Jose Mourinho: de la „FC Barcelona mereu în inima mea” la inamicul public numărul 1 pe Camp Nou înainte de El Clasico

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Este mai mult decât evident faptul că înainte de un nou episod din „El Clasico” dintre FC Barcelona și Real Madrid, de duminică seară, cu începere de la ora României 22:00. În primul său mandat de antrenor al „galacticilor”, „The Special One” a purtat mai multe „războaie” contra catalanilor, antrenați la acea vreme de Pep Guardiola.

Cum a ajuns Jose Mourinho de la a fi iubit la FC Barcelona la „inamicul public numărul 1” pe „Camp Nou” înainte de un nou „El Clasico”

A fost vorba despre declarații contondente, acuzații la adresa arbitrajului și chiar episoade violente între staff-urile celor două rivale pe marginea terenului în timpul meciurilor directe. Ulterior, antrenorul portughez a plecat de pe „Santiago Bernabeu” și părea că disputa lui cu FC Barcelona s-a încheiat acolo.

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Doar că, după mai mulți ani în care Mourinho nu s-a mai ridicat chiar la cel mai înalt nivel al său, având bineînțeles în vedere performanțele sale anterioare de la FC Porto, Chelsea și Inter Milano, la echipe precum Chelsea, în al doilea mandat acolo deci, Manchester United, Tottenham, AS Roma, Fenerbahce și Benfica, cu unele excepții notabile ce e drept, cum ar fi trofeul Europa League cu United din 2017 sau cel Conference League cu Roma din 2022, el s-a întors la Real Madrid în vara acestui an pentru al doilea său mandat pe banca „galacticilor”.

Și odată cu această revenire pe „Bernabeu”, tehnicianul lusitan și-a reluat și războiul practic istoric împotriva celor de la FC Barcelona, parcă exact de unde l-a lăsat atunci când a plecat din Spania, în vara anului 2013. Astfel, „The Special One” a început din nou, pe un ton foarte vehement și uneori ironic, în stilul caracteristic de altfel, în lupta directă cu Real Madrid pentru câștigarea titlului de campioană în La Liga.

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Jose Mourinho a inflamat la maxim meciul FC Barcelona – Real Madrid cu acuzațiile la adresa arbitrajului

Jose Mourinho a făcut în ultimele săptămâni mai multe referiri la deja Iar în acest context la un moment dat, recent chiar, portughezul a vorbit în termeni laudativi la adresa autorităților italiene pentru gestionarea scandalului Calciopoli. Practic, prin alăturarea acestor momente, antrenorul lui Real Madrid a dorit să transmită că, în viziunea lui, cei de la FC Barcelona ar trebui să fie judecați la fel de aspru acum de către autoritățile din Spania așa cum s-a întâmplat acum 20 de ani cu Juventus în Serie A.

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De asemenea, în acest context ar mai fi benefic de menționat și faptul că Mourinho s-a războit cu formația de pe „Camp Nou” și pe vremea când era antrenor la Inter Milano. Așadar, se poate spune chiar că el urăște visceral clubul blaugrana deja de ani buni și mare parte din cariera sa de tehnician de până acum s-a construit în bună măsură pe această tensiune îndreptată asupra catalanilor.

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Dar să nu uităm că au existat totuși și vremuri în care era foarte atașat de FC Barcelona și, de asemenea, era și foarte apreciat pe „Camp Nou”, poate chiar iubit într-o anumită măsură. Acest lucru s-a întâmplat bineînțeles în perioada în care portughezul a lucrat la echipa blaugrana, în intervalul iulie 1996 – iunie 2000, ca secund pentru Sir Bobby Robson și Louis van Gaal, înainte de a deveni principal și de a lucra la Benfica, Leiria, FC Porto și așa mai departe.

Jose Mourinho și-a început ascensiunea în fotbalul mare chiar la FC Barcelona

Mourinho a ajuns pentru prima dată în Catalunya alături de legendarul Robson după ce anterior îi fusese acestuia secund și în Portugalia, la Sporting și Porto. De asemenea, au existat în acea perioadă inclusiv momente în care portughezul i-a fost chiar și traducător lui Sir Bobby Robson, dar oficialii de la FC Barcelona și-au dat seama destul de rapid că portughezul obișnuia uneori să greșească la traducerile din engleză în spaniolă și invers, astfel încât au decis după destul de puțin timp să renunțe la această variantă și să angajeze un alt translator.

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Acesta este deci de fapt motivul pentru care, inclusiv în prezent, există destul de mulți oameni care trăiesc cu impresia falsă că Mourinho a fost doar translatorul lui Bobby Robson în acea perioadă. De fapt, el era secundul lui și se ocupa din această postură de mai multe lucruri importante, după chiar a explicat în urmă cu ceva timp. „Chestia cu traducătorul este o prostie. Am fost antrenor de portari, analist, scouter, ajutor în sala de forță. Făceam tot ce era nevoie pentru antrenor, tot ce era nevoie pentru echipă”, a spus Jose Mourinho în cadrul documentarului Netflix despre cariera sa lansat în luna august.

Revenind, portughezul a fost într-o vreme extrem de atașat de FC Barcelona și inclusiv în prezent admite că acea etapă a fost una foarte bună pentru el, atât din punct de vedere profesional, cât și din perspectivă de dezvoltare personală. „Am fost foarte norocos să lucrez la FC Barcelona. Cei mai buni jucători din lume au nevoie de o muncă de calitate. Pentru un tânăr este o mare provocare. Am muncit mult pentru ei, dar de asemenea am și primit mult de la ei”, spunea Mourinho tot în acel documentar.

Jose Mourinho în 1997: „Azi, mâine și pentru totdeauna cu Barca în inima mea”

Iar apogeul „poveștii de dragoste” din acea perioadă dintre Jose Mourinho și FC Barcelona s-a consumat în vara anului 1997, imediat după finalul primului sezon petrecut de lusitan pe „Camp Nou”. Atunci, catalanii au sărbătorit alături de suporteri câștigarea Cupei Regelui la „Palau de la Generalitat”, clădire aflată undeva în centrul orașului. La un moment dat, la balconul clădirii istorice respective, Mourinho, care pe atunci avea doar 34 de ani și nu era chiar foarte cunoscut în rândul maselor de fani, a reușit foarte rapid să se facă plăcut acestora.

Potrivit , el a luat microfonul și a început să le facă suporterilor promisiuni legate de un parcurs foarte bun în sezonul următor, atât în campionatul din Spania, cât mai ales în Champions League, fiind instant aplaudat și chiar ovaționat de către fanii catalani prezenți acolo în acele momente. În plus, Jose Mourinho și-a încheiat atunci discursul prin câteva cuvinte care au rămas în istorie: „Azi, mâine și pentru totdeauna cu Barca în inima mea!”.