Jose Mourinho, din nou la Real Madrid? „The Special One” a dat cărțile pe față cu o comparație fabuloasă

Real Madrid nu traversează cea mai bună perioadă, mai ales după rezultatele recente din competițiile importante. Jose Mourinho, fostul antrenor al madrilenilor, a vorbit despre posibila sa întoarcere pe Bernabeu. Ce a spus, de fapt.

Cum a comentat Jose Mourinho posibila revenire la Real Madrid

Real Madrid a cedat la începutul acestui an în finala Supercupei Spaniei chiar în fața rivalei Barcelona, iar acest eșec i-a adus finalul mandatului lui Xabi Alonso la echipă. Ulterior, „galacticii” au fost preluați de Arbeloa, care a debutat cu o eliminare rușinoasă din Cupa Spaniei în fața divizionarei secunde Albacete.

, pe care madrilenii l-au câștigat în cele din urmă cu 2-0. Recent, Jose Mourinho a vorbit pe seama unei posibile reveniri la echipa unde a mai antrenat, însă exclude un asemenea scenariu.

„Nu vă bazați pe mine pentru telenovele. Există telenovele bune, dar sunt foarte lungi. Pierzi unul sau două episoade și apoi pierzi șirul. Nu vă bazați pe mine, pentru că nu mă uit la telenovele”, a declarat Jose Mourinho, conform

Jose Mourinho a schimbat echipele deja în acest sezon

Jose Mourinho a fost, până în vara anului trecut, antrenorul turcilor de la Fenerbahce.

La scurt timp, la mijlocul lunii septembrie, , echipă ce îl eliminase anterior din competiția bogaților.

Ce a făcut Jose Mourinho când a antrenat-o pe Real Madrid

Jose Mourinho a mai antrenat Real Madrid în perioada 2010-2013. Antrenorul portughez a reușit în cel de-al doilea său sezon în Spania, 2011/2012, să câștige titlul cu un record de 100 de puncte. El mai obținuse în primul și ultimul sezon o clasare pe locul 2, cu 92, respectiv 85 de puncte.