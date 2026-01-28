Sport

Jose Mourinho, calificare incredibilă în play-off-ul Champions League! Gol decisiv marcat în minutul 90+8 de portar în Benfica – Real Madrid. Video

Jose Mourinho a fost protagonist la o calificare incredibilă în play-off-ul Champions League. „The Special One” a obținut ultimul loc în extremis datorită unui gol marcat de portarul său.
Iulian Stoica
29.01.2026 | 00:19
Jose Mourinho calificare incredibila in playofful Champions League Gol decisiv marcat in minutul 908 de portar in Benfica Real Madrid Video
ULTIMA ORĂ
Jose Mourinho, calificare incredibilă în play-off-ul Champions League după golul lui Trubin. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Ultima etapă din UEFA Champions League ne-a adus meciuri spectaculoase. Deși Liverpool s-a impus cu scorul de 6-0 în fața lui Qarabag, cel mai frumos duel a fost cel dintre Benfica și Real Madrid, meci în care portarul pregătit de José Mourinho a făcut spectacol.

Jose Mourinho, calificare după ce portarul său a marcat în ultimul minut

Partida dintre Benfica și Real Madrid a avut o desfășurare ieșită din comun. Scorul a fost deschis de Kylian Mbappé, în minutul 30. Meciul părea să meargă în favoarea ibericilor, aceștia fiind în top 8 la acel moment, în timp ce elevii lui José Mourinho erau ca și ieșiți din competiție.

ADVERTISEMENT

Ulterior, Benfica a punctat de două ori până la pauză, prin Schjelderup și Pavlidis. Lusitanii nu au scăzut turația nici în actul secund, Schjelderup reușind dubla în minutul 54.

La acest scor, 3-1, Benfica se afla în afara locurilor de play-off, diferența fiind făcută doar de golaverajul superior al lui Marseille. Nervii au fost întinși la maximum, iar Asencio și Rodrygo au fost eliminați după ce au văzut câte două avertismente.

ADVERTISEMENT
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Digi24.ro
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii

De menționat este faptul că Rodrygo a văzut al doilea cartonaș galben în minutul 90+7, după un fault comis în apropierea propriului careu. Cum arbitrul decisese că această fază fixă va fi ultima a jocului, portarul Trubin a urcat în careu pentru a-și ajuta colegii, Benfica fiind, la acel moment, eliminată din competiție.

ADVERTISEMENT
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea!...
Digisport.ro
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția

Ce a urmat i-a lăsat pe toți cu gura căscată. Trubin s-a înălțat ideal în careu, a reluat cu capul spre poartă, iar Courtois nu a avut nicio șansă să intervină. José Mourinho și întreg staff-ul tehnic au explodat de fericire, portarul aducând calificarea Benficăi în play-off-ul Champions League. Vezi video aici.

Cum s-au descurcat românii în ultima etapă din Champions League

Ultima etapă din UEFA Champions League nu a fost cu noroc pentru românii angrenați în competiție. Dennis Man a bifat doar o repriză în înfrângerea cu Bayern, scor 1-2, iar PSV a încheiat pe locul 28 în „Faza Ligii”.

ADVERTISEMENT

În schimb, Vlad Dragomir a ieșit la rampă cu un gol frumos în meciul Pafos – Slavia Praga. Deși ciprioții s-au impus cu scorul de 4-1, aceștia nu s-au calificat mai departe și au terminat pe treapta a 26-a, diferența fiind făcută doar la golaveraj.

Cel care s-a calificat mai departe este Cristi Chivu. Inter s-a impus în deplasarea de la Dortmund, scor 0-2, însă acest rezultat nu a fost suficient pentru ca nerazzurri să ocupe o poziție în primele opt. Formația antrenată de român a încheiat pe locul 10, cu 15 puncte acumulate.

Cum s-a descurcat Istvan Kovacs la meciul Borussia – Inter din Champions League,...
Fanatik
Cum s-a descurcat Istvan Kovacs la meciul Borussia – Inter din Champions League, decisiv pentru Cristi Chivu
Se pregătește de Jocurile Olimpice de iarnă, dar cucerește internauții cu formele sale....
Fanatik
Se pregătește de Jocurile Olimpice de iarnă, dar cucerește internauții cu formele sale. Ce face sportiva de 27 de ani înainte de competiție
Matei Popa, direct în topul celor mai tineri portari din istoria FCSB. Ce...
Fanatik
Matei Popa, direct în topul celor mai tineri portari din istoria FCSB. Ce s-a ales de predecesorii noului titular al roș-albaștrilor
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Nikita Stoinov: 4.000.000 de euro! Anunțul lui Andrei Nicolescu
iamsport.ro
Nikita Stoinov: 4.000.000 de euro! Anunțul lui Andrei Nicolescu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!