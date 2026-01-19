Jose Mourinho, din nou la Real Madrid? „The Special One” a dat cărțile pe față cu o comparație fabuloasă

Real Madrid nu traversează cea mai bună perioadă, mai ales după rezultatele recente din competițiile importante. Jose Mourinho, fostul antrenor al madrilenilor, a vorbit despre posibila sa întoarcere pe Bernabeu. Ce a spus, de fapt.
Real Madrid a cedat la începutul acestui an în finala Supercupei Spaniei chiar în fața rivalei Barcelona, iar acest eșec i-a adus finalul mandatului lui Xabi Alonso la echipă. Ulterior, „galacticii” au fost preluați de Arbeloa, care a debutat cu o eliminare rușinoasă din Cupa Spaniei în fața divizionarei secunde Albacete.
Fanii s-au săturat și și-au boicotat echipa favorită la începutul meciului din campionat cu Levante, pe care madrilenii l-au câștigat în cele din urmă cu 2-0. Recent, Jose Mourinho a vorbit pe seama unei posibile reveniri la echipa unde a mai antrenat, însă exclude un asemenea scenariu.
„Nu vă bazați pe mine pentru telenovele. Există telenovele bune, dar sunt foarte lungi. Pierzi unul sau două episoade și apoi pierzi șirul. Nu vă bazați pe mine, pentru că nu mă uit la telenovele”, a declarat Jose Mourinho, conform Mundo Deportivo.
Jose Mourinho a fost, până în vara anului trecut, antrenorul turcilor de la Fenerbahce. Lusitanul a fost demis de pe banca tehnică după ce echipa a ratat pentru încă un sezon calificarea în UEFA Champions League.
La scurt timp, la mijlocul lunii septembrie, Mourinho a fost numit ca antrenor principal la Benfica, echipă ce îl eliminase anterior din competiția bogaților.
Jose Mourinho a mai antrenat Real Madrid în perioada 2010-2013. Antrenorul portughez a reușit în cel de-al doilea său sezon în Spania, 2011/2012, să câștige titlul cu un record de 100 de puncte. El mai obținuse în primul și ultimul sezon o clasare pe locul 2, cu 92, respectiv 85 de puncte.