Jose Mourinho, calificare incredibilă în play-off-ul Champions League! Gol decisiv marcat în minutul 90+8 de portar în Benfica – Real Madrid. Video

Ultima etapă din UEFA Champions League ne-a adus meciuri spectaculoase. Deși Liverpool s-a impus cu scorul de 6-0 în fața lui Qarabag, cel mai frumos duel a fost cel dintre Benfica și Real Madrid, meci în care portarul pregătit de José Mourinho a făcut spectacol.

Jose Mourinho, calificare după ce portarul său a marcat în ultimul minut

Partida dintre Benfica și Real Madrid a avut o desfășurare ieșită din comun. Scorul a fost deschis de Kylian Mbappé, în minutul 30. Meciul părea să meargă în favoarea ibericilor, aceștia fiind în top 8 la acel moment, în timp ce elevii lui José Mourinho erau ca și ieșiți din competiție.

Ulterior, Benfica a punctat de două ori până la pauză, prin Schjelderup și Pavlidis. Lusitanii nu au scăzut turația nici în actul secund, Schjelderup reușind dubla în minutul 54.

La acest scor, 3-1, Benfica se afla în afara locurilor de play-off, diferența fiind făcută doar de golaverajul superior al lui Marseille. Nervii au fost întinși la maximum, iar Asencio și Rodrygo au fost eliminați după ce au văzut câte două avertismente.

De menționat este faptul că Rodrygo a văzut al doilea cartonaș galben în minutul 90+7, după un fault comis în apropierea propriului careu. , portarul Trubin a urcat în careu pentru a-și ajuta colegii, Benfica fiind, la acel moment, eliminată din competiție.

. Trubin s-a înălțat ideal în careu, a reluat cu capul spre poartă, iar Courtois nu a avut nicio șansă să intervină. José Mourinho și întreg staff-ul tehnic au explodat de fericire, portarul aducând calificarea Benficăi în play-off-ul Champions League. .

Cum s-au descurcat românii în ultima etapă din Champions League

Ultima etapă din UEFA Champions League nu a fost cu noroc pentru românii angrenați în competiție. Dennis Man a bifat doar o repriză în înfrângerea cu Bayern, scor 1-2, iar PSV a încheiat pe locul 28 în „Faza Ligii”.

În schimb, . Deși ciprioții s-au impus cu scorul de 4-1, aceștia nu s-au calificat mai departe și au terminat pe treapta a 26-a, diferența fiind făcută doar la golaveraj.

Cel care s-a calificat mai departe este Cristi Chivu. Inter s-a impus în deplasarea de la Dortmund, scor 0-2, însă acest rezultat nu a fost suficient pentru ca nerazzurri să ocupe o poziție în primele opt. Formația antrenată de român a încheiat pe locul 10, cu 15 puncte acumulate.