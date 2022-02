Ironiile lui Jose Mourinho după eliminarea din Cupa Italiei. Cum a comentat tehnicianul lui AS Roma primirea unui cartonaș galben

Antrenorul portughez Jose Mourino după 12 ani, dar de această dată ca adversar al lui Inter Milano. AS Roma a pierdut cu 0-2 și a fost eliminată în sferturile Cupei Italiei.

Jose Mourinho a câștigat patru trofee cu Inter, inclusiv Liga Campionilor

Tehnicianul a avut parte de o primire frumoasă din partea suporterilor, care au afișat un banner cu mesajul „Bine ai revenit acasă, Jose”.

În plus fanii l-au aplaudat și ovaționat pe tehnicianul care (2008/2009 și 2009/2010), Cupa Italiei (2009/2010), Supercupa Italiei (2008) și UEFA Champions League (2009/2010).

Gazdele au câștigat cu 2-0, marcând un gol în fiecare repriză. Scorul a fost deschis în minutul 1 de Edin Dzeko, fostul jucător al lui AS Roma din perioada 2015-2021, primul sezon fiind împrumutat de la Manchester City.

Reușita de 2-0 a aparținut lui Alexis Sanchez, cu un șut de la distanță, în minutul 68. Singura problemă a gazdelor a fost accidentarea lui Alessandro Bastoni, care a suferit o entorsă la gleznă înainte de pauză.

Un galben dat lui Mourinho înseamnă mult pentru cv, consideră tehnicianul portughez

Portughezul a criticat, după meci, arbitrajul, ironizându-l pe centralul Marco Di Bello. „Sunt două lucruri diferite care pot coexista”, a declarat la finalul partidei, conform .

„Modul în care m-au întâmpinat domnii Steven Zhang, Giuseppe Marotta și Javier Zanetti a reprezentat un cadou fantastic pe care mi l-au făcut înainte de meci.

Oamenii s-au comportat foarte frumos cu mine. Nu pot decât să le mulțumesc. Nu voi ascunde niciodată că relația cu Inter și oamenii de acolo va fi eternă. Dar am venit să câștig, pentru AS Roma și pentru suporteri echipei mele.

Îmi iubesc echipa și sunt foarte trist că am pierdut. Dacă fac abstracție de primele cinci minute, AS Roma a jucat foarte bine. În prima repriză am avut două ocazii uriașe de gol. În repriza secundă am controlat mai mult jocul.

Bineînțeles, fără a crea ocazii mari, dar făcând un joc bun. Al doilea gol a schimbat dinamica jocului, la fel cum a procedat și arbitrul, care din punct de vedere tactic a fost foarte bun până la acel scor.

Cartonașul galben pe care l-am primit? Un galben dat lui Mourinho înseamnă mult pentru curriculum vitae… Nu mai vorbesc despre asta. De ce să vorbesc? Oricum nu se va schimba, așa este de la începutul sezonului.

De aceea am spus că arbitrul a fost bun din punct de vedere tactic. Echipa a primit alte două cartonașe galbene, dar după 2-0 s-au schimbat lucrurile. Numai un arbitru de calitate poate face aceste lucruri, iar (n.r. – Marco Di Bello) este un arbitru de calitate”, a încheiat Mourinho.

Simone Inzaghi și-a felicitat elevii pentru prestația avută la 2 zile după eșecul din campionat cu AC Milan

De partea cealaltă, antrenorul Simeone Inzaghi a fost mulțumit de felul în care a evoluat echipa lui, mai ales că venea după înfrângerea în Derby della Madonnina, .

„Ne-am dorit foarte mult să ne calificăm în semifinale, am avut un răspuns foarte bun după derby-ul cu AC Milan. Alessandro Bastoni este un jucător foarte important pentru noi, sper să nu fie o accidentare gravă”, a spus tehnicianul, informează .

„Băieții au jucat foarte bine. A fost un meci dificil, împotriva unei echipe de calitate care are un lot excelent. Calificarea în semifinale este meritată, mai ales că vine după un după un eșec. Felicitări echipei pentru modul în care a reacționat la două zile după înfrângerea cu AC Milan.

„În multe momente am controlat jocul, ceea ce nu este ușor împotriva unui adversar de calitate. În anumite situații trebuie să știi să suferi. Noi am făcut-o în seara asta.

Perisic a jucat foarte bine, are un nivel ridicat la acest început de an. Dar suntem acolo unde suntem datorită meritelor întregului grup”, a încheiat Inzaghi.