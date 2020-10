Jose Mourinho îl laudă pe Gareth Bale şi o înţeapă pe Real Madrid: „A făcut diferența la acel club“

Jose Mourinho l-au lăudat pe Gareth Bale înaintea partidei de Europa League cu Antwerp, în care are de gând să-l titularizeze, dar a trimis săgeţi în direcţia lui Real Madrid, clubul de la care a revenit galezul.

Gareth Bale a fost împrumutat de Tottenham de la Real Madrid în acest sezon. Galezul a fost lăsat să plece după ce relaţia lui cu Zinedine Zidane s-a răcit şi nu mai intra în planurile antreorului.

Tottenham va disputa, de la 19:55, în etapa a doua a Europa League, o partidă contra lui Royal Antwerp, în Belgia. Oaspeţii sunt principalii favoriţi ai grupei.

Jose Mourinho: „Comportamentul lui Bale e incredibil“

„Munceşte foarte tare. A fost un exemplu cât se poate de bun pentru toţi. Un om de calibrul lui a călătorit la Burnley, a rămas pe bancă 90 de minute, nu a jucat deloc. Comportamentul lui ca om de echipă e incredibil“, şi-a început Mourinho discursul despre Gareth Bale.

Imaginea prezentată de portughez diferă mult de cea pe care o avea galezul în ultima perioadă la Real Madrid. Tensiunile dintre jucător şi club au fost în continuă creştere, după mai multe episoade controversate.

Nemulţumit de statutul său în echipa blanco, Bale a provocat mai multe scandaluri. La naţională, după calificarea la Euro 2020, galezul a afişat un steag pe care scria „Ţara Galilor. Golf. Madrid. În această ordine“. Pe final de sezon, rezervă fiind, a mimat că doarme, complet dezinteresat de ce făcea echipa sa pe teren, iar la partida următoare a imitat gestul de a privi prin binoclu, să arate că urmăreşte atent meciul.

Zinedine Zidane n-a părut deranjat de plecarea galezului. După confirmarea mutării acestuia la Tottenam, antrenorul spaniolilor s-a mulţumit să-i ureze succes: „Nu am ce să îi răspund lui Gareth, vreau să îi transmit doar atât: îi doresc tot ce e mai bun în cariera sa“.

Jose Mourinho atacă Realul: „Reputaţia e una, faptele sunt altceva“

Sub comanda lui Jose Mourinho însă, situaţia lui Bale s-a schimbat total. Antrenorul este mulţumit de felul în care se pregăteşte şi se comportă elevul său. Mai mult, portughezul a trimis săgeţi către Real Madrid, club pe care l-a antrenat între 2010 şi 2013, înainte de transferul lui Bale la galactici.

„Comportamentul lui Bale ca jucător al lui Tottenham e remarcabil. Cred că e foarte mulţumit de nivelul de organizare pe care îl avem la club. Probabil nu era obişnuit cu asta“, a spus ironic lusitanul.

Mai mult, el a continuat atacurile voalate la adresa clubului spaniol în momentul în care jurnaliştii prezenţi în sală l-au întrebat ce părere are despre reputaţia pe care o avea Bale în capitala Spaniei. „Reputaţia e una, faptele sunt altceva. Mi-ar plăcea să am reputaţia lui şi patru Ligi ale Campionilor. Am doar două. Deci, faptele spun că Gareth a făcut diferenţa la clubul acela.

Era un club care, de ani şi ani şi ani şi ani, nu juca nici măcar în sferturile de finală ale Champions League. Apoi, un mare salt înainte cu trei semifinale consecutive (n.r. – sub comanda lui Mourinho). Şi când a ajuns el (n.r. – Bale), au câştigat de patru ori în cinci ani. Pentru mine, astea sunt faptele“, a concluzionat portughezul.