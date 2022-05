Jose Mourinho, în lacrimi după ce a câștigat Conference League cu AS Roma: ”Am atât de multe lucruri în minte acum”

Italienii , scor 1-0, și au cucerit primul trofeu european din istorie.

Prima reacție a lui Jose Mourinho după ce a cucerit Conference League cu AS Roma

Finalul întâlnirii l-a găsit în lacrimi pe Jose Mourinho, care a egalat un în fotbal, și portughezul abia a reușit să lege câteva cuvinte la primul interviu după ce a câștigat Conference League cu AS Roma.

”Sunt aici de 11 și luni și acum înțelege toată lumea unde am venit. Am atât de multe lucruri în minte acum…”, a declarat portughezul printre lacrimi, pentru Sky Sport Italia.

Portughezul continuă la Roma și sezonul viitor

După ce a respirat și și-a șters lacrimile, ”The Special One” a continuat interviul: ”Toate trofeele europene sunt importante, doar eu și Trapattoni am câștigat toate finalele europene în care am jucat, mă simt un pic bătrân. Am făcut-o în 2003, 2015 sau 2016, acum în 2022. Acum plec în vacanță la plajă să mă bucur de toate astea.

Conference League este o competiție pe care am simțit că o vom câștiga încă de la început, apoi jocurile au devenit din ce în ce mai provocatoare, au fost echipe puternice precum Marseille și Feyenoord. Noi țintesem acestă trofeu.

În ciuda tuturor zvonurilor vreau să rămân la Roma. Oamenii din familia Friedkin sunt onești și fantastici, această poveste este menită să continue, trebuie să continuăm cu acest proiect și să definim direcția pentru sezonul următor”.

Trofeu special pentru Mourinho

Tehnicianul portughez a explicat de ce este extrem de important acest trofeu pentru el și consideră că a scris istorie împreună cu elevii săi.

”Lucru foarte frumos la cariera mea este că, dincolo de trofeul european cu Manchester United, cele câștigate cu Porto, cu Inter și cu Roma sunt foarte specială. Una este să câștigi când toată lumea se așteaptă, alta e să o faci cu echipe care te fac nemuritor, asta te face să te simți special.

Bineînțeles că mă gândesc la mine, dar mă gândesc și la suporterii care astăzi vor petrece. Sper că vor putea sărbători, sunt foarte fericit pentru copiii noștri, pentru toată familia Romei.

În vestiar după meciul de la Torino le-am spus băieților că am făcut ceea ce trebuia să facem, să ne calificăm în Europa League. Astăzi nu a fost muncă azi a fost istorie de făcut și am scris istorie”, a continuat Mourinho.

Zaniolo, dedicații pentru toată familia

Marcatorul unicului gol al finalei Conference League, Nicolo Zaniolo, a mărturisit că a visat de mic copil la acest moment: ”Mi-am împlinit visul de când eram copil. Acest trofeu a fost câștigat și pentru fani.

Sunt foarte fericit, foarte fericit, este o emoție copleșitoare. A fost visul meu de când eram copil și acum am reușit să îl împlinesc. Fanii sunt fantastici, au fost de-a dreptul incredibili în seara aceasta. Performanța pe care am obținut-o este pentru ei.

Suntem o echipă puternică, nici nu ne dăm seama cât de puternică, acum ne bucurăm de această victorie. Cui îi dedic această reușită? Mamei mele, tatălui meu, surorii mele, întregii familii, care mi-a fost mereu aproape de-a lungul anilor”.