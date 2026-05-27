Sport

Jose Mourinho începe curățenia generală! Cei cinci jucători care nu mai au viitor la Real Madrid

Florentino Perez își pune baza în Jose Mourinho pentru a revitaliza Real Madrid, care are nevoie clar de o reconstrucție la nivelul lotului. „Los blancos” se vor despărți de cel puțin 5 jucători în această vară
Ciprian Păvăleanu
27.05.2026 | 23:06
Jose Mourinho incepe curatenia generala Cei cinci jucatori care nu mai au viitor la Real Madrid
ULTIMA ORĂ
Real Madrid se pregătește să se despartă de cel puțin cinci jucători în această vară. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Real Madrid traversează una dintre cele mai grele perioade din istoria sa recentă. Clubul madrilen nu a câștigat niciun trofeu în ultimele două sezoane, iar Florentino Perez este gata să pună piciorul în prag. Mai multe nume importante de la Real Madrid ar putea părăsi echipa, printre care și Eduardo Camavinga (23 de ani).

Mourinho face curățenie! Eduardo Camavinga, out de la Real Madrid!

Eduardo Camavinga nu a mai oferit aportul scontat la Real Madrid, iar clubul este pe cale să renunțe la serviciile sale. Impedimentul principal este contractul, care mai este valabil până în 2029. Tocmai din această cauză, francezul și-ar dori să rămână la echipă, în ciuda relației tot mai instabile cu clubul.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul a intrat complet în dizgrația fanilor după cartonașul roșu prostesc pe care l-a primit în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, contra lui Bayern Munchen, iar odată cu plecarea lui Arbeloa la Real Madrid se pregătește venirea unui nou mijlocaș defensi. Unul dintre preferații lui Mourinho ar fi Morten Hjulmand, căpitan la Sporting Lisabona.

Alți patru fotbaliști sunt pe picior de plecare de la Real Madrid

Pe lângă mijlocașul din Hexagon, Real Madrid este pe cale să se despartă de alți patru fotbaliști. Unul dintre ei este Dani Ceballos, care nu mai intră în calculele clubului după ce a avut un conflict cu Alvaro Arbeloa. De asemenea, Fran Garcia ar putea părăsi și el Madridul. Chiar dacă Ferland Mendy a suferit o accidentare care îi pune cariera în pericol, spaniolii vor miza cel mai probabil pe transferul unei soluții mult mai solide pentru postul de fundaș stânga, acolo unde titular este Alvaro Carreras.

ADVERTISEMENT
„Iată cum doborâți un F-18”: imagini din taberele milițiilor iraniene. Antrenamente cu rachete...
Digi24.ro
„Iată cum doborâți un F-18”: imagini din taberele milițiilor iraniene. Antrenamente cu rachete antiaeriene contra avioanelor de luptă

„Los blancos” îi caută echipă și lui Alvaro Garcia, fie că va fi vorba de un transfer definitiv sau un împrumut. Tânărul vârf de atac a arătat reale calități, însă imposibilitatea de a prinde minute în fața unor jucători precum Vinicius, Mbappe sau Rodrygo îl face să-și dorească să plece într-un loc unde se poate dezvolta. Franco Mastantuono va fi cedat și el, însă în cazul său singura opțiune acceptată de club este împrumutul, întrucât Real Madrid a investit foarte mulți bani în transferul său și continuă să aibă mare încredere în calitățile sud-americanului.

ADVERTISEMENT
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro...
Digisport.ro
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Andrei Rațiu poate scrie istorie! Evoluția românului din finala Conference League. Emoții pentru...
Fanatik
Andrei Rațiu poate scrie istorie! Evoluția românului din finala Conference League. Emoții pentru fundașul dreapta pe finalul primei reprize!
Edvinas Gertmonas, transfer spectaculos în Vest! Fostul portar al lui U Cluj a...
Fanatik
Edvinas Gertmonas, transfer spectaculos în Vest! Fostul portar al lui U Cluj a fost prezentat la noua sa echipă
Încă o lovitură pentru CFR Cluj după plecarea lui Pancu: FIFA i-a dat...
Fanatik
Încă o lovitură pentru CFR Cluj după plecarea lui Pancu: FIFA i-a dat interdicție la transferuri! Despre ce datorie e vorba. Exclusiv
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul...
iamsport.ro
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul Pancu / CFR Cluj
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!