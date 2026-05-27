Jose Mourinho începe curățenia generală! Cei cinci jucători care nu mai au viitor la Real Madrid

Real Madrid traversează una dintre cele mai grele perioade din istoria sa recentă. Clubul madrilen nu a câștigat niciun trofeu în ultimele două sezoane, iar Florentino Perez este gata să pună piciorul în prag. Mai multe nume importante de la Real Madrid ar putea părăsi echipa, printre care și Eduardo Camavinga (23 de ani).

Mourinho face curățenie! Eduardo Camavinga, out de la Real Madrid!

Eduardo Camavinga nu a mai oferit aportul scontat la Real Madrid, iar clubul este pe cale să renunțe la serviciile sale. Impedimentul principal este contractul, care mai este valabil până în 2029. Tocmai din această cauză, francezul și-ar dori să rămână la echipă, în ciuda relației tot mai instabile cu clubul.

Mijlocașul a intrat complet în dizgrația fanilor după cartonașul roșu prostesc pe care l-a primit în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, contra lui Bayern Munchen, iar odată cu plecarea lui Arbeloa la Real Madrid se pregătește venirea unui nou mijlocaș defensi. Unul dintre preferații lui Mourinho ar fi Morten Hjulmand, căpitan la Sporting Lisabona.

Alți patru fotbaliști sunt pe picior de plecare de la Real Madrid

Pe lângă mijlocașul din Hexagon, Real Madrid este pe cale să se despartă de alți patru fotbaliști. Unul dintre ei este Dani Ceballos, care nu mai intră în calculele clubului De asemenea, Fran Garcia ar putea părăsi și el Madridul. Chiar dacă spaniolii vor miza cel mai probabil pe transferul unei soluții mult mai solide pentru postul de fundaș stânga, acolo unde titular este Alvaro Carreras.

„Los blancos” îi caută echipă și lui Alvaro Garcia, fie că va fi vorba de un transfer definitiv sau un împrumut. Tânărul vârf de atac a arătat reale calități, însă imposibilitatea de a prinde minute în fața unor jucători precum Vinicius, Mbappe sau Rodrygo îl face să-și dorească să plece într-un loc unde se poate dezvolta. Franco Mastantuono va fi cedat și el, însă în cazul său singura opțiune acceptată de club este împrumutul, întrucât Real Madrid a investit foarte mulți bani în transferul său și continuă să aibă mare încredere în calitățile sud-americanului.