José Mourinho, out de la Fenerbahçe! Vis năruit pentru Gigi Becali și MM Stoica. FCSB nu se va duela cu „The Special One” în Europa League

José Mourinho a rămas fără echipă! Antrenorul portughez a fost dat afară de la Fenerbahçe după eliminarea din UEFA Champions League.
Alex Bodnariu
29.08.2025 | 10:58
breaking news
Veste-șoc în fotbalul internațional. José Mourinho, unul dintre cei mai cunoscuți antrenori din lume, a fost dat afară de la Fenerbahçe. Echipa din Turcia a ratat pentru încă un sezon calificarea în UEFA Champions League, iar oficialii au decis să încheie colaborarea cu tehnicianul portughez.

José Mourinho, dat afară de la Fenerbahçe

Aventura lui José Mourinho în Turcia s-a încheiat după un sezon și câteva săptămâni. Portughezul nu a reușit performanțe notabile la Fenerbahçe. A ratat pentru doi ani consecutivi calificarea în Champions League, iar înfrângerea cu Benfica i-a fost decisivă.

„Clubul nostru de fotbal anunță că, începând cu sezonul 2024-2025, colaborarea cu antrenorul José Mourinho a ajuns la final.

Îi mulțumim pentru munca și devotamentul arătat în această perioadă la conducerea echipei și îi dorim mult succes în continuarea carierei sale”, au notat cei de la Fenerbahçe într-un comunicat oficial.

Vis năruit pentru Gigi Becali și MM Stoica

Visul lui Gigi Becali și al lui Mihai Stoica ca FCSB să joace în această ediție de UEFA Europa League cu Jose Mourinho s-a spulberat chiar înainte de tragerea la sorți. Patronul și președintele campioanei României au declarat, după victoria cu Aberdeen, că le-ar surâde să îi aducă pe turcii de la Fenerbahce în România.

„MM spunea că îl vrea pe Mourinho, eu n-am nicio pretenție”, a spus Gigi Becali după meciul câștigat de campioana României cu 3-1.

„Anul trecut aveam doi adversari pe care voiam să-i întâlnim: PAOK în deplasare și Manchester acasă. Acum aș vrea Fenerbahce acasă și în deplasare… n-am nicio idee”, a declarat Mihai Stoica pentru Prima Sport.

Declarația care l-a costat pe Mourinho postul la Fenerbahçe

Presa turcă anunță faptul că între portughez și conducerea clubului au fost tensiuni serioase în ultima perioadă. José Mourinho a criticat transferurile făcute în această vară. El chiar a declarat public că obiectivul calificării în Champions League a fost  cam îndrăzneț pentru investițiile care s-au făcut.

„Dacă Liga Campionilor ar fi fost vitală pentru clubul meu, s-ar fi făcut ceva în perioada dintre meciurile cu Feyenoord și Benfica. Nu cred că Fenerbahce are vreun plan concret de transferuri”, a declarat antrenorul lusitan după înfrângerea cu Benfica din playoff.

Jose Mourinho pleacă cu o avere din Turcia. Ce clauză de reziliere avea portughezul

Presa din Turcia și din Marea Britanie a scris recent despre contractul pe care „The Special One” îl avea la Fenerbahce. Portughezul va primi o sumă uriașă de bani după ce a fost concediat. Jose Mourinho avea o clauză de reziliere de 15 milioane de euro.

De altfel, nu e prima dată când antrenorul portughez își rotunjește serios veniturile după ce este dat afară de un club. Roman Abramovici, fostul patron de la Chelsea, a fost nevoit să îi plătească 30 de milioane de euro.

