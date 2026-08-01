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Jose Mourinho, furios după ce Real Madrid nu a reușit să învingă Fiorentina lui Radu Drăgușin! Gest uluitor la finalul partidei

Real Madrid a condus cu 2-0 în meciul amical contra Fiorentinei, disputat în Austria, însă echipa lui Radu Drăgușin a revenit și a egalat, aspect care i-a provocat furia lui Jose Mourinho.
Bogdan Mariș
01.08.2026 | 23:56
Jose Mourinho furios dupa ce Real Madrid nu a reusit sa invinga Fiorentina lui Radu Dragusin Gest uluitor la finalul partidei
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Jose Mourinho (63 de ani), furios după Real Madrid - Fiorentina 2-2. FOTO: Hepta / captură X / colaj Fanatik
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Deși nu a putut conta pe o mare parte din lot, Jose Mourinho (63 de ani) și-ar fi dorit ca Real Madrid să se impună în amicalul disputat la Klagenfurt (Austria) contra Fiorentinei. „Galacticii” au condus cu 2-0, însă italienii au revenit și duelul s-a încheiat la egalitate, aspect care l-a înfuriat pe tehnicianul portughez, care a revenit în această vară la gruparea din capitala Spaniei.

Jose Mourinho, furios după Real Madrid – Fiorentina 2-2

Real Madrid a marcat de două ori în prima jumătate de oră a partidei cu Fiorentina, prin Endrick și Alexis Ciria. Echipa lui Radu Drăgușin a reușit să reducă din diferență înainte de pauză, prin Roberto Piccoli, iar Moise Kean a egalat în partea secundă. Tabela nu s-a mai modificat până la final, iar Jose Mourinho nu a fost mulțumit de rezultat.

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Portughezul a părut a fi foarte nervos încă din timpul jocului, aspect care a putut fi sesizat în momentul în care acesta oferea indicații jucătorilor. După meci, Mourinho a mers direct la vestiare, fără să strângă mâna omologului său, Fabio Grosso. Remiza din Austria contra Fiorentinei a fost al doilea meci amical disputată de Real Madrid în această vară, după 4-1 cu Leganes, iar pentru „galactici” urmează partide de pregătire cu Ferencvaros, Deportivo și Schalke.

Ce a declarat Jose Mourinho după Real Madrid – Fiorentina 2-2

Deși a părut a fi foarte nervos în timpul jocului, Jose Mourinho a reacționat într-un mod pozitiv după finalul meciului. „Mi-a plăcut totul. Am ajuns la vestiare și am văzut pe telefon sintagma ‘un Madrid cu două fețe’. A fost un Madrid cu trei fețe: proaspăt, obosit și extrem de obosit. Varianta proaspătă a jucat foarte bine. Scorul de 2-1 de la pauză este unul foarte mic. A fost o primă repriză de o calitate excepțională. Repriza a doua a devenit mai fizică, în fața unei echipe italiene tipice. Ne-au pus sub presiune.

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Mi-a plăcut și varianta extrem de obosită a echipei, care a știut să controleze jocul. Dumfries și Endrick s-au antrenat timp de trei zile și au jucat peste 70 de minute. Un efort fantastic, care contează. Mi-a plăcut totul. I-am mulțumit lui Grosso. Este Real Madrid, cu jucătorii pe care îi avem. Așa cum le-am spus băieților înainte de meci, Real Madrid rămâne Real Madrid, chiar dacă e un amical. A trebuit să folosesc jucătorii pe care îi aveam la dispoziție, precum Trent și Dumfries.

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Nu ne antrenăm doar pentru un singur meci. Pe teren, echipa știe ce are de făcut. Dintre cei șapte jucători disponibili din lotul primei echipe, doi s-au antrenat doar trei zile. Apoi mai e Espi, care parcă abia se trezește dintr-un vis și s-a antrenat doar o oră. Ne-a ajutat astăzi. Sunt fericit. Mi-ar plăcea să am la dispoziție trei săptămâni de lucru cu ceilalți jucători. Urmează să sosească Vini, Bernardo, Brahim… Așa stau lucrurile”, a afirmat portughezul pentru Real Madrid TV, conform Marca. Un fotbalist pentru care Real Madrid a achitat o sumă importantă ar putea să ajungă în curând chiar la Fiorentina.

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