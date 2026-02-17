Sport

Jose Mourinho, criză de nervi din cauza lui Vinicius. Antrenorul lui Benfica va rata returul cu Real Madrid

Vinicius a fost inamicul public numărul 1 la meciul Benfica - Real Madrid. Brazilianul a incitat, a întrerupt jocul timp de 10 minute și în final a stat la baza eliminări lui Jose Mourinho.
Traian Terzian
18.02.2026 | 00:11
Jose Mourinho, eliminat din cauza lui Vinicius în Benfica - Real Madrid.
Partida dintre Benfica și Real Madrid a fost una specială pentru Jose Mourinho, tehnicianul portughez întâlnind una dintre echipele la care a scris istorie. Însă totul s-a terminat trist pentru ”The Special One”, iar principalul vinovat este Vinicius.

Jose Mourinho, eliminat în Benfica – Real Madrid din cauza lui Vinicius

După o primă repriză fără incidente, Real Madrid a deschis scorul imediat după pauză prin Vinicius. Însă, bucuria indecentă a brazilianului a încins atmosfera pe Estadio Da Luz din Lisabona și a dus la incidentele care au urmat.

Starul Realului s-a ales cu un cartonaș galben pentru modul în care a sărbătorit reușita, dar a acuzat apoi faptul că un adversar a avut remarci rasiste la adresa sa, i-a comunicat arbitrului și jocul a fost întrerupt.

Întâlnirea s-a reluat abia după 10 minute, dar atmosfera a fost una incandescentă. În minutul 85, Vinicius a avut un fault tare asupra unui adversar, iar arbitrul francez Francois Letexier a dictat fault pentru Benfica.

Decizia l-a nemulțumit pe Jose Mourinho, care a sărit ca ars și a cerut al doilea cartonaș galben pentru jucătorul ”galacticilor”. Letexier nu a stat pe gânduri și l-a avertizat portughez. Cum protestele au continuat, tehnicianul Benficăi a primit și al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.

Jose Mourinho Vinicius Benfica Real Madrid
Momentul în care Jose Mourinho este eliminat în partida Benfica – Real Madrid.

Mourinho, absent pe Santiago Bernabeu

Până la final nu s-a mai întâmplat nimic deosebit și Real Madrid s-a impus în deplasare, scor 1-0, cu golul lui Vinicius, în prima manșă a play-off-ului pentru optimile de finală ale Champions League.

Manșa secundă este programată miercuri, 25 februarie, de la ora 22:00, pe stadionul Santiago Bernabeu. ”Galacticii” pornesc cu prima șansă la calificare, mai ales că Jose Mourinho va fi suspendat și nu va sta pe banca celor de la Benfica la retur.

Traian Terzian
