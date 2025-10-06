Jose Mourinho, atacat din tribune de fanii lui FC Porto la derby-ul cu Benfica. L-au numit trădător pe ”The Special One”. Video

După ce a fost demis de la Fenerbahce, Jose Mourinho nu a stat mult timp departe de gazon. Spre surprinderea multora a semnat cu Benfica, iar alegerea sa i-a înfuriat la culme pe fanii lui FC Porto.
La două săptămâni după ce a fost numit antrenor la Benfica, cel supranumit ”The Special One” a avut și primul derby în campionatul Portugaliei. Și nu a fost unul deloc unul liniștit, deoarece vicecampioana s-a deplasat pe terenul rivalei FC Porto, acolo unde Mourinho a realizat performanțe fabuloase.
În cei doi ani și jumătate petrecuți acolo, el a câștigat Champions League, Cupa UEFA, două titluri de campion, o Cupă și Supercupă a Portugaliei. Dar toate astea au fost date uitării de către fanaticii suporteri de pe ”Dragao”, care practic au înnebunit când l-au văzut pe banca rivalei.
Intrarea pe teren al Jose Mourinho a fost însoțită de un cor asurzitor de fluierături și de scandări injurioase. Fanii lui FC Porto l-au numit ”trădător” pentru că a acceptat să meargă la Benfica și au afișat un banner pe care scria ”Singurul lucru Special este FC Porto!”, cu referire clară la porecla tehnicianului.
Momentele de haos au continuat pe stadionul ”Dragao” și fanii lui Porto l-au atacat pe Mourinho cu diferite obiecte aruncate din tribună. Într-un gest sfidător, dar caracteristic lui, acesta a strâns câteva sticle de plastic și brichete căzute pe teren și le-a aruncat în afara gazonului înainte de a se retrage sub acoperișul băncii de rezerve.
La conferința de presă susținută la finalul partidei încheiate nedecis, scor 0-0, în etapa a 8-a a campionatului Portugaliei, când a fost întrebat despre primirea de care a avut parte la Porto, tehnicianul a răspuns laconic: ”Desigur, perfect, nicio problemă”.
Referitor la jocul în sine, Mourinho a recunoscut că a pregătit jocul mai mult pentru a nu pierde, decât pentru a-l câștiga. ”Eram într-o situație dificilă și nu am fost pregătit să risc pentru o victorie, era crucial să nu pierdem.
Am fost într-o situație mai dificilă în acest weekend și, în final am ieșit fără a pierde puncte. Suntem încă aici. Suntem încă în viață. Echipa este în creștere. Am avut două meciuri dificile săptămâna aceasta. Am fost foarte bine organizați în ambele”, a declarat el.
Jocul de la Porto nu a fost prima revenire importantă pe un teren celebru pentru Jose Mourinho, după ce a fost instalat la cârma formației Benfica. Cu doar 5 zile în urmă ”The Special One” și-a condus echipa la meciul din din deplasare cu Chelsea, formație unde a cunoscut cele mai mari realizări din carieră.
Însă, pe Stamford Bridge, tehnicianul portughez a avut parte de o primire excelentă, fanii londonezi aclamându-l la scenă deschisă. La final, Mourinho s-a întreținut cu o angajată a clubului Chelsea, iar la conferința de presă a dat mâna cu toți jurnaliștii englezi, deși în perioada în care a lucrat în Premier League a avut numeroase conflicte cu ei.