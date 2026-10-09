Jose Mourinho, mesaj pentru Cristi Chivu la Inter: „Sper că nu va reuşi asta!”

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Jose Mourinho a declarat că nu îşi doreşte ca Interul lui Cristi Chivu să reuşească tripla în acest an. Antrenorul lui Real Madrid este singurul care a reuşit acest obiectiv pe banca Interului, în sezonul 2009-2010, când l-a avut pe Cristi Chivu elev.

Jose Mourinho nu vrea să îşi vadă recordul bătut de Chivu: „Are tot ce îi trebuie

Inter Milano a reuşit eventul în stagiunea precedentă, iar fanii „nerazzurrilor” visează în actuala stagiune la tripla istorică: Serie A, Cupa Italiei şi Champions League. Anul trecut, echipa italiană a fost eliminată în 16-imi de Bodo/Glimt, scor 2-5, la general.

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Jose Mourinho a fost întrebat dacă Inter Milano poate reuşi o nouă triplă, la 16 ani de la precedenta performanţă. Actualul antrenor de la Real Madrid a declarat că nu îşi doreşte ca Inter să reuşească tripla:

„Va fi greu, dar pot realiza tripla în acest sezon. Va fi dificil, pentru că există Roma și vor avea de înfruntat o competiție dură în campionat. Și în Cupa Italiei se poate întâmpla ceva. Totuși, cred că Inter are tot ce-i trebuie pentru… Sper că nu, sper că nu. Inter are multe atuuri pentru a realiza un sezon mai bun decât în ultimii ani: să câștige campionatul, campionatul și cupa. Inter poate face mai mult”, a spus Mourinho pentru .

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Real Madrid – Inter, meci epic în Champions League!

Real Madrid şi Inter s-au duelat în meciul vedetă din prima etapă a UEFA Champions League. la capătul unui meci spectaculos, în care italienii au avut şansa egalării în final.

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Inter Milano e pe locul secund în Serie A după primele cinci etape, cu 13 puncte. , echipă cu un golaveraj mai bun. Etapa viitoare, Inter va juca împotriva celor de la Parma.