Jose Mourinho îl vrea la Real Madrid pe starul lui Cristi Chivu! Fotbalistul s-a dat de gol pe Instagram

ADVERTISEMENT

Jose Mourinho (63 de ani) va fi noul antrenor al lui Real Madrid începând cu următorul sezon, iar portughezul deja își plănuiește campania de transferuri cu minuțiozitate, întrucât cea de anul trecut a fost una dezastruoasă. Pe lângă zona mediană, noul antrenor al madrilenilor vrea să-și aducă și un stoper pe care să se poată baza, iar principala variantă ar fi Alessandro Bastoni, starul lui Cristi Chivu, care a apărut și printre dorințele rivalilor de la FC Barcelona.

Jose Mourinho a pus ochii pe Bastoni! Starul lui Inter s-a dat de gol pe Instagram

Real Madrid pregătește o reconstrucție la echipă, iar în această vară vor apărea foarte multe plecări și foarte multe achiziții la echipă. Jose Mourinho vrea mână liberă în ceea ce privește transferurile, iar una dintre variantele pe care el le vede printre cele mai bune în centrul defensivei este Alessandro Bastoni.

ADVERTISEMENT

Stoperul cotat la 70.000.000 de euro nu a avut cel mai bun sezon al său, însă Jurnalistul Miguel Serrano a informat că italianul este una dintre țintele pe care „The Special One” deja le-a stabilit, iar acest transfer ar putea însemna o lovitură dură și pentru rivali.

🚨 BREAKING: José Mourinho, new incoming manager of Real Madrid, really likes Alessandro Bastoni. Mourinho believes Bastoni would bring a boost in quality to Real Madrid's defence. 🇮🇹 values the defender at €70M. [via , ] — Inter Xtra (@Inter_Xtra)

Starul italian s-a dat de gol pe Instagram, unde nu a ezitat să aprecieze postarea în care celebrul jurnalist Fabrizio Romano a anunțat că Jose Mourinho va fi noul antrenor principal al lui Real Madrid începând cu sezonul 2026/2027 și că va avea un contract valabil pentru următorii trei ani.

ADVERTISEMENT

Alessandro Bastoni, criticat aspru în presa din Italia și pe social media

Alessandro Bastoni era un fotbalist extrem de promițător, însă forma sa din ultima vreme a lăsat de dorit. El nu a făcut cel mai bun sezon pentru Inter și Italia, iar acest lucru i-a atras critici dure, mai ales după ce a văzut cartonașul roșu în prima repriză a meciului de baraj decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial, pe care „Squadra Azzurra” l-a pierdut contra Bosniei în cele din urmă.

ADVERTISEMENT

În Serie A, el a trecut printr-o perioadă oribilă după ce a simulat grosolan în derby-ul cu Juventus, iar gestul său a atras un al doilea galben și implicit o eliminare a adversarului. , iar Cristi Chivu