Sport

Jose Mourinho îl vrea la Real Madrid pe starul lui Cristi Chivu! Fotbalistul s-a dat de gol pe Instagram

Florentino Perez și Jose Mourinho vor să restructureze Real Madrid din temelii pentru următorul sezon. Una dintre principalele ținte pentru achiziție este vedeta lui Cristi Chivu, de la Inter Milano
Ciprian Păvăleanu
21.05.2026 | 16:15
Jose Mourinho il vrea la Real Madrid pe starul lui Cristi Chivu Fotbalistul sa dat de gol pe Instagram
ULTIMA ORĂ
Jose Mourinho a pus ochii pe pe starul lui Cristi Chivu de la Inter. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Jose Mourinho (63 de ani) va fi noul antrenor al lui Real Madrid începând cu următorul sezon, iar portughezul deja își plănuiește campania de transferuri cu minuțiozitate, întrucât cea de anul trecut a fost una dezastruoasă. Pe lângă zona mediană, noul antrenor al madrilenilor vrea să-și aducă și un stoper pe care să se poată baza, iar principala variantă ar fi Alessandro Bastoni, starul lui Cristi Chivu, care a apărut și printre dorințele rivalilor de la FC Barcelona.

Jose Mourinho a pus ochii pe Bastoni! Starul lui Inter s-a dat de gol pe Instagram

Real Madrid pregătește o reconstrucție la echipă, iar în această vară vor apărea foarte multe plecări și foarte multe achiziții la echipă. Jose Mourinho vrea mână liberă în ceea ce privește transferurile, iar una dintre variantele pe care el le vede printre cele mai bune în centrul defensivei este Alessandro Bastoni.

ADVERTISEMENT

Stoperul cotat la 70.000.000 de euro nu a avut cel mai bun sezon al său, însă este curtat atât de Real Madrid, cât și de Barcelona. Jurnalistul Miguel Serrano a informat că italianul este una dintre țintele pe care „The Special One” deja le-a stabilit, iar acest transfer ar putea însemna o lovitură dură și pentru rivali.

Starul italian s-a dat de gol pe Instagram, unde nu a ezitat să aprecieze postarea în care celebrul jurnalist Fabrizio Romano a anunțat că Jose Mourinho va fi noul antrenor principal al lui Real Madrid începând cu sezonul 2026/2027 și că va avea un contract valabil pentru următorii trei ani.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali, după discuția cu Nicușor Dan: Grupări din PNL vor guvern minoritar,...
Digi24.ro
Gigi Becali, după discuția cu Nicușor Dan: Grupări din PNL vor guvern minoritar, dar le e frică de Bolojan. Să-l trimită pe Pahonțu
Postarea lui Fabrizio Romano despre Mourinho a fost apreciată de Alessandro Bastoni
Postarea lui Fabrizio Romano despre Mourinho a fost apreciată de Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni, criticat aspru în presa din Italia și pe social media

Alessandro Bastoni era un fotbalist extrem de promițător, însă forma sa din ultima vreme a lăsat de dorit. El nu a făcut cel mai bun sezon pentru Inter și Italia, iar acest lucru i-a atras critici dure, mai ales după ce a văzut cartonașul roșu în prima repriză a meciului de baraj decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial, pe care „Squadra Azzurra” l-a pierdut contra Bosniei în cele din urmă.

ADVERTISEMENT
Ce lovitură! Starul care a refuzat să joace pentru România a primit vestea:...
Digisport.ro
Ce lovitură! Starul care a refuzat să joace pentru România a primit vestea: OUT de la Cupa Mondială

În Serie A, el a trecut printr-o perioadă oribilă după ce a simulat grosolan în derby-ul cu Juventus, iar gestul său a atras un al doilea galben și implicit o eliminare a adversarului. După acest episod, italianul a fost ținta jignirilor și chiar a amenințărilor, iar Cristi Chivu a luat atitudine și a încercat de mai multe ori să-l apere în spațiul public.

ADVERTISEMENT
„Silent Day” în România! Măsura radicală luată de FRF pentru a-i proteja pe...
Fanatik
„Silent Day” în România! Măsura radicală luată de FRF pentru a-i proteja pe copii
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani...
Fanatik
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Încă o victimă la Rapid, după Elvir Koljic! „Campionul accidentărilor” nu mai este...
Fanatik
Încă o victimă la Rapid, după Elvir Koljic! „Campionul accidentărilor” nu mai este dorit în Giulești
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Gigi Becali a refuzat să își vândă fotbalistul pentru 4.000.000 de euro: 'A...
iamsport.ro
Gigi Becali a refuzat să își vândă fotbalistul pentru 4.000.000 de euro: 'A cerut o sumă enormă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!