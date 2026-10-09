Jose Mourinho, mesaj pentru Cristi Chivu la Inter: „Sper că nu va reuşi asta!”

Jose Mourinho a declarat că nu îşi doreşte ca Interul lui Cristi Chivu să reuşească tripla în acest an. Antrenorul lui Real Madrid este singurul care a reuşit acest obiectiv pe banca Interului, în sezonul 2009-2010, când l-a avut pe Cristi Chivu elev.
Inter Milano a reuşit eventul în stagiunea precedentă, iar fanii „nerazzurrilor” visează în actuala stagiune la tripla istorică: Serie A, Cupa Italiei şi Champions League. Anul trecut, echipa italiană a fost eliminată în 16-imi de Bodo/Glimt, scor 2-5, la general.
Jose Mourinho a fost întrebat dacă Inter Milano poate reuşi o nouă triplă, la 16 ani de la precedenta performanţă. Actualul antrenor de la Real Madrid a declarat că nu îşi doreşte ca Inter să reuşească tripla:
„Va fi greu, dar pot realiza tripla în acest sezon. Va fi dificil, pentru că există Roma și vor avea de înfruntat o competiție dură în campionat. Și în Cupa Italiei se poate întâmpla ceva. Totuși, cred că Inter are tot ce-i trebuie pentru… Sper că nu, sper că nu. Inter are multe atuuri pentru a realiza un sezon mai bun decât în ultimii ani: să câștige campionatul, campionatul și cupa. Inter poate face mai mult”, a spus Mourinho pentru fcinter1908.it.
Real Madrid şi Inter s-au duelat în meciul vedetă din prima etapă a UEFA Champions League. Echipa lui Chivu a fost învinsă cu 1-2 pe Santiago Bernabeu, la capătul unui meci spectaculos, în care italienii au avut şansa egalării în final.
Inter Milano e pe locul secund în Serie A după primele cinci etape, cu 13 puncte. Echipa lui Chivu este la egalitate cu AS Roma, echipă cu un golaveraj mai bun. Etapa viitoare, Inter va juca împotriva celor de la Parma.