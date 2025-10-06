Jose Mourinho, atacat din tribune de fanii lui FC Porto la derby-ul cu Benfica. L-au numit trădător pe ”The Special One”. Video

După ce a fost , Jose Mourinho nu a stat mult timp departe de gazon. Spre surprinderea multora a semnat cu Benfica, iar alegerea sa i-a înfuriat la culme pe fanii lui FC Porto.

Jose Mourinho, primire infernală din partea fanilor lui FC Porto la meciul cu Benfica

La două săptămâni după ce , cel supranumit ”The Special One” a avut și primul derby în campionatul Portugaliei. Și nu a fost unul deloc unul liniștit, deoarece vicecampioana s-a deplasat pe terenul rivalei FC Porto, acolo unde Mourinho a realizat performanțe fabuloase.

În cei doi ani și jumătate petrecuți acolo, el a câștigat Champions League, Cupa UEFA, două titluri de campion, o Cupă și Supercupă a Portugaliei. Dar toate astea au fost date uitării de către fanaticii suporteri de pe ”Dragao”, care practic au înnebunit când l-au văzut pe banca rivalei.

Intrarea pe teren al Jose Mourinho a fost însoțită de un cor asurzitor de fluierături și de scandări injurioase. Fanii lui FC Porto l-au numit ”trădător” pentru că a acceptat să meargă la Benfica și au afișat un banner pe care scria ”Singurul lucru Special este FC Porto!”, cu referire clară la porecla tehnicianului.

Cum a răspuns Mourinho atacurile venite din tribune

Momentele de haos au continuat pe stadionul ”Dragao” și fanii lui Porto l-au atacat pe Mourinho cu diferite obiecte aruncate din tribună. Într-un gest sfidător, dar caracteristic lui, acesta a strâns câteva sticle de plastic și brichete căzute pe teren și le-a aruncat în afara gazonului înainte de a se retrage sub acoperișul băncii de rezerve.

A Special One Vs Porto Fans, 🤷🏻!!! — مشعل'مورينهو oprimido' (@Josemourinho53)

La conferința de presă susținută la finalul partidei încheiate nedecis, scor 0-0, în etapa a 8-a a campionatului Portugaliei, când a fost întrebat despre primirea de care a avut parte la Porto, tehnicianul a răspuns laconic: ”Desigur, perfect, nicio problemă”.

Referitor la jocul în sine, Mourinho a recunoscut că a pregătit jocul mai mult pentru a nu pierde, decât pentru a-l câștiga. ”Eram într-o situație dificilă și nu am fost pregătit să risc pentru o victorie, era crucial să nu pierdem.

Am fost într-o situație mai dificilă în acest weekend și, în final am ieșit fără a pierde puncte. Suntem încă aici. Suntem încă în viață. Echipa este în creștere. Am avut două meciuri dificile săptămâna aceasta. Am fost foarte bine organizați în ambele”, a declarat el.

Mourinho, la a doua revenire importantă după ce a preluat-o pe Chelsea

Jocul de la Porto nu a fost prima revenire importantă pe un teren celebru pentru Jose Mourinho, după ce a fost instalat la cârma formației Benfica. Cu doar 5 zile în urmă ”The Special One” și-a condus echipa la meciul din din deplasare cu Chelsea, formație unde a cunoscut cele mai mari realizări din carieră.

Însă, pe Stamford Bridge, tehnicianul portughez a avut parte de o primire excelentă, fanii londonezi aclamându-l la scenă deschisă. La final, Mourinho , iar la conferința de presă a dat mâna cu toți jurnaliștii englezi, deși în perioada în care a lucrat în Premier League a avut numeroase conflicte cu ei.