condițiile în care au făcut eforturi mari în perioada de mercato din această vară.

Jose Mourinho a primit la echipă jucători cu CV-uri impresionante precum Jon Duran, Sofyan Amrabat, Nelson Semedo sau Milan Skriniar, pe lângă starurile aflat deja la echipă, cum ar fi Livakovic, Soyunucu, Fred, Talisca sau En-Nesyri.

  • 1.70 este cota oferită de SUPERBET pentru „1 solist” în Fenerbahce – Feyenoord

