Jose Mourinho, mesaj din suflet pentru Cristi Chivu înainte de meciul care o poate face pe Inter campioană: „Voi fi acolo!”

Cristi Chivu este la un pas de titlul în Serie A cu Inter Milano, iar Jose Mourinho a avut un mesaj special pentru fostul său elev. „The Special One” l-a lăudat pe antrenorul român.
Alex Bodnariu
29.04.2026 | 16:14
Jose Mourinho, cuvinte frumoase pentru Cristi Chivu înainte de meciul care o poate face pe Inter campioană
Cristi Chivu este foarte aproape de cea mai mare performanță din cariera sa de antrenor. Dacă echipa sa, Inter Milano, se impune duminică, pe teren propriu, în meciul cu Parma, matematic este campioana Italiei. Jose Mourinho, fostul tehnician al „nerazzurrilor”, l-a lăudat pe Chivu în presa din Peninsulă.

Cristi Chivu, la 90 de minute de primul titlu din cariera de antrenor

Antrenorul român este foarte aproape să câștige titlul în primul său sezon la Inter Milano. „Nerazzurrii” sunt pe primul loc, la o diferență confortabilă de AC Milan și Napoli, iar o victorie duminică seara, în meciul cu Parma, este echivalentă cu câștigarea matematică a campionatului din Serie A.

Performanța este una uriașă pentru un antrenor aflat abia la al doilea sezon la seniori. Anul trecut, Chivu a salvat-o pe Parma de la retrogradare, iar acum se pregătește să sărbătorească, în Piazza del Duomo, primul său Scudetto din cariera de tehnician.

Jose Mourinho, antrenorul care a lucrat cu Cristi Chivu la Inter, a ținut să-l laude pe actualul tehnician al „nerazzurrilor”. „The Special One” rămâne însă precaut și spune că sărbătoarea poate începe doar atunci când „nerazzurrii” sunt matematic campioni în Serie A.

„Cristi Chivu nu a devenit antrenor din întâmplare. A petrecut ani de zile alături de jucători tineri, cu siguranță s-a pregătit. Nu are prea multă experiență, dar a venit totuși de la un club cu mai puțină presiune și responsabilitate, precum Parma, și a ajuns la Inter într-o perioadă de stabilitate. Evident, câștigarea Scudetto-ului din prima încercare este ceva grozav.

Știm cu toții că îl va câștiga, dar trebuie să-l câștige. Nu sunt superstițios, dar cred cu adevărat în aceste lucruri în fotbal. Dacă matematica nu spune că s-a terminat, nu s-a terminat… Când va câștiga (n.r. trofeul), voi fi acolo”, a declarat Jose Mourinho, conform Tuttomercato.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
