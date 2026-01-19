Sport

Jose Mourinho, din nou la Real Madrid? „The Special One” a dat cărțile pe față cu o comparație fabuloasă

Real Madrid trece printr-o perioadă destul de agitată la început de an. Jose Mourinho a spus totul despre posibila sa revenire pe banca echipei de pe Santiago Bernabeu.
Mihai Dragomir
19.01.2026 | 07:00
Jose Mourinho din nou la Real Madrid The Special One a dat cartile pe fata cu o comparatie fabuloasa
ULTIMA ORĂ
Jose Mourinho a dat răspunsul categoric când a venit vorba de Real Madrid. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Real Madrid nu traversează cea mai bună perioadă, mai ales după rezultatele recente din competițiile importante. Jose Mourinho, fostul antrenor al madrilenilor, a vorbit despre posibila sa întoarcere pe Bernabeu. Ce a spus, de fapt.

Cum a comentat Jose Mourinho posibila revenire la Real Madrid

Real Madrid a cedat la începutul acestui an în finala Supercupei Spaniei chiar în fața rivalei Barcelona, iar acest eșec i-a adus finalul mandatului lui Xabi Alonso la echipă. Ulterior, „galacticii” au fost preluați de Arbeloa, care a debutat cu o eliminare rușinoasă din Cupa Spaniei în fața divizionarei secunde Albacete.

ADVERTISEMENT

Fanii s-au săturat și și-au boicotat echipa favorită la începutul meciului din campionat cu Levante, pe care madrilenii l-au câștigat în cele din urmă cu 2-0. Recent, Jose Mourinho a vorbit pe seama unei posibile reveniri la echipa unde a mai antrenat, însă exclude un asemenea scenariu.

„Nu vă bazați pe mine pentru telenovele. Există telenovele bune, dar sunt foarte lungi. Pierzi unul sau două episoade și apoi pierzi șirul. Nu vă bazați pe mine, pentru că nu mă uit la telenovele”, a declarat Jose Mourinho, conform Mundo Deportivo.

ADVERTISEMENT
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât...
Digi24.ro
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”

Jose Mourinho a schimbat echipele deja în acest sezon

Jose Mourinho a fost, până în vara anului trecut, antrenorul turcilor de la Fenerbahce. Lusitanul a fost demis de pe banca tehnică după ce echipa a ratat pentru încă un sezon calificarea în UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie”...
Digisport.ro
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume

La scurt timp, la mijlocul lunii septembrie, Mourinho a fost numit ca antrenor principal la Benfica, echipă ce îl eliminase anterior din competiția bogaților.

Ce a făcut Jose Mourinho când a antrenat-o pe Real Madrid

Jose Mourinho a mai antrenat Real Madrid în perioada 2010-2013. Antrenorul portughez a reușit în cel de-al doilea său sezon în Spania, 2011/2012, să câștige titlul cu un record de 100 de puncte. El mai obținuse în primul și ultimul sezon o clasare pe locul 2, cu 92, respectiv 85 de puncte.

ADVERTISEMENT
Cum l-a resuscitat Bogdan Andone pe fotbalistul naționalei: „I-am zis că de mâine...
Fanatik
Cum l-a resuscitat Bogdan Andone pe fotbalistul naționalei: „I-am zis că de mâine nu mai face parte din lot!”. Comparație cu revelația Yanis Pîrvu
Ce nebunie! Barcelona pierde cu Sociedad după ce a avut 3 goluri anulate...
Fanatik
Ce nebunie! Barcelona pierde cu Sociedad după ce a avut 3 goluri anulate în prima repriză, plus un penalty întors de VAR. Imaginile care au stârnit revoltă
Bergodi i-a enervat pe „câini” după Dinamo – U Cluj 1-0. Pe cine...
Fanatik
Bergodi i-a enervat pe „câini” după Dinamo – U Cluj 1-0. Pe cine vede favorită la câștigarea titlului în SuperLiga: „Cu tot respectul”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Contre cu Marius Lăcătuș și reproșuri pentru Valentin Ceaușescu: 'M-a umilit el pe...
iamsport.ro
Contre cu Marius Lăcătuș și reproșuri pentru Valentin Ceaușescu: 'M-a umilit el pe mine?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!