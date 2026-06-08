Jose Mourinho cere transferuri de urgență la Real Madrid! Doi jucători de la Manchester City și Arsenal s-ar putea alătura echipei

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Deși una dintre problemele din ultimii ani a fost lipsa creativității de la mijlocul terenului, Jose Mourinho (63 de ani) vrea mai întâi să înceapă cu apărarea. După ce au ajuns la un acord cu Konate și Dumfries, iar cei doi urmează să fie prezentați zilele următoare, antrenorul lusitan vrea să mai aducă doi fundași de calibru.

Real Madrid a pus ochii pe doi jucători din Premier League. Mourinho vrea fotbaliști de la Manchester City și Arsenal

În ultimele două sezoane, în care Real Madrid nu a reușit să câștige niciun trofeu, „Los Blancos” au primit foarte multe goluri, mult prea multe pentru o echipă cu pretenții la câștigarea Champions League. De unde în sezonul 2023/2024, în care câștigau Liga Campionilor contra lui Dortmund, încasau doar 50 de goluri în 55 de meciuri, media din ultimii doi ani s-a mărit semnificativ.

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Madrilenii au încasat 84 de goluri în 68 de meciuri în următorul sezon, iar în cel recent încheiat au primit 64 de goluri în 56 de meciuri. Tocmai de aceea Jose Mourinho pune momentan pe pauză căutarea unui mijlocaș creativ și vrea să întărească defensiva.

Konate și Dumfries urmează să fie prezentați în următoarele zile, iar Mourinho vrea să mai aducă doi apărători de valoare. „The Special One” vrea să mai transfere un stoper și un fundaș stânga, care să fie concurență pentru Carreras și chiar să aibă calitatea de titular. Astfel, spaniolii de la au analizat profilul de jucător dorit de Mourinho pe fiecare poziție și au ajuns la concluzia că cele două dorințe ale sale ar fi Josko Gvardiol, de la Manchester City, și Ricardo Calafiori, de la Arsenal.

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Urmează un transfer de 150 de milioane de euro! Când se va afla despre cine este vorba

Florentino Perez a promis că dacă va fi reales în funcția de președinte al clubului va face o ofertă oficială de peste 150 de milioane de euro pentru un jucător de top. Conducătorul „Los Blancos” nu a dat un nume, însă a dat câteva indicii, iar anunțul va fi făcut marți, 9 iunie.

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Perez a indicat că nu ar fi vorba despre Haaland, Olise, Kane sau Doku și că jucătorul nu vine din Premier League. Mai mult decât atât, el a explicat că jucătorul este tânăr, evoluează de la mijloc în sus și Aceste detalii importante lasă doar câteva variante posibile: Julian Alvarez, Vitinha, Joao Neves, Desire Doue sau Kvaratskhelia. Ulterior, Fabrizio Romano a anunțat că ar fi de fapt vorba despre Michael Olise, însă președintele Realului a refuzat să-i rostească numele în public pentru ca mutarea să nu fie afectată de vreun factor extern.