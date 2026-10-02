ADVERTISEMENT

Derby-ul Madridului, jucat pe 20 septembrie, a fost unul extrem de tensionat. Din păcate pentru spectacolul fotbalistic, deciziile de arbitraj au jucat un rol important și au fost în centrul atenției și discuțiilor. Real Madrid a încheiat partida în 10, însă oficialii de pe „Santiago Bernabeu” au spus că și gazdele meritau cel puțin un „roșu”.

Ce i-a spus Jose Mourinho lui Giovanni Becali după tensionatul meci Atletico – Real Madrid 2-1

În cadrul emisiunii „Giovanni SHOW”, cunoscutul impresar Ioan Becali (74 de ani) dezvăluie faptul că a purtat o discuție chiar cu Jose Mourinho (63 de ani) după meciul de pe Wanda Metropolitano. „The Special One” încă nu și-a revenit după acest al doilea eșec al „galacticilor” din acest sezon de La Liga.

ADVERTISEMENT

este foarte nervos și spune, în continuare, că a fost dezavantajat de arbitrul partidei. „Mourinho e cam supărat rău de tot. Am vorbit cu el, despre meci. Mi-a zis că a fost defavorizat cu Atletico. I-a făcut praf pe arbitri. Zicea că trebuia să-i dea roșu lui Romero, când a intrat cu talpa la Bellingham.

Eu i-am spus: ‘Bă, am văzut și eu la televizor, dar nu mi s-a părut că a fost de roșu’. Regulamentul zice însă: intri cu talpa în genunchi e roșu. Ce să îl mai contrazici. Era turbat”, dezvăluie Giovanni. În emisiunea de la FANATIK, agentul de jucători a mai spus că se teme pentru viitorul lui Mourinho pe banca tehnică a „albilor”: „Dacă mai pierde un meci, poate să fie OUT. Îi plătește contractul și îl schimbă. La Real așa e. Hai să zic că poate îl ține anul ăsta, dar nu cred”.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Mourinho în presa iberică după eșecul în derby-ul cu Atletico Madrid

Real a jucat în 10 oameni cu Atletico încă din minutul 50 după eliminarea lui Dean Huijsen. Mourinho și oficialii de pe Bernabeu spuneau atunci că și rivala Atletico trebuia să aibă nu unul, ci doi oameni eliminați. S-au adus în discuție faulturile dure comise de Cristian Romero (la Jude Bellingham), respectiv Kang In Lee (la Federico Valverde).

ADVERTISEMENT

După fluierul final, la conferința de presă, : „Arbitrul nu avea experiența necesară pentru a conduce un derby. Are 41 de ani. Este un biet arbitru care a condus doar meciuri mici. Felicitări comisiei de arbitri pentru această delegare… dar domnul Trujillo are, într-adevăr, un istoric cu Real Madrid. În Cupă, la Girona, Osasuna. Este un arbitru VAR cu multă istorie în spate. La Las Rozas nu există presiune… sau poate că există? (n.r. sediul Comisiei de Arbitri). Dacă suntem lăsați să concurăm în condiții de egalitate, o vom face.

ADVERTISEMENT

Nu vreau să spun că totul a fost aranjat, vreau să cred că pur și simplu au greșit. Că această comisie a greșit delegând pe cineva de 41 de ani și pe altul care are un istoric împotriva celor de la Real Madrid. Pe acest stadion se întâmplă lucruri care nu sunt normale. Golul anulat celor de la Osasuna este o glumă, iar ce s-a întâmplat la San Sebastian… La Liga este exact la fel ca atunci când am plecat. Vom lupta. Băieții mei pleacă triști. Negreira nu mai este, nu? Sau încă mai este?” a spus Jose Mourinho, după 1-2 cu Atletico.