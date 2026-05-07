Jose Mourinho, condiții speciale pentru a semna cu Real Madrid: „Control total!”

Real Madrid va încheia sezonul fără niciun trofeu, ceea ce a amplificat tensiunile din interiorul clubului. În plus, comportamentul din ultima perioadă al lui Kylian Mbappe l-a transformat într-o țintă a criticilor, fiind considerat de unii drept „inamicul numărul 1”. În acest context, Florentino Perez vrea să aducă un tehnician important în locul lui Alvaro Arbeloa, iar Jose Mourinho ar fi alesul conducerii.

Jose Mourinho, condiții speciale pentru a semna cu Real Madrid

după rezultatele slabe înregistrate de iberici în acest sezon. „The Special One” a mai fost pe banca echipei preț de trei ani, între iulie 2010 și iunie 2013, timp în care a câștigat trei trofee: campionatul, Cupa și Supercupa Spaniei, astfel că rezultatele sale au fost apreciate.

La aproximativ 13 ani distanță, lusitanul este așteptat de Florentino Perez pentru a o readuce pe Real Madrid pe linia de plutire. Jose Mourinho nu ar spune „nu” unei reveniri pe Bernabeu. În acest context, tehnicianul a pus mai multe cerințe pentru a semna contractul, iar cel mai important aspect este: control total asupra formulei de start. Dorințele lui Mourinho, potrivit sunt următoarele:

Control total asupra formulei de start, gestionării lotului și conducerii vestiarului.

Fără intervenții din partea conducerii clubului.

Își dorește un contract pe doi ani.

Vrea să vină împreună cu propriul staff tehnic.

Cere modificări în actualul lot.

Până la șapte jucători care nu se potrivesc stilului său ar putea pleca.

Solicită mai mult control asupra echipei medicale și de pregătire fizică, din cauza problemelor legate de accidentări.

Își dorește să comunice doar cu Florentino Perez, nu și cu alte persoane din conducerea clubului.

Vrea să decidă și planurile pentru cantonamentul de vară.

Jose Mourinho, mesaj pentru Cristi Chivu după ce Inter a câștigat titlul în Seria A

La începutul sezonului existau numeroase dubii privind capacitatea lui Inter Milano de a depăși șocul suferit în finala precedentă din UEFA Champions League, pierdută categoric, 0-5, în fața lui Paris Saint-Germain. Deși nu avea o experiență vastă la nivel de seniori, Cristi Chivu a fost numit pe banca tehnică după plecarea lui Simone Inzaghi, iar efectul s-a văzut rapid: câștigarea titlului în Serie A și accederea în finala Cupa Italiei.

Românul se bucură de o apreciere importantă în Italia, . În ediția tipărită de miercuri, Corriere dello Sport a scris că „telefonul lui Chivu a fost inundat cu mesaje, fiind felicitat de toată lumea. Printre cele mai apreciate s-a numărat cel de la Jose Mourinho”.

În stilul său caracteristic, „The Special One” ar fi făcut și o glumă, după cum notează publicația italiană: „Mou l-a felicitat pe Chivu pentru titlu și probabil chiar a glumit spunându-i că a avut un mentor excelent, clar referindu-se la el însuși”. Cristi Chivu devine astfel primul antrenor străin care cucerește titlul în Serie A după 16 ani. În 2010, cu Jose Mourinho pe bancă, Inter Milano reușea să câștige toate trofeele puse în joc, iar la acel moment Chivu făcea parte din lotul echipei.