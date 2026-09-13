Sport

Jose Mourinho, impresionat de Andrei Rațiu! Românul l-a forțat pe „Special One” să schimbe tactica: „Trebuia să închidem ușa”

Real Madrid a învins fără probleme pe Rayo Vallecano cu 4-1 pe „Santiago Bernabeu”, însă fundașul dreapta Andrei Rațiu a ieșit în evidență și a fost lăudat chiar de Jose Mourinho, antrenorul gazdelor.
Flaviu Popa
13.09.2026 | 09:20
Jose Mourinho impresionat de Andrei Ratiu Romanul la fortat pe Special One sa schimbe tactica Trebuia sa inchidem usa
ULTIMA ORĂ
Andrei Rațiu și Vinicius Jr.
ADVERTISEMENT

Jose Mourinho l-a lăudat pe Andrei Rațiu pentru modul în care a evoluat în partida Real Madrid – Rayo Vallecano, scor 4-1. Gazdele au înscris prin Mbappe (’14, ’90+1), Carreras (’17) și Bellingham (’35), în timp ce formația lui Rațiu a reușit golul de onoare prin Camello (’51). Faza golului a pornit după o recuperare a lui Andrei Rațiu.

Andrei Rațiu l-a forțat pe Jose Mourinho să facă o schimbare pentru a „închide cămara”

Mai mult, fundașul român a fost mereu prezent în atac, lucru observat și de Mourinho. În minutul 90+3, de exemplu, Rațiu l-a amețit cu un dribling pe Alvaro Carreras, fotbalist de 50 de milioane de euro adus de la Benfica. A urmat mai apoi o pasă perfectă pentru Alemao, care a fost aproape să facă 4-2.

ADVERTISEMENT

Antrenorul celor de la Real Madrid a remarcat și cum la golul lui Rayo, Andrei Rațiu i-a „furat” mingea lui Vinicius Junior și i-a pasat lui Camello, care a înscris pentru oaspeți. În cele din urmă, forțat de prestația bună a lui Rațiu, Mourinho a decis să facă o schimbare tactică pe acea parte a terenului.

„Aveam 3-1, mai erau cinci minute de jucat, iar fundașul dreapta (n.r. Andrei Rațiu) al lui Rayo era foarte bun, foarte ofensiv, rapid, puternic, cu o capacitate extraordinară de a repeta eforturile și de a crea probleme pe acea parte.

ADVERTISEMENT
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu,...
Digi24.ro
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan

Mi s-a părut că era momentul să ‘închidem ușa’ (n.r. a urmat schimbarea lui Vinicius Junior cu Marc Cucurella)”, a explicat Mourinho la finalul partidei. Integralist în partida de la Madrid, Andrei Rațiu a jucat timp de 98 de mine cu tot cu prelungiri.

ADVERTISEMENT
Și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii, iar amanta...
Digisport.ro
Și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii, iar amanta l-a convins să-i mai dea o lovitură! ”A fost șocată”

Cifrele lui Andrei Rațiu cu Real Madrid. Nu toată lumea a apreciat prestația fundașului român pe Bernabeu

A atins mingea de 71 de ori și a oferit 36 de pase bune din 42 de încercări. Prezent atât în ofensivă, cât și în defensivă, Rațiu a câștigat 3 dueluri de unu la unu din 8 și a comis un singur fault. Cu trei contribuții defensive, două interceptări, 7 recuperări, Rațiu nu a șutat niciodată pe poarta adversă.

ADVERTISEMENT

Interesant, jurnaliștii spanioli au avut păreri împărțite despre prestația lui Rațiu din partida cu Real Madrid. Cotidianul Marca, de exemplu, i-a acordat două stele românului, la fel ca și lui Mbappe, Carreras, Bellingham și Camello. Publicația AS, în schimb, l-a considerat pe Rațiu slab și a tras o linie în dreptul său, considerând că nu merită nicio apreciere de niciun fel. Mundo Deportivo i-a acordat o stea lui Rațiu (slab), însă de la Rayo doar portarul Audero, Pedro Diaz și Camello au primit două stele.

Gol de generic pentru Messi, dar șansă ratată pentru un nou record al...
Fanatik
Gol de generic pentru Messi, dar șansă ratată pentru un nou record al argentinianului
„Baciu e ajutor de antrenor la FCSB!”. Mitică Dragomir a răbufnit în direct
Fanatik
„Baciu e ajutor de antrenor la FCSB!”. Mitică Dragomir a răbufnit în direct
Motive de îngrijorare în Giulești după Rapid – Voluntari 2-1: „Da, suntem în...
Fanatik
Motive de îngrijorare în Giulești după Rapid – Voluntari 2-1: „Da, suntem în top, dar nu suntem chiar top!”. Analiza lui Bogdan Baratky
Tags:
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Cunoscutul fotbalist român, lăsat corigent la matematică de fratele lui Ilie Bolojan: 'Mă...
iamsport.ro
Cunoscutul fotbalist român, lăsat corigent la matematică de fratele lui Ilie Bolojan: 'Mă punea să cânt în fața clasei ca să mă treacă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!