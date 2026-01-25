Jose Mourinho, confruntat de suporterii Benficăi la baza de antrenament! Ce a urmat

ADVERTISEMENT

Jose Mourinho a fost numit în septembrie pe banca celor de la Benfica, însă echipa traversează un sezon complicat, aproape toate obiectivele fiind deja ratate. Începutul lui 2026 a fost unul dificil pentru „vulturi”, care au înregistrat două victorii și trei eșecuri în noul an, iar suporterii au decis să îl confrunte pe tehnician.

Jose Mourinho, confruntat de fanii Benficăi la baza de antrenament

Aproximativ 200 de suporteri ai Benficăi au fost prezenți sâmbătă la baza de antrenament a clubului, unde au discutat cu antrenorul Jose Mourinho și cu căpitanii echipei, prezente la fața locului fiind și persoane importante din conducerea clubului. Gestul fanilor vine în contextul în care echipa a avut un parcurs dezamăgitor în acest sezon, șansele de a cuceri un trofeu fiind aproape inexistente.

ADVERTISEMENT

Benfica a părăsit ambele cupe interne în ianuarie, fiind , și de FC Porto din Cupa Portugaliei. și au nevoie de un succes pe teren propriu contra lui Real Madrid pentru a spera la o calificare în faza eliminatorie.

Singura speranță a celor de la Benfica de a câștiga un trofeu este în campionat, însă echipa ocupă momentan locul 3, la o distanță mare, 10 puncte, de liderul FC Porto. Benfica este cea mai titrată echipă din istoria campionatului portughez, pe care l-a câștigat de 38 de ori, însă nu a mai cucerit titlul din sezonul 2022-2023.

ADVERTISEMENT

Benfica, comunicat oficial după vizita suporterilor la baza de antrenament

Clubul Benfica a ținut să clarifice faptul că discuția dintre suporteri și reprezentanții grupării a fost una bazată pe respect. „Un grup de fani ai SL Benfica s-au prezentat spontan și pașnic la baza de antrenament a clubului sâmbătă dimineață. Au fost invitați înăuntru de către directorul general Mario Branco, care a aranjat mai apoi o întâlnire, unde au fost prezenți directorul tehnic Simao Sabrosa, antrenorul Jose Mourinho și căpitanii echipei, Nico Otamendi, Antonio Silva, Fredrik Aursnes și Tomas Araujo.

ADVERTISEMENT

Conversația purtată de reprezentanții grupului de suporteri cu Mario Branco, Jose Mourinho, Simao Sabrosa și Nico Otamendi a avut loc într-un context de respect, cordialitate și spirit constructiv. Aceasta s-a încheiat cu o garanție a consolidării angajamentului față de unitate, care, mai mult ca niciodată, trebuie să prevaleze în acest moment, având în vedere provocările cu care SL Benfica se va confrunta până la sfârșitul sezonului”, a transmis gruparea portugheză pe .