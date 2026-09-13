Jose Mourinho, impresionat de Andrei Rațiu! Românul l-a forțat pe „Special One” să schimbe tactica: „Trebuia să închidem ușa”

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Jose Mourinho l-a lăudat pe Andrei Rațiu pentru modul în care a evoluat în partida Real Madrid – Rayo Vallecano, scor 4-1. Gazdele au înscris prin Mbappe (’14, ’90+1), Carreras (’17) și Bellingham (’35), în timp ce formația lui Rațiu a reușit golul de onoare prin Camello (’51). Faza golului a pornit după o recuperare a lui Andrei Rațiu.

Andrei Rațiu l-a forțat pe Jose Mourinho să facă o schimbare pentru a „închide cămara”

Mai mult, fundașul român a fost mereu prezent în atac, lucru observat și de Mourinho. În minutul 90+3, de exemplu, Rațiu l-a amețit cu un dribling pe Alvaro Carreras, fotbalist de 50 de milioane de euro adus de la Benfica. A urmat mai apoi o pasă perfectă pentru Alemao, care a fost aproape să facă 4-2.

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Antrenorul celor de la Real Madrid a remarcat și cum la golul lui Rayo, Andrei Rațiu i-a „furat” mingea lui Vinicius Junior și i-a pasat lui Camello, care a înscris pentru oaspeți. În cele din urmă, forțat de prestația bună a lui Rațiu, Mourinho a decis să facă o schimbare tactică pe acea parte a terenului.

, iar fundașul dreapta (n.r. Andrei Rațiu) al lui Rayo era foarte bun, foarte ofensiv, rapid, puternic, cu o capacitate extraordinară de a repeta eforturile și de a crea probleme pe acea parte.

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Mi s-a părut că era momentul să ‘închidem ușa’ (n.r. a urmat schimbarea lui Vinicius Junior cu Marc Cucurella)”, a explicat Mourinho la finalul partidei. Integralist în partida de la Madrid, Andrei Rațiu a jucat timp de 98 de mine cu tot cu prelungiri.

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Cifrele lui Andrei Rațiu cu Real Madrid. Nu toată lumea a apreciat prestația fundașului român pe Bernabeu

A atins mingea de 71 de ori și a oferit 36 de pase bune din 42 de încercări. Prezent atât în ofensivă, cât și în defensivă, Rațiu a câștigat 3 dueluri de unu la unu din 8 și a comis un singur fault. Cu trei contribuții defensive, două interceptări, 7 recuperări, Rațiu nu a șutat niciodată pe poarta adversă.

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Interesant, din partida cu Real Madrid. Cotidianul Marca, de exemplu, i-a acordat două stele românului, la fel ca și lui Mbappe, Carreras, Bellingham și Camello. Publicația AS, în schimb, l-a considerat pe Rațiu slab și a tras o linie în dreptul său, considerând că nu merită nicio apreciere de niciun fel. Mundo Deportivo i-a acordat o stea lui Rațiu (slab), însă de la Rayo doar portarul Audero, Pedro Diaz și Camello au primit două stele.