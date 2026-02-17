Jose Mourinho, întrebat frontal despre revenirea la Real Madrid: „Îi poți spune nu lui Florentino Perez?”

ADVERTISEMENT

Marți seară, de la ora 22:00, Benfica va primi vizita lui Real Madrid în prima manșă a play-off-ului din UEFA Champions League. Antrenorul „vulturilor” a prefațat întâlnirea, dar a vorbit și despre posibilitatea de a o prelua în vară pe Real Madrid, echipă la care a mai activat în perioada 2010-2013.

Jose Mourinho, înapoi la Real Madrid? Ce a declarat portughezul

Jose Mourinho ar putea să plece de la Benfica în vară, deoarece în contractul său există o clauză care prevede acest lucru în cazul în care se va schimba președintele clubului. În acest context, s-a vorbit despre o posibilă revenire a sa la Real Madrid, echipă antrenată momentan de Alvaro Arbeloa, însă portughezul a negat această variantă. „Am dat tot ce am avut la Real Madrid. Am făcut lucruri bune, am făcut lucruri rele, asta e. Când un profesionist părăsește un club cu acel sentiment, e un lucru bun.

Oamenii din Madrid mă respectă pentru că am dat totul, ei știu că am făcut greșeli. Nu vreau să alimentez povești care nu există. Singurul lucru care există este contractul meu pe un an cu Benfica, e un contract special pentru că a fost semnat în timpul alegerilor. În cazul în care se schimbă președintele, ar fi ușor atât pentru mine, cât și pentru club, să reziliem contractul.

Nu există niciun fel de contact cu Real Madrid, mi-aș dori să o elimin pe Real Madrid, dar mi-ar plăcea și ca Alvaro să câștige titlul în La Liga și să rămână la Real pentru mulți ani, pentru că e un adevărat ‘madridista’. (n.r. îi poți spune nu lui Florentino Perez?) Da, poți”, a spus Mourinho, conform .

Benfica, pregătită pentru duelul cu Real Madrid

Benfica și Real Madrid s-au întâlnit pe 28 ianuarie, în ultima etapă a fazei ligii, iar . „Nu spun că avem nevoie de un miracol pentru a o elimina pe Real Madrid, dar trebuie să fim la cel mai înalt nivel. Nu doar la un nivel bun, la cel mai bun.

Dacă a fost dificil să îi învingem o dată, va fi mult mai dificil să o facem de două ori. E o provocare pentru noi, dar provocarea lor este să câștige Champions League, este o mare diferență. Trebuie să jucăm cu bucurie pentru că merităm să fim aici după ce am început cu 0 puncte în 4 meciuri”, a declarat .