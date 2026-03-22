Imagini sfâșietoare cu Jose Mourinho pe banca tehnică! Ce s-a întâmplat. Video

Jose Mourinho (63 de ani) a fost foarte afectat de moartea fostului său colaborator, Silvino Louro, care a decedat pe 19 martie, la vârsta de 67 de ani. Benfica a ținut un minut de reculegere în memoria fostului portar înainte de meciul contra celor de la Vitoria Guimaraes, iar tehnicianul portughez a început să plângă pe banca tehnică.

Trecerea în neființă a lui Silvino Louro a fost o veste devastatoare atât pentru Jose Mourinho, cât și pentru cele două echipe care s-au întâlnit sâmbătă pe Estadio da Luz. Fostul portar a evoluat pentru Vitoria Guimaraes în perioada 1982-1984, înainte de a se transfera la Benfica, unde avea să petreacă nu mai puțin de 10 ani. „Vulturii” i-au dedicat un succes cu 3-0 lui Silvino, care a decedat pe 19 martie, la vârsta de 67 de ani. La final, Jose Mourinho a vorbit despre fostul său colaborator. „E greu de crezut că nu mai e. El a plecat, dar amintirile rămân. Încă e timpul să-l jelim, dar sper că eu și mulți dintre prietenii lui din Setubal să mai avem mulți ani pentru a râde și a plânge împreună. Am petrecut 18 ani împreună, sunt atât de multe amintiri.

Să trăiești alături de el însemna să râzi foarte mult, era un om de care te puteai îndrăgosti ușor. A fost la mine acasă, alături de soția mea, de fiica mea și de fiul meu, dar acum trebuie să ne gândim la cei care au rămas în urmă. Copiii lui fac parte din viețile noastre, au crescut cu noi și trebuie să fim alături de ei acum. Înainte de meci, când l-am văzut pe ecran, mi-a fost foarte greu, dar îmi voi aduce aminte tot timpul de cuvintele lui: înainte de fiecare meci, îmi spunea ‘Frate, totul va fi în regulă astăzi’ ”, a afirmat tehnicianul portughez. După acest succes, Benfica s-a apropiat la 4 puncte de .

Cine a fost Silvino Louro

Născut la Setubal, Silvino Louro a debutat la echipa locală Vitoria, iar pe parcursul carierei a mai evoluat la Vitoria Guimaraes, Benfica, Aves, FC Porto și Salgueiros. Cea mai importantă perioadă din cariera de fotbalist a fost petrecută la Benfica, alături de care a evoluat în două finale de Cupa Campionilor Europeni, în 1988, 0-0 și 5-6 la loviturile de departajare cu PSV Eindhoven, și 1990, 0-1 cu AC Milan.

După retragere, a devenit antrenor de portari la FC Porto, unde avea să înceapă colaborarea cu Jose Mourinho. Louro a făcut parte din staff-ul lui Mourinho timp de 18 ani, la Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid și Manchester United, contribuind la numeroasele trofee câștigate de aceste formații, precum două Ligi ale Campionilor sau 8 titluri. În perioada în care Louro a colaborat cu , dar și pe Cristi Chivu, la Inter.