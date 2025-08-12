Jose Mourinho anunță „iadul” pentru Robin van Persie în Fenerbahce – Feyenoord: „Fanii noștri pot face asta”

Fenerbahce – Feyenoord este unul dintre cele mai interesante dueluri din turul al treilea preliminar al UEFA Champions League. Olandezii au reușit să se impună acasă printr-un gol marcat în prelungiri, iar Fener și Mourinho au misiunea de a întoarce soarta calificării. Antrenorul lusitan a anunțat „iadul” în Turcia pentru partida retur.

Jose Mourinho anunță „iadul” în Turcia. Fenerbahce și Feyenoord se luptă pentru un loc la „masa bogaților”

Fanatismul suporterilor de fotbal din Turcia este arhicunoscut în toată lumea. Fanii din „Țara Semilunii” reușesc de fiecare dată să creeze o atmosferă incendiară atunci când favoriții joacă pe teren propriu, iar acest lucru formează o presiune uriașă pe adversar.

Feyenoord a fost preluată de legendarul atacant al Olandei, Robin van Persie, și are ca obiectiv principal calificarea pe tabloul Ligii Campionilor. Deoarece echipa din Rotterrdam nu a finalizat decât pe poziția a treia, Fayenoord se vede nevoită să câștige două tururi preliminare pentru a pune mâna pe zecile de milioane din Champions League.

Deși în această fază se luptă echipe mult mai slab cotate, din cauza faptului că ambele echipe merg pe traseul noncampioanelor, adversarii sunt mult mai puternici și din campionate de top.

În conferința de presă premergătoare meciului dintre cele două echipe, Jose Mourinho a ținut să reamintească olandezilor că îi va aștepta „iadul” pe stadionul Şükrü Saracoğlu, cu o capacitate de 50.000 de suporteri: „După primul meci am spus că aici îi va aștepta un iad. Suporterii noștri pot crea, atunci când vor, un mediu foarte dificil pentru adversari. Și noi am jucat în deplasare într-o atmosferă dificilă. A fost un cadru frumos. Și suporterii noștri pot crea o atmosferă pozitivă”, a transmis Jose Mourinho.

Fenerbahce, transferuri de top pentru Liga Campionilor

Pentru echipa turcă ar fi o adevărată dezamăgire să rateze faza principală din Champions League, mai ales în condițiile în care au făcut eforturi mari în perioada de mercato din această vară.

precum Jon Duran, Sofyan Amrabat, Nelson Semedo sau Milan Skriniar, pe lângă starurile aflat deja la echipă, cum ar fi Livakovic, Soyunucu, Fred, Talisca sau En-Nesyri.

