Jose Mourinho, criză de nervi din cauza lui Vinicius. Antrenorul lui Benfica va rata returul cu Real Madrid

Partida dintre Benfica și Real Madrid a fost una specială pentru Jose Mourinho, tehnicianul portughez întâlnind una dintre echipele la care a scris istorie. Însă totul s-a terminat trist pentru ”The Special One”, iar principalul vinovat este Vinicius.

Jose Mourinho, eliminat în Benfica – Real Madrid din cauza lui Vinicius

După o primă repriză fără incidente, Real Madrid a deschis scorul imediat după pauză prin Vinicius. Însă, bucuria indecentă a brazilianului a încins atmosfera pe Estadio Da Luz din Lisabona și a dus la incidentele care au urmat.

Starul Realului s-a ales cu un cartonaș galben pentru modul în care a sărbătorit reușita, dar a acuzat apoi faptul că , i-a comunicat arbitrului și jocul a fost întrerupt.

Întâlnirea s-a reluat abia după 10 minute, dar atmosfera a fost una incandescentă. În minutul 85, Vinicius a avut un fault tare asupra unui adversar, iar arbitrul francez Francois Letexier a dictat fault pentru Benfica.

Decizia l-a nemulțumit pe Jose Mourinho, care a sărit ca ars și a cerut al doilea cartonaș galben pentru jucătorul ”galacticilor”. Letexier nu a stat pe gânduri și l-a avertizat portughez. Cum protestele au continuat, tehnicianul Benficăi a primit și al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.

Mourinho, absent pe Santiago Bernabeu

Până la final nu s-a mai întâmplat nimic deosebit și , cu golul lui Vinicius, în prima manșă a play-off-ului pentru optimile de finală ale Champions League.

Manșa secundă este programată miercuri, 25 februarie, de la ora 22:00, pe stadionul Santiago Bernabeu. ”Galacticii” pornesc cu prima șansă la calificare, mai ales că Jose Mourinho va fi suspendat și nu va sta pe banca celor de la Benfica la retur.