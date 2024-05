Jose Mourinho, contactat să preia o echipă chiar la București: „Are o propunere de 150 de milioane de euro”. Ce preferințe are „The Special One”

Jose Mourinho a venit în România pentru a fi prezent la meciul de retragere al „Generației de Aur”. Portughezul a fost antrenorul Legendelor Lumii . Antrenorul portughez a primit o propunere de 150 de milioane de euro chiar în timp ce se afla la București.

Jose Mourinho, contactat să preia o echipă chiar la București. Ce preferințe are „The Special One”

spectacolul grandios de la meciul de retragere al „Generației de Aur”. Aproape 55.000 de oameni au fost prezenți în tribune pentru a urmări ultimul dans al lui Gică Hagi și Co.

Antrenorul portughez a stat alături de Giovanni Becali. Agentul, bun prieten cu Jose Mourinho, a dezvăluit că fostul antrenor de la Real Madrid are pe masă o ofertă de 150 de milioane de euro de la arabi.

”L-am acompaniat pe Mourinho la aeroport. El se simte foarte bine în compania mea, a avut totul la dispoziție, a semnat câteva mii de fotografii. S-a fotografiat cu toată lumea în trei zile.

„Jose Mourinho are o propunere de 150 de milioane de euro de la arabi. Nu vrea să meargă acum”

El acum e în tratative cu cea mai bogată firmă petrolieră din lume. Se vorbește de 300 de milioane de euro. Clubul a intrat din divizia B în divizia A. El s-a întâlnit. El nu vrea să meargă acum, că ei nu au stadion acum.

El vrea un angajament pe un an acum. El are o propunere de 150 de milioane de euro de la arabi, dar nu vrea să meargă acum. Vrea să aducă 10-12 jucători. El vrea să semneze acum (n.r. în alt campionat), dar nimeni nu te ia pe un an.

E în stand by. Stă numai în telefoane și nu știe ce să facă. El vrea să se ducă în Arabia Saudită, să stea 4-5 ani. E o echipă care a intrat în prima ligă și nu se așteptau. El a zis că le dă sfaturi un an. El vrea să ia campionatul în Arabia Saudită dacă se duce”, a declarat Giovanni Becali, la .

Cele trei echipe care au promovat în prima ligă din Arabia Saudită în acest sezon sunt Al-Qadisiya, Al-Kholood și Al-Orubah. „The Special One” este liber de contract de la începutul anului, după despărțirea de AS Roma.

Jose Mourinho a primit premiul pentru cel mai bun antrenor din lume în patru rânduri la FC Porto (2003), Chelsea (2004), Inter Milan (2009) și Real Madrid (2011). Visul antrenorului este de a pregăti naționala Portugaliei.