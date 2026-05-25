Jose Mourinho i-a dat lovitura lui Cristi Chivu! L-a convins pe starul lui Inter să semneze cu Real Madrid

Real Madrid și-a numit deja antrenorul pentru sezonul următor, iar acesta este Jose Mourinho (63 de ani). Florentino Perez îi va da mână liberă pentru transferuri, mai ales că „los blancos” au nevoie de o adevărată restructurare a echipei, după două sezoane în care nu au câștigat niciun trofeu. Prima mutare ar putea fi chiar de la echipa lui Cristi Chivu, pe care „The Special One” o urmărește îndeaproape.

Mourinho e gata să-i „fure” vedeta lui Cristi Chivu de la Inter Milano

Formația madrilenă este gata să plătească bani mulți pentru a reveni acolo unde îi este locul, iar Pentru a întări defensiva, tehnicianul portughez s-a gândit la Alessandro Bastoni ca o variantă perfectă pentru Real Madrid.

Italianul mai are contract doi ani cu Inter Milano și este cotat la suma de 70.000.000 de euro, tocmai de aceea echipa lui Cristi Chivu ar putea încasa bani frumoși în schimbul său. Jurnalistul Miguel Serrano a dezvăluit că Mourinho deja a vorbit cu stoperul de 27 de ani și l-a convins să vină la Madrid.

„Mourinho a vorbit direct cu Baston și l-a convins să semneze cu Real Madrid”, susține el. „Îl vrea ca lider al apărării. Îl dorește cât mai repede, profitând de faptul că Italia nu participă la Campionatul Mondial”, a mai adăugat Serrano.

Alessandro Bastoni s-a dat de gol în urmă cu o săptămână

Miguel Serrano a anunțat în urmă cu o săptămână că stoperul italian este una dintre țintele principale ale lui Jose Mourinho din această vară, iar La anunțul lui Fabrizio Romano prin care oferea detalii despre contractul lui Jose Mourinho la Real Madrid, jucătorul lui Inter s-a numărat printre persoanele care au apreciat postarea.

Jose Mourinho a rămas foarte atașat de Inter Milano după ce a câștigat celebra triplă în 2010 alături de „nerazzurri”, tocmai de aceea el îl cunoaște foarte bine pe Alessandro Bastoni și ar putea să-l revitalizeze, după un sezon mai puțin reușit pe plan individual.