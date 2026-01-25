Jose Mourinho, confruntat de suporterii Benficăi la baza de antrenament! Ce a urmat

Jose Mourinho a fost numit în septembrie pe banca celor de la Benfica, însă echipa traversează un sezon complicat, aproape toate obiectivele fiind deja ratate. Începutul lui 2026 a fost unul dificil pentru „vulturi”, care au înregistrat două victorii și trei eșecuri în noul an, iar suporterii au decis să îl confrunte pe tehnician.
Aproximativ 200 de suporteri ai Benficăi au fost prezenți sâmbătă la baza de antrenament a clubului, unde au discutat cu antrenorul Jose Mourinho și cu căpitanii echipei, prezente la fața locului fiind și persoane importante din conducerea clubului. Gestul fanilor vine în contextul în care echipa a avut un parcurs dezamăgitor în acest sezon, șansele de a cuceri un trofeu fiind aproape inexistente.
Benfica a părăsit ambele cupe interne în ianuarie, fiind eliminată de Sporting Braga din Cupa Ligii, meci la finalul căruia Jose Mourinho a lansat mai multe atacuri dure, și de FC Porto din Cupa Portugaliei. În Champions League, lusitanii ocupă locul 29 înainte de ultima etapă din faza ligii și au nevoie de un succes pe teren propriu contra lui Real Madrid pentru a spera la o calificare în faza eliminatorie.
Singura speranță a celor de la Benfica de a câștiga un trofeu este în campionat, însă echipa ocupă momentan locul 3, la o distanță mare, 10 puncte, de liderul FC Porto. Benfica este cea mai titrată echipă din istoria campionatului portughez, pe care l-a câștigat de 38 de ori, însă nu a mai cucerit titlul din sezonul 2022-2023.
Clubul Benfica a ținut să clarifice faptul că discuția dintre suporteri și reprezentanții grupării a fost una bazată pe respect. „Un grup de fani ai SL Benfica s-au prezentat spontan și pașnic la baza de antrenament a clubului sâmbătă dimineață. Au fost invitați înăuntru de către directorul general Mario Branco, care a aranjat mai apoi o întâlnire, unde au fost prezenți directorul tehnic Simao Sabrosa, antrenorul Jose Mourinho și căpitanii echipei, Nico Otamendi, Antonio Silva, Fredrik Aursnes și Tomas Araujo.
Conversația purtată de reprezentanții grupului de suporteri cu Mario Branco, Jose Mourinho, Simao Sabrosa și Nico Otamendi a avut loc într-un context de respect, cordialitate și spirit constructiv. Aceasta s-a încheiat cu o garanție a consolidării angajamentului față de unitate, care, mai mult ca niciodată, trebuie să prevaleze în acest moment, având în vedere provocările cu care SL Benfica se va confrunta până la sfârșitul sezonului”, a transmis gruparea portugheză pe site-ul oficial.